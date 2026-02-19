Ключевые моменты:
- В 1918 году УНР выпустила разменные знаки номиналом 10–50 шагов для мелких расчетов.
- Шаги имели двойное назначение — использовались и как деньги, и как почтовые марки.
- На обороте содержалась надпись: «Ходит наравне со звонкой монетой».
- Сегодня оригиналы шагов можно увидеть в экспозиции музея «Старая Одесса».
Шаг — украинское название, а не колониальное наследие
Чтобы показать читателям редкий экспонат и получить профессиональный комментарий, мы лично посетили музей. Помимо интервью с Петром Манелисом, редакция изучила материалы о денежной реформе 1917–1921 годов, когда гривна делилась на 100 шагов.
— Шаг — это не выдумка ХХ века. Это слово использовалось еще во времена Гетманщины. Оно естественно для украинского языка и не имеет отношения к имперской традиции, — объясняет Петр Манелис.
По его словам, в 1918 году украинская власть выпустила разменные бумажные знаки номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Из-за нехватки металла их печатали как марки — с перфорацией, пригодные для наклеивания на конверты.
— Фактически это были первые украинские «копейки», только с собственным названием. И одновременно — почтовые марки. Такой двойной формат был вынужденным, но очень современным решением, — отмечает владелец музея.
На фото ниже — шаги разных номиналов. Нажимайте на стрелки в галерее, чтобы увидеть, как выглядели 20, 30, 40 и 50 шагов:
Деньги как акт независимости
Введение гривны и шага стало не только экономической реформой, но и политическим жестом. Украинское государство пыталось окончательно оторваться от имперской денежной системы и закрепить собственную финансовую модель.
На обороте разменных знаков содержалась надпись: «Ходит наравне со звонкой монетой», что официально приравнивало бумажный знак к металлической монете.
— Представьте себе: страна только возникла, идет война, экономический кризис, а государство уже печатает собственные деньги с трезубцем. Это был сигнал — мы сами определяем правила, — говорит Манелис.
В советский период такие артефакты фактически уничтожались, поскольку символы УНР трактовались как «антисоветская пропаганда». Именно поэтому каждый сохранившийся экземпляр сегодня является редкостью.
Почему о шаге снова говорят
Возвращение исторического названия мелкой денежной единицы — это не просто языковая замена, а шаг деколонизации финансовой терминологии.
— Шаг — это буквально шаг. Маленькая часть стоимости. Но символически — это шаг государства к самому себе, — подытоживает Петр Манелис.
Шаг в поэзии
Образ шага как мелкой монеты и одновременно символа дороги, нужды и человеческого труда запечатлен в украинской классике.
Тарас Шевченко, «Катерина»:
Люде добрі,
Де шлях в Московщину?
В Московщину? Оцей самий.
Далеко, небого?
В саму Москву. Христа ради,
Дайте на дорогу!
Бере ШАГА, аж труситься:
Тяжко його брати!..
Тарас Шевченко, «Марьяна — монашка»
Діду, серце, голубчику,
Заграй яку-небудь.
Я ШАГА дам. – «Я ― черешень».
«Всього, чого треба, ―
Всього дамо… одпочинеш,
А ми потанцюєм…»
Леся Украинка, «Что даст нам силу?»:
аптують, шиють, і печуть, і варять,
купують, продають, про свято дбають.
Лиш той не дбає, хто ШАГА не має,
але й такий волів би заробити
гіркою працею, ніж так «не дбати».
Шаг — это не просто мелкая монета
Это шаг истории, возвращение собственного слова, собственной памяти и собственной государственности.
Сегодня эти небольшие бумажные знаки в экспозиции «Старой Одессы» напоминают, что более ста лет назад Украина уже имела собственную валюту, собственное название мелкой монеты и собственный знак государственности.
Там, где когда-то были навязаны «рубль» и «копейка», вновь появляются гривна и шаг — как символы Украины, которая вспомнила себя.
Справка «Одесской жизни»
Кофейня-музей «Старая Одесса» — это уникальное культурное пространство, которое объединяет уютную кофейню с экспозицией исторических артефактов.
Заведение работает в формате «живого музея», где посетители могут не только выпить кофе, но и буквально прикоснуться к истории города через антикварные предметы.
Адрес: Красный переулок, 7А (угол ул. Греческой), Одесса.
График работы: Пн, Ср–Вс: 11:00–20:00; Вт: выходной.
Телефон: +380 50 254 7474.
Ранее мы рассказывали о редкой гравюре XIX века из Парижа, на которой изображен одесский театр, которого больше нет.
Еще — об альбомах одесских дам XIX века, записи в которых стали прообразом соцсетей.
Читайте также о том, что в Одессе нашли телеграмму XIX века, которая разрушает миф о «романтическом» городе.
Фото автора