Ключевые моменты:

Проект предусматривает строительство двух когенерационных установок, которые будут одновременно производить тепло и электроэнергию.

Каждая установка повысит эффективность телосложения во время отопительного сезона.

Для подключения будет использован 2,8 км специального кабеля.

Работы по подключению планируется завершить до конца 2025 года.

Котельная «Південь-2» является важным источником теплоснабжения более 350 многоквартирных домов.

Кабели требуются для новых когенерационных установок

В сентябре 2025 года депутаты Одесского городского совета поддержали проект строительства двух когенерационных установок на котельной «Південь-2». Они будут производить и тепло, и электроэнергию одновременно, сочетая эффективность и экологичность. Каждая установка будет иметь мощность 3,3 МВт в генерации электричества и 3,5 МВт тепла, что обеспечит город 6,6 МВт электроэнергии и 7 МВт тепла.

Добавим, что КП «Теплоснабжение Одессы» объявило тендер на закупку кабелей для подключения новой когенерационной установки. Контракт на общую сумму более 5 миллионов гривен выиграла компания «Торговый дом Одесского кабельного завода «Одескабель».

В общем, «Одескабель» будет поставлять на котельную 2,8 километра специального кабеля. Планируется завершить все подключения к концу 2025 года.

Напомним, что котельная «Південь-2» является стратегическим источником тепла для сотен домов и важных социальных заведений Одессы. Она обеспечивает тепло для более чем 350 многоквартирных домов, больниц, школ и других учреждений.

Новые когенерационные установки очень важны для котельной, ведь в ноябре 2023 года в результате штормового ветра была разрушена старая дымовая труба. На ремонт и реконструкцию объекта ушел год, однако эксперты подтвердили, что первоначальная конструкция была возведена с нарушениями. В феврале 2025 года завершили строительство новой конструкции, после чего началось внедрение современных когенерационных технологий.

Эксперты отмечают, что этот проект реанимирует котельную «Південь-2», повышая надежность и экологичность теплоснабжения Одессы в будущем.