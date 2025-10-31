Ключевые моменты

«Репка» Ивана Франка в постановке Одесского театра кукол стала настоящим праздником радости и цвета.

Режиссер Артем Телященко соединил народную сказку с современной театральной энергией.

Сценография Светланы Прокофьевой создает удивительный мир, где каждая кукла имеет свой характер и настроение.

Спектакль вызывает восторг и у детей, и у взрослых — смех, аплодисменты и ощущение чуда.

Магия сказки Франка в одесском Театре кукол

«Репка» в пересказе Ивана Франка в постановке Одесского академического областного театра кукол — не просто сказка, а настоящий праздник цвета, юмора и искренних эмоций! Знакомая с детства история ожила на сцене с новой силой благодаря таланту актеров и волшебной атмосфере, созданной мастерами театра.

Дети в зале — в полном восторге: смеются, хлопают в ладоши, пританцовывают вместе с героями. Взрослые тоже не остаются равнодушными — улыбаются, узнают знакомые интонации и ловят каждую шутку.

Куклы настолько выразительны, что кажется, они живые: у каждой — свой характер, свое настроение, даже своя маленькая тайна.

Режиссер-постановщик Артем Телященко мастерски соединил народную сказочную основу с театральной игрой, сделав спектакль одновременно современным и по-доброму уютным.

Художник-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины Светлана Прокофьева создала удивительный сказочный мир — яркий, живой, насыщенный красками и деталями.

Блестяще работают актеры — заслуженная артистка Украины Татьяна Щербетова, Анастасия Волошина, Роман Гусь, Алина Князева, Карина Шрагина-Кац. В роли Рассказчика — Андрей Кулишов, который добавляет спектаклю теплоты и особого ритма, ведя зрителей в самое сердце сказки.

Текст — добрый, остроумный, эмоциональный, с той особой интонацией, которую мог бы подарить только Иван Франко.

Благодаря талантливой команде спектакль воспринимается на одном дыхании, оставляя после себя сияющее ощущение радости и детского чуда.

Премьера «Репки» в Одесском театре кукол — это когда знакомая сказка становится настоящим театральным чудом, в котором есть место и смеху, и теплу, и искренней любви к зрителю…

Фото автора