Читать уже не модно, или Куда деваются книги?

Константин Паустовский писал: «Человек, любящий и умеющий читать, — счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти — книги». Многие из нас скажут, что в последнее время люди перестают читать, а культ книг давно угас. Возможно, вы со мной не согласитесь, но и я считаю, что книга становится артефактом.

С развитием технологий — цифровой мир теперь наша реальность. Компьютер стал незаменимой частью жизни практически каждого человека. Вот и книгу нам заменили гаджеты, телефоны и компьютеры. Мы теперь смотрим фильмы по сюжету классической литературы, слушаем аудиозаписи, участвуем в квестах и играем с литературными героями. Делаем все, только не читаем. В общем, в культуре чтения происходит настоящая революция. Однако в этой революции, как и в любой другой, к сожалению, без потерь не обходится.

Среди всех жизненных благ, которые дарит нам электронный прогресс, мне интересна участь книжных магазинов. Часто, гуляя по улицам, я замечаю, как мелкие книжные магазины превращаются в супермаркет «всякой всячины» — магазин канцтоваров, магазин детских игрушек, магазин предметов для быта, сувенирный магазин. Во все что угодно, только не в дом книги. Чтобы ответить на вопрос — почему так происходит, не нужно долго философствовать.

Обычная бумажная книга теряет свою популярность среди читателей. Ведь зачем тратить свое время и деньги на поход в магазин, когда можно сэкономить и загрузить любимый роман из интернета, или вообще заказать его на дом за копейки. В итоге, чтобы хоть как-то выжить и окупить аренду, хозяева книжных магазинов заполняют свои полки широким ассортиментом товаров на все случаи жизни.

Вспомним только наш знаменитый рынок «Книжка». Сегодня здесь продают заморские сладости и сувениры, элитный алкоголь и кофе, и даже стиральный порошок. А вот от книг здесь осталось только название.

Стоит отметить, что в Одессе еще как-то пытаются удержать популярность книги на плаву. Кто-то устраивает ярмарки и фестивали, кто-то творческие встречи, кто-то проявляет свою оригинальность и открывает необычные книжные магазины. Но, к сожалению, этого недостаточно. Мне кажется, что еще несколько лет, и книжные магазины вовсе исчезнут. И нужно принять это как должное. А еще хочется надеяться на то, что вместе с книжными магазинами не пропадет желание читать. Любые книги, как печатные, так и их электронные версии, заслуживают право на существование. Ведь главное — не как и с помощью чего мы читаем, а то, что мода на чтение по-прежнему существует. Согласитесь, без книги человек не стал бы человеком!