Переулок Мичурина в Одессе официально переименован в переулок Маргариты Николаевой

Решение принято распоряжением Одесской ОВА №694/А-2024 в рамках деколонизации топонимов

Новое название увековечивает первую олимпийскую чемпионку, связанную с Одессой

Переименование — часть общегосударственной политики отказа от советского и имперского наследия

Почему в Украине переименовывают улицы

Переименование переулка Мичурина — часть более широкого процесса, который идет по всей стране. Деколонизация топонимов — это не просто смена табличек, а попытка пересмотреть историческую память и избавиться от символов, связанных с российской имперской и советской политикой.

Закон, принятый в Украине, прямо требует убирать названия, которые закрепляют чужую идеологию или не имеют отношения к украинской истории и культуре. Вместо этого города получают новые ориентиры — имена людей, связанных с украинской наукой, культурой, спортом и борьбой за независимость.

В случае Одессы это особенно заметно: город с многослойной историей постепенно формирует новое символическое пространство. И появление переулка Маргариты Николаевой — это не только знак уважения к известной спортсменке, но и часть общего процесса переосмысления прошлого и идентичности.

Улица Мичурина, переулок и памятник

О бывшем «владельце» этого одесского переулка — Мичурине — многое уже было сказано, когда мы сообщали о переименовании улицы Мичурина в Хаджибейском районе города в улицу Болбочана. Переулок — в том же районе.

Сейчас, перед тем, как перейти к личности новой «хозяйки» переулка — Маргариты Николаевой, добавим немного информации об Иване Владимировиче Мичурине (1855 — 1935гг) — некогда знаменитом биологе и селекционере — самородке, академике, авторе более 300 сортов плодово-ягодных культур.

Так вот, бюст Мичурина был много десятилетий назад (скорее всего, в послевоенный перид) установлен на территории Одесского селекционно-генетического института (Овидиопольское шоссе). Он (этот бюст) официально включён в список объектов на демонтаж — в плане расставания с советским прошлым.

По имеющимся данным, на момент подготовки этой публикации Мичурин продолжает оставаться на прежнем месте, но над ним завис «Дамоклов меч» демонтажа. Таковы сухие факты. Без комментариев…

По имеющимся данным, на момент подготовки этой публикации Мичурин продолжает оставаться на прежнем месте, но над ним завис «Дамоклов меч» демонтажа. Таковы сухие факты. Без комментариев…

Кто такая Маргарита Николаева

А теперь — о Маргарите Николаевой. Она – первая олимпийская чемпионка из Одессы. Так сказать, проторила дорожку. Вслед за ней пошли по этой дорожке более 20 спортсменов, так или иначе связанных с Одессой: фигуристы и гребцы, стрелки и легкоатлеты, волейболисты и фехтовальщики. Ну и конечно же, гимнасты.

Родилась Маргарита Николаева в 1935 году, правда в другом городе,но в 10 -летнем возрасте с родителями перебралась в Одессу. С 13 лет начала заниматься спортивной гимнастикой.

Вообще, это по всем канонам считается «поздним стартом» для спортивной карьеры, но тренер спортшколы № 1 Александр Сафронюк сумел увидеть в Маргарите большой потенциал. Под его руководством она стала мастером спорта. Вскоре — победы на Спартакиаде школьников СССР. И победы в Бухаресте, Варшаве, Будапеште на соревнованиях по спортивной гимнастике в составе сборной СССР.

Однако самое главное достижение ее спортивной жизни – победа на XVII летних Олимпийских играх в Риме в 1960 году. Маргарита Николаева лидировала в опорном прыжке и в командном зачете. Она показала на бревне уникальный по тем временам элемент – стойку на одной руке.

Спортивные комментаторы тогда восхищались ее “головокружительными прыжками, стойками и соскоками, которые предвосхитили новую, акробатическую гимнастику, идущую на смену той, где преобладала исключительно грация”.

Оценки её побед можно и нужно помножить на два, если вспомнить о главном достижении ее не спортивной, а просто жизни: в 22 года, т.е. в 1957-м она родила сына! Так что наивысшая ступенька олимпийского пьедестала была уже после этого! И звание «Заслуженный мастер спорта СССР» было более, чем заслужено.

На интересную фотографию в Сети наткнулся: команда советских гимнасток на матчевой встрече СССР-США 1961 года. Среди прочих — Маргарита Николаева и Лариса Латынина. Так вот, Латынина — херсонка, а еще 9-кратная олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка мира и Европы, СССР в личных и командных соревнованиях, Заслуженный тренер СССР.

И в моем домашнем архиве есть фото, где Я и Латынина! Ну правда, не только я. Это — на картонке, черно-белое — групповое «выпускное фото (1964 год) моего 4-А класса херсонской 14-й школы. Нас выстроили в спортзале, а сзади на стене — очень крупный портрет гордости нашей школы — Ларисы Латыниной. Её первый тренер — Михаил Афанасьевич Сотниченко — был затем и моим учителем физкультуры, но чемпиона из меня не вышло (разве что, перворазрядник по литрболу).

Кстати, когда сборная СССР по спортивной гимнастике после вышеупомянутых выступлений в США возвращалась домой, маршрут полета изменил лично тогдашний глава СССР Никита Хрущев. Дело в том, что большой друг СССР «Фёдор Костров» , он же глава Кубы Фидель Кастро, попросил командировать советских гимнасток для выступления на Кубу.

Были почти 2-недельные выступления, сопровождавшиеся, как тогда было принято писать, «бурными аплодисментами, переходящими в овации». Подарки, дипломы, кубинские газеты, подписанные Фиделем фотографии из семейного архива Маргариты Николаевой сейчас стали реликвиями в Одесском музее спортивной славы.

В период с 1963 по 1967 год Николаева тренировалась под руководством одесского тренера Юрия Тихонова. В 1965 году стала бронзовым призёром чемпионата СССР в вольных упражнениях и бронзовым призёром Кубка СССР в многоборье.

В 1971 году приняла участие в создании в Одессе СДЮСШ олимпийского резерва по спортивной гимнастике. Маргарита Николаева получила в Одессе два высших образования: в Одесском технологическом институте пищевой и холодильной промышленности (1962г.) и в Одесском «педине» им. Ушинского (1966г).

Ушла из жизни она очень, к сожалению, рано, в 58 лет, в 1993 году после продолжительной болезни. Одесситы в 2001 году признали Маргариту Николаеву лучшей спортсменкой ХХ века. А теперь вот посвятили её памяти топоним. Все правильно!

Источники и обоснование публикации

Этот материал подготовлен на основе официальных документов и открытых источников. В частности, редакция проанализировала распоряжение Одесской областной военной администрации №694/А-2024, которым в 2024 году было изменено название ряда улиц и переулков региона — в том числе переулка Мичурина.

Основанием для таких решений является Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Именно он определяет, какие названия подлежат пересмотру и почему государство системно отказывается от символов, связанных с имперским и советским прошлым.

Редакция также использовала исторические и биографические данные: сведения о личности Ивана Мичурина как представителя советской научной традиции, а также подробную информацию о Маргарите Николаевой — олимпийской чемпионке 1960 года, чья жизнь и карьера тесно связаны с Одессой.

Дополнительно были сопоставлены публикации и предыдущие решения по переименованию в городе — в частности, случаи смены названий улиц в историческом центре. Это позволило показать, что речь идет не о единичном решении, а о системном процессе формирования нового символического пространства города.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса