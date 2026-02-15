Ключевые моменты:

В Музее-кофейне «Старая Одесса» появилась редкая парижская литография XIX века

На гравюре изображен первый городской театр Одессы, открытый в 1810 году

Автор работы — Ph. Benoit, печать выполнена в парижской типографии Lemercier

Театр сгорел в 1873 году и стал одной из самых значительных утрат культурной истории города

Чтобы показать нашим читателям новый редкий экспонат в Музее-кофейне «Старая Одесса» и взять комментарий о его происхождении, Мария Котова отправилась непосредственно в музей, где также побеседовала с его основателем Петром Манелисом. А чтобы рассказ о деятельности первого городского театра Одессы был более полным, мы обратились и к открытым архивам и коллекциям изображений.

Редакция «Одесской жизни» системно освещает темы городской истории, культурного наследия и музейных инициатив. Мы работаем с проверенными источниками и привлекаем комментарии специалистов, чтобы обеспечить точность и контекст.

Театр, которого больше нет: редкая парижская литография

Это не просто старая картинка. Это — привет из той Одессы, где театр был важнее тюрьмы, а искусство считалось жизненной необходимостью.

Новое приобретение Музея-кофейни «Старая Одесса» — редкая парижская литография XIX века с видом первого городского театра Одессы. Подобные листы создавались как сувениры для путешественников, которые увозили с собой память о Черном море и южном городе на краю Европы. Большинство таких гравюр со временем утрачены, разошлись по частным коллекциям или исчезли вместе с эпохой. Поэтому каждый уцелевший экземпляр — почти чудо.

Как рассказывает основатель Музея-кофейни «Старая Одесса» Петр Манелис, литография была создана в Париже, в известной типографии Lemercier. Ее автор — Ph. Benoit (Ф. Бенуа), мастер городских пейзажей и архитектурных видов. Он изобразил не просто здание, а живую сцену: экипажи у театра, людей в длинных пальто и цилиндрах, флаг над фасадом, часы под фронтоном. Это Одесса, которая только учится быть большой культурной столицей.

Из истории первого одесского театра

Открытие театра состоялось 10 февраля 1810 года — по инициативе Дюка де Ришелье, который искренне стремился к тому, чтобы одесситы приобщались не только к торговле, но и к искусству. Показательный и трогательный факт: театр в Одессе появился раньше, чем тюрьма. Город с первых лет выбрал сторону культуры.

Белоснежное здание, похожее на античный храм, стояло ближе к современному скверу Пале-Рояль и было обращено фасадом к морю. В зале было 800 мест на город с 12,5 тысячами жителей. Каждый пятнадцатый одессит был театралом. Без люстры, без электричества — при свете свечей и лампад, среди запаха воска, масла и дамских духов. Театр имел свой особый аромат — аромат эпохи.

Именно здесь впервые на территории Украины звучали оперы Россини, Доницетти и Пуччини. Здесь играл Ференц Лист. Здесь присутствовал Николай Гоголь. Здесь выступал Айра Олдридж — друг Тараса Шевченко.

А в ночь на 2 января 1873 года театр исчез в огне — из-за возгорания газового рожка, освещавшего часы. Одесса осталась без главной сцены на долгих четырнадцать лет.

И теперь, почти через два столетия, этот театр снова смотрит на нас — с тонкого листа бумаги, напечатанного в Париже.

Эта гравюра — не просто изображение исторического здания. Это редкий свидетель времени, когда Одесса только училась быть Одессой. Когда сюда ехали за музыкой, за голосами, за чудом сцены.

Ее ценность не только в возрасте.

Ее ценность — в памяти.

Такие вещи не кричат. Они тихо говорят:

«Посмотри, каким был твой город. И как рано он выбрал искусство».

Фото автора