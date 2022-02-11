Одесские истории: «сухие ворота» знаменитого голкипера Виктора Близинского

Виктор Николаевич начинал играть в футбол в «дикой» сборной Молдаванки, а впервые стал в ворота в юношеской команде «Снайпер», которая была создана при заводе «Кинап». Позже Близинский начал играть в одесской команде «Пищевик», где провел шесть сезонов, около 100 матчей, и в 25 из них, благодаря Близинскому, в ворота одесситов не было забито ни одного мяча.

Виктор Николаевич славился своей знаменитой прыгучестью, которую развивал не только на тренировках — проходя по улице, к удивлению прохожих, он вдруг подпрыгивал, срывая листок с верхних веток дерева, и через несколько метров повторял трюк. По воспоминаниям современников, одесский голкипер ничего не боялся, когда нужно было защитить честь своей команды — он мог накрыть собой мяч буквально у самых ног форварда. Близинский славился невероятными прыжками, брал даже самые трудные мячи у верхних углов ворот.

Карьера знаменитого вратаря закончилась в 1953 году, когда он играл за армейскую команду ОДО. Во встрече с таллинскими футболистами Близинский получил серьезную травму — разрыв мениска — и продолжать вратарскую карьеру уже не смог.

В молодости Близинский окончил автомеханический техникум и много лет работал на Одесском автосборочном заводе, занимал и руководящие посты. Футболу был предан до конца жизни, бывал на всех играх, в которых участвовал «Черноморец», делился опытом, рассказывал о легендарных коллегах по команде. Кроме того, Виктор Близинский основал Клуб одесских вратарей, а в 2001 году был включен в число лучших футболистов Одессы XX века.

Умер Виктор Близинский в апреле 2005 года.

Источники: odessa-memory.info, Википедия

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