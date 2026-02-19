Ключевые моменты:

В 1918 году УНР выпустила разменные знаки номиналом 10–50 шагов для мелких расчетов.

Шаги имели двойное назначение — использовались и как деньги, и как почтовые марки.

На обороте содержалась надпись: «Ходит наравне со звонкой монетой».

Сегодня оригиналы шагов можно увидеть в экспозиции музея «Старая Одесса».

Шаг — украинское название, а не колониальное наследие

Чтобы показать читателям редкий экспонат и получить профессиональный комментарий, мы лично посетили музей. Помимо интервью с Петром Манелисом, редакция изучила материалы о денежной реформе 1917–1921 годов, когда гривна делилась на 100 шагов.

— Шаг — это не выдумка ХХ века. Это слово использовалось еще во времена Гетманщины. Оно естественно для украинского языка и не имеет отношения к имперской традиции, — объясняет Петр Манелис.

По его словам, в 1918 году украинская власть выпустила разменные бумажные знаки номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Из-за нехватки металла их печатали как марки — с перфорацией, пригодные для наклеивания на конверты.

— Фактически это были первые украинские «копейки», только с собственным названием. И одновременно — почтовые марки. Такой двойной формат был вынужденным, но очень современным решением, — отмечает владелец музея.

На фото ниже — шаги разных номиналов. Нажимайте на стрелки в галерее, чтобы увидеть, как выглядели 20, 30, 40 и 50 шагов:

Деньги как акт независимости

Введение гривны и шага стало не только экономической реформой, но и политическим жестом. Украинское государство пыталось окончательно оторваться от имперской денежной системы и закрепить собственную финансовую модель.

На обороте разменных знаков содержалась надпись: «Ходит наравне со звонкой монетой», что официально приравнивало бумажный знак к металлической монете.

— Представьте себе: страна только возникла, идет война, экономический кризис, а государство уже печатает собственные деньги с трезубцем. Это был сигнал — мы сами определяем правила, — говорит Манелис.

В советский период такие артефакты фактически уничтожались, поскольку символы УНР трактовались как «антисоветская пропаганда». Именно поэтому каждый сохранившийся экземпляр сегодня является редкостью.

Почему о шаге снова говорят

Возвращение исторического названия мелкой денежной единицы — это не просто языковая замена, а шаг деколонизации финансовой терминологии.

— Шаг — это буквально шаг. Маленькая часть стоимости. Но символически — это шаг государства к самому себе, — подытоживает Петр Манелис.

Шаг в поэзии

Образ шага как мелкой монеты и одновременно символа дороги, нужды и человеческого труда запечатлен в украинской классике.

Тарас Шевченко, «Катерина»:

Люде добрі,

Де шлях в Московщину?

В Московщину? Оцей самий.

Далеко, небого?

В саму Москву. Христа ради,

Дайте на дорогу!

Бере ШАГА, аж труситься:

Тяжко його брати!..

Тарас Шевченко, «Марьяна — монашка»

Діду, серце, голубчику,

Заграй яку-небудь.

Я ШАГА дам. – «Я ― черешень».

«Всього, чого треба, ―

Всього дамо… одпочинеш,

А ми потанцюєм…»

Леся Украинка, «Что даст нам силу?»:

аптують, шиють, і печуть, і варять,

купують, продають, про свято дбають.

Лиш той не дбає, хто ШАГА не має,

але й такий волів би заробити

гіркою працею, ніж так «не дбати».

Шаг — это не просто мелкая монета

Это шаг истории, возвращение собственного слова, собственной памяти и собственной государственности.

Сегодня эти небольшие бумажные знаки в экспозиции «Старой Одессы» напоминают, что более ста лет назад Украина уже имела собственную валюту, собственное название мелкой монеты и собственный знак государственности.

Там, где когда-то были навязаны «рубль» и «копейка», вновь появляются гривна и шаг — как символы Украины, которая вспомнила себя.

Фото автора