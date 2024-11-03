Как отмечали праздник бессарабских болгар в селе Петровск

«Здесь староста не нужен, ведь люди сами хозяева»

В этом году День бессарабских болгар отметили и в селе Петровск (бывший Петросталь) Бессарабской громады. Это село, где живут трудолюбивые, дружные, гостеприимные болгары, предки которых в конце XIX века переселились из Молдовы.

Не секрет, что в разных селах болгарам присущи свои черты характера, наверное, в зависимости от местности, из которой переехали их предки. Например, в Бессарабской громаде болгары из Виноградовки — деловитые и прагматичные, из Вольного — свободолюбивые, энергичные, из Ровно — творческие и открытые, из Евгеновки Бородинской громады болгары более терпеливые, рассудительные. А болгары Петровска — добродушные, трудолюбивые и всегда помогают родному селу.

Каждое утро жителей села, независимо от возраста, начинается с подметания возле двора на улице. Недаром Петровск в областных и районных конкурсах «По санитарному порядку и благоустройству» всегда занимал первые места — это чрезвычайно опрятное и чистое село, о котором говорят: «Там староста не нужен, там люди сами хозяева».

Без угощения не отпустят

А какие бабушки живут в Петровске! В шкафу каждой из них обязательно есть болгарский национальный наряд, который они надевают на праздники. Кстати, здесь празднуют все народные праздники — день Ивана, день Георгия Победоносца, Бабиндень, Дмитриев день, начало жатвы и тому подобное. Здесь сохранили и замечательные виноградники — общество «Петросталь» имеет самые большие площади виноградников в Бессарабской громаде. Но о виноградарстве петровцев мы расскажем в одной из следующих публикаций.

Что касается гостеприимства местных жителей, то если вы к кому-то пришли — без угощения вас не отпустят. Так где же еще отмечать День бессарабских болгар, как не здесь?

Болгарские песни и танцы звучали целый день

29 октября Петровск встречал гостей. В фестивале болгарского танца и болгарских песен приняли участие лучшие коллективы Тарутинщины, Банновки, Васильевки, Твардицы (Молдова).

На празднике было много почетных гостей, добрых поздравлений, награждений представителей культуры. А главное — яркие выступления.

Поражали номерами танцевальный коллектив «Твардишка младост» из Твардицы, народный танцевальный коллектив «Везраждане», народная вокальная группа «Роден край» из Петровска, народный танцевальный коллектив «Натхнення» из Вольного, народный вокальный коллектив «Златогласці» из Ривного, народный танцевальный коллектив «Азалия» и народный фольклорный коллектив «Гюльмянка» из Ярового, народный танцевальный коллектив «Непоседы» и вокальный коллектив «Георгина» из Виноградовки, кукерская группа «Басма» из Банновки, народный танцевальный коллектив «Росна кітка» из Васильевки, народный танцевальный коллектив «Талисман» и народный любительский коллектив «Надежда» из Бессарабского.

Спонсорами праздника стали аграрии Владимир Масленков, директор сельхозпредприятия «Заря», и Петр Ламбов, директор общества «Петросталь». Организовали все коллектив старостинского округа под руководством старосты Сергея Бугора, предприниматели, коллектив Дома культуры, простые жители. Ученики Петровского лицея и их родители под руководством директора лицея Ирины Парликовой устроили благотворительную ярмарку, сбор средств с которой пошел на нужды ВСУ. Домашний хлеб, масло из местной маслобойни, домашние вкусности раскупили за час.

После фестиваля за большим столом собрались около 150 гостей. Все охотно смаковали национальные блюда, приготовленные гостеприимными хозяевами праздника.

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