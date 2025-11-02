Ключевые моменты:

Ирина Ковальская празднует 25 лет работы в Одесской Музкомедии.

Бенефис назван символично – «Настоящая».

Вечер прошел в теплой, почти домашней атмосфере, с аншлагом в зале.

На сцене звучали песни из репертуара актрисы, оживали воспоминания и эмоции.

Коллеги и партнеры по сцене поддерживали актрису, создавая атмосферу большого праздника.

Ирина Ковальская – актриса, которую искренне любят несколько поколений одесских зрителей. Она – человек сцены, которая уже 25 лет преданно служит своему театру, и каждый ее выход – это всегда искренность, красота и настоящая эмоция.

Бенефис стал не просто праздником, а искренним признанием актрисы в любви к театру.

На сцене звучали песни из репертуара Ирины Ковальской, которые вызывали и улыбку, и щемящие воспоминания. В этих песнях оживали и молодые годы, и беззаботные времена.

Неизменно одно: искусство – вдохновение, сцена – дом.

Рядом с Ириной Ковальской в тот вечер были ее партнеры по сцене: Владимир Кондратьев, Александр Щесняк, Александр Кабаков, Денис Фалюта, Иван Ковалев, артисты балета, оркестра, коллеги и друзья. Каждый выход – словно подарок, каждое слово – согрето благодарностью.

Режиссер-постановщик Владимир Подгородинский создал тонкий, трогательный ритм вечера – одновременно театральный и очень человечный. Музыкальное руководство Вадима Перевозникова и Юрия Литовка придало действу динамики, а сценография и костюмы Дениса Рудого стали нежной рамкой для искренних эмоций артистов.

Особое тепло – в работе с монологами, которую осуществила заслуженная артистка Украины Аурика Ахметова, и в хореографических сценах Виталия Кузнецова, главного балетмейстера театра. Все это вместе создало атмосферу большого, сердечного праздника.

А главное – в центре сцены стояла она, Ирина Ковальская: настоящая, искренняя, открытая. Ее голос, ее взгляд, ее присутствие заполняли пространство. Она словно рассказывала зрителям историю своей жизни на сцене – историю любви, верности и благодарности.

Такие вечера – редкость. В них есть что-то от счастья, что-то от грусти, но больше всего – от истинного, настоящего. Этот бенефис стал настоящим подарком для души: каждая нота, каждое слово, каждый взгляд Ирины были пронизаны такой теплотой, что зал дышал одним сердцем. Это был вечер, когда театр превратился в большой семейный альбом, где каждая страница – это воспоминание, улыбка и слеза радости.

Ирина Ковальская – это не просто актриса. Это – частичка души одесской Музкомедии. И после этого вечера хочется сказать: настоящая – это не только название бенефиса, но и характеристика самой Ирины Ковальской.

Фото автора