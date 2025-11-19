Ключевые моменты:
- Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме обновлены графики отключений.
- В Одессе и Одесской области 19 ноября отключений стало больше.
- ДТЭК «Одесские электросети» призывает проверить обновлённые графики.
«Советуем проверить обновленные графики», – сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети».
Согласно обновленным данным, время и объем применения ограничений в Одессе и области сегодня будут следующими:
О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что из-за плановых ремонтных работ в среду, 19 ноября, в Одессе временно обесточат десятки улиц.
