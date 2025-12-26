Ключевые моменты:

Премьера мюзикла «Канкан» в Одесском театре музыкальной комедии стала эмоциональным событием о свободе искусства, любви и праве быть собой.

Постановка переносит зрителя в Париж конца XIX века, где танец и чувства становятся вызовом общественным запретам и морали.

Главные актерские образы раскрывают внутренний конфликт между законом и чувствами, страхом и смелостью, формальностью и живой эмоцией.

Живая музыка, хореография, хор и визуальное оформление создают целостное театральное пространство, дарящее ощущение радости и света.

Признание в любви к свободе, театру и жизни

Премьера мюзикла «Канкан» стала не просто событием — она превратилась в искреннее, эмоциональное признание в любви к свободе, театру и жизни. С первых аккордов зритель оказывается на Монмартре конца XIX века — среди кафе, кабаре, смеха, споров о морали и искусстве, в мире, где танец может быть вызовом, а любовь — преступлением лишь на бумаге.

Режиссер Владимир Подгородинский выстроил спектакль так, что каждая сцена дышит смыслом и настроением. Это история не только о запретном танце, но и о выборе — между страхом и смелостью, правилами и чувствами, внешней приличностью и внутренней правдой. Здесь нет случайных пауз или формальных решений: всё работает на главную идею — искусство не подчиняется запретам.

«Счастье не может быть незаконным»

В центре этой истории — Крошка Писташ в исполнении Екатерины Мись. Её героиня появляется на сцене как глоток воздуха: живая, ироничная, откровенная и в то же время удивительно нежная. Она смеётся, соблазняет, танцует, но за лёгкостью движений ощущается внутренняя сила и достоинство. Писташ в этой интерпретации — не просто танцовщица, а женщина, имеющая смелость быть собой. И когда из её уст звучит фраза «Счастье не может быть незаконным», зал реагирует мгновенно — потому что это уже не реплика персонажа, а правда, сказанная вслух.

Аристид Форестье в исполнении Ярослава Селедцова — образ многослойный и живой. Это не сухой служитель закона, а человек, прячущийся за правилами, боясь собственных чувств. Актёр тонко проводит героя через путь внутренних изменений: от категоричности и сдержанности — к растерянности, нежности и принятию. В сценах с Писташ между ними возникает настоящая драматургическая напряжённость — хрупкая, ироничная, наполненная молчаливыми паузами и взглядами, которые говорят больше слов.

Ощущение настоящего театрального чуда

Особую роль в спектакле играет музыка Коула Портера, звучащая вживую под управлением Вадима Перевозникова. Оркестр здесь не сопровождает действие — он живёт вместе со сценой, поддерживает актёров, подчёркивает настроение, иногда шутит, иногда признаётся в чувствах. Именно живая музыка создаёт то ощущение настоящего театрального чуда, ради которого зритель приходит в зал.

Хор под руководством Сергея Савенко звучит слаженно и объёмно, добавляя массовым сценам ощущение пространства и праздничной суеты Парижа. Балет и хореография Виталия Кузнецова — это взрыв энергии, ритма и свободы. Канкан здесь — не декоративный номер, а настоящий характер спектакля, его пульс и нерв. Движения точные, смелые, наполненные радостью и вызовом одновременно.

Визуальный мир спектакля, созданный Станиславом Зайцевым и Еленой Лесниковой, погружает в атмосферу эпохи без излишней иллюстративности. Костюмы работают как часть драматургии, а сцена живёт и меняется вместе с героями, отражая их внутреннее состояние.

«Канкан» в постановке Владимира Подгородинского — это спектакль о свободе искусства, о праве на счастье и о любви, не признающей запретов. Он оставляет после себя не просто хорошее настроение, а тёплое, почти физическое ощущение радости. И когда занавес опускается, зритель выходит из зала с убеждением, которое ещё долго звучит внутри: счастье не может быть незаконным.

P.S. «Канкан» был представлен по договорённости с Concord Theatricals Ltd. от имени TamsWitmark LLC — concordtheatricals.co.uk

Видео- или создание электронных и/или иных аудио- и/или видеозаписей или трансляций данного спектакля строго запрещены и являются нарушением Закона об авторском праве, промышленных образцах и патентах Соединённого Королевства 1988 года.

Анонсное фото — скриншот из анонса спектаклей одесской Музкомедии, фото в тексте — автора