Красное и черное

Красное и черное… Сам спектакль на сцене «На высоте» – глубокая исповедь о красном – счастливая женщина, счастливая вроде бы во всем: безграничная любовь к мужу (Сергей Федоренко), карьера, жизнь. И о черном: Квитка Цисык (Ирина Гусак) узнает о страшном – своей неизлечимой болезни. Диагноз – как приговор: врачи обещают ей всего три месяца…

Мелодрама «Два цвета одной судьбы» – о трех месяцах насыщенной жизни нашей Квиточки. Да, насыщенной! Потому что за эти три месяца героиня не сдается. Надо так много успеть. Прежде всего – посвятить время и найти средства на запись альбома украинских песен.

Такая «двухцветная» судьба: Квитка Цисык никогда не была на Родине, она только происходит из семьи украинских эмигрантов. Но услышав о своем приговоре, она чувствует потребность ощутить себя настоящей украинкой. Ни боль, ни страшная болезнь, ни даже ужасная ситуация с «украденным «Оскаром», когда из-за конфликта с режиссером ее имя вырезали из титров, не помешает воплощению ее мечты.

Квитка наедине с любимым мужем, который всячески поддерживает ее… С родными и такими разными друзьями – сестрой Марией (Наталья Кущенко), продюсером Бернардом Шустером (Владимир Муращенко), красавицей Мадлен (Лилия Духновская), человеком, который стал ее настоящим другом (Владислав Кутуев)… Все они чувствуют боль за Квитку. Но делают все возможное, чтобы вот это известное «жизнь продолжается» стала еще одним цветом ее бытия.

Три месяца превратились в семь лет жизни

И еще… И еще – ее сны, в которых она находит настоящую поддержку художницы Екатерины Билокур (Ирина Визиренко), которая под сопровождение украинской музыки, исполняемой Бандуристом (Сергей Малдрик), помогает Квитке найти путь к собственной цели. Чудо? Да, чудо: потому что обещанные врачами три месяца превратились в семь лет насыщенной жизни Квитки Цисык!

Звучат и звучат украинские песни… Создаются альбомы с песнями ее Родины. И будто перед зрителем расцветает новая Квитка – звездная (ее именем названа звезда созвездия Овна) и прекрасная, потому что голос американской украинки Квитославы Цисык раздается по всему миру много уже много лет после того, как певица покинула свет.

«Любовь к далекой родине, необъятная любовь помогали и придавали воодушевления и уверенности. Болезнь отступала, а Бог поддерживал: 7 лет жизни – и вечность в песне!», – писали о ней специалисты-поклонники.

…Зал сопереживает, аплодирует и дарит цветы. А еще – поет вместе с исполнителями, которых стоя поздравляет с премьерой.

Только что увиденная и услышанная трогательно-щемящая история заставляет многое пересмотреть в себе, в собственной жизни во время войны, задуматься над личными двумя главными цветами…

Музыкальный руководитель – Юрий Литовко

Художник-постановщик – Станислав Зайцев

Художница по костюмам – Елена Лесникова

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