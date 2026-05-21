Переулок Союзный в Одессе переименовали в честь химика и ректора ОГУ Александра Юрженко

Во время его руководства университетом открыли новые факультеты, лаборатории и вычислительный центр

Его брат Пётр Юрженко стал одним из основателей грудной хирургии на юге Украины и главным хирургом военного госпиталя

История переименования переулка

Свое нынешнее название — переулок Александра Юрженко — эта небольшая улица в Хаджибейском районе получила 19 мая 2016 года в рамках выполнения Закона Украины о декоммунизации. До этого десятилетиями здесь существовал Союзный переулок — типичный советский топоним, напрямую отсылавший к СССР и его идеологии. После начала декоммунизации такие названия попали под обязательную замену.

Интересно, что переименование произошло не по инициативе городских властей. Одесский горсовет в установленные законом сроки так и не принял решения по ряду советских названий, поэтому право окончательного выбора перешло к Одесской областной государственной администрации. Соответствующее распоряжение подписал тогдашний глава ОГА Михеил Саакашвили.

Так на карте Одессы появился переулок Александра Юрженко — ученого-химика, доктора наук и ректора Одесского государственного университета имени Мечникова, который руководил вузом в 1960–1970 годах. Именно при нем университет стремительно расширялся: открывались новые факультеты, научные лаборатории и направления подготовки. Решение назвать улицу именем ученого стало своеобразной попыткой заменить советскую символику памятью о людях, которые действительно создавали интеллектуальную историю города.

Почему не Советский?

Впрочем, история на этом не закончилась. Уже в 2017 году Одесский городской совет попытался отменить часть «губернаторских» переименований эпохи Саакашвили и утвердить собственный список топонимов. Это решение вызвало громкий общественный спор, судебные разбирательства и в итоге было отменено.

Нужно ли его было переименовывать Союзный переулок? Сомневаетесь!? Тогда я напомню вам самое начало гимна СОЮЗА ССР :» СОЮЗ нерушимый республик свободных сплотила навеки великая русь…» Ну что, вам всё ясно?

Или задуматься мешают взрывы «великорусских» шахедов, которые направлены к нам с напоминанием о том, что наша свобода — ничто по сравнению с их нищенским «величием»? Короче, респект Одессе за такое переименование! Тем более, что имя переулку дали правильное, солидное.

Из Ленинграда во Львов, потом в Одессу: история Александра Юрженко

Юрженко Александр Иванович (1910-1999) — ректор Одесского университета им. Мечникова в 1960-1970 годах. Родился он в селе на Николаевщине. После школы окончил в 1932-м институт, работал на кафедре в Ленинградском университете, защитив диссертацию, стал кандидатом химических наук в 1937 году.

В 1941—1945 гг. Александр Юрженко работал завлабораторией Всесоюзного НИИ синтетического каучука в блокадном Ленинграде. Работал, понятно, на оборону страны, но точнее сказать не могу, потому что придется говорить о его исследованиях «закономерностей полимеризации в дисперсных системах с целью поиска наиболее эффективных инициаторов и эмульгаторов для промышленного синтеза полимеров различных типов». В 1945—1949 гг. — завкафедрой биохимии Львовского политехнического института. В 1949 г. защитил докторскую диссертацию.

В 1960 г. Александр Юрженко переехал в Одессу, основал и заведовал до 1970 года кафедрой физико-химии полимеров в университете.

Ректор ОНУ

С 1960 г. по 1970 г. — ректор Одесского государственного университета имени Мечникова университета (сейчас ОНУ). За годы его ректорства были открыты 3 новых факультета (юридический, романо-германской филологии, общенаучный); появились новые кафедры и новые специальности (например, правоведение, общая геология, морская геология, биохимия, английский, немецкий, французский языки и т.д.). Количество студентов достигло 12 тысяч! Впервые были открыты 11 проблемных и научно-исследовательских лабораторий, создан электронно-вычислительный центр.

В 1970—1971 гг. Юрженко— профессор кафедры Одесского технологического института им. Ломоносова. В 1971—1989 гг. — завкафедрой, профессор Киевского технологического института легкой промышленности. Оттуда ушёл на пенсию на 80-м году жизни. Результаты его исследований опубликованы в более 160 научных статьях. Александр Юрженко подготовил трех докторов наук и 23 кандидата.

Чем прославился Петр Юрженко, брат Александра

Я считал бы эту информацию половинчатой, если бы, будучи херсонцем, не упомянул родного брата Александра Юрженко — Петра Ивановича Юрженко( 1898 — 1975) — талантливого, как говорится, от Бога, хирурга, заслуженного врача УССР, главврача и заведующего хирургическим отделением Херсонской областной больницы.

В 1915 году он окончил Херсонскую военно-фельдшерскую школу, до 1917 годах был фельдшером лазарета в Очакове. В годы Гражданской войны был заведующим фельдшерским пунктом в селе Николаевской области (1917—1922). В 1922—1927 годах обучался в Одесском мединституте. С 1927 по 1937 годы — заведующий хирургическим отделением больницы в Донецкой области. В 1937—1941 гг. — главврач и заведующий хирургическим отделением больницы в Херсоне. В июне 1941 года защитил диссертацию — стал кандидатом медицинских наук. В годы Второй мировой был начальником и главным хирургом военно — полевого госпиталя. Его госпиталь провёл несколько тысяч операций. Петр Иванович был награждён тремя боевыми орденами.

В сентябре 1945 года подполковник медицинской службы Петр Юрженко стал главным врачом и заведующим хирургического отделения Херсонской областной больницы до 1961 года. В 1961 году он оставил должность главврача, но оставался заведующим хирургического отделения до 1975 года. Был основателем грудной хирургии на юге Украины, организатором хирургической помощи в Херсонской области, инициатором узкопрофильных специализированных отделений в больнице.

У нас в Херсоне, к сожалению, пока нет улицы, или хотя бы переулка Петра Юрженко. Правда, его имя присвоили областной больнице, на стене ее первого корпуса (патриарха) установили мемориальную доску. Но, надеюсь, в нынешнюю эпоху переименования топонимов на карте Херсона вполне может появиться имя Петра Юрженко. К слову, вОды Днестровского лимана бороздил 1991 года постройки пассажирский 120-местный теплоход «Хирург Юрженко»с портом приписки -Белгород — Днестровский. Такие вот были два достойных брата — Александр и Петр Юрженко.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одессы