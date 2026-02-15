Ключевые моменты:

  • В Музее-кофейне «Старая Одесса» появилась редкая парижская литография XIX века
  • На гравюре изображен первый городской театр Одессы, открытый в 1810 году
  • Автор работы — Ph. Benoit, печать выполнена в парижской типографии Lemercier
  • Театр сгорел в 1873 году и стал одной из самых значительных утрат культурной истории города

Чтобы показать нашим читателям новый редкий экспонат в Музее-кофейне «Старая Одесса» и взять комментарий о его происхождении, Мария Котова отправилась непосредственно в музей, где также побеседовала с его основателем Петром Манелисом. А чтобы рассказ о деятельности первого городского театра Одессы был более полным, мы обратились и к открытым архивам и коллекциям изображений.

Редакция «Одесской жизни» системно освещает темы городской истории, культурного наследия и музейных инициатив. Мы работаем с проверенными источниками и привлекаем комментарии специалистов, чтобы обеспечить точность и контекст.

Театр, которого больше нет: редкая парижская литография

Первый одесский городской театр
Литография из Парижа, на которой изображен первый Одесский городской театр

Это не просто старая картинка. Это — привет из той Одессы, где театр был важнее тюрьмы, а искусство считалось жизненной необходимостью.

Новое приобретение Музея-кофейни «Старая Одесса» — редкая парижская литография XIX века с видом первого городского театра Одессы. Подобные листы создавались как сувениры для путешественников, которые увозили с собой память о Черном море и южном городе на краю Европы. Большинство таких гравюр со временем утрачены, разошлись по частным коллекциям или исчезли вместе с эпохой. Поэтому каждый уцелевший экземпляр — почти чудо.

Как рассказывает основатель Музея-кофейни «Старая Одесса» Петр Манелис, литография была создана в Париже, в известной типографии Lemercier. Ее автор — Ph. Benoit (Ф. Бенуа), мастер городских пейзажей и архитектурных видов. Он изобразил не просто здание, а живую сцену: экипажи у театра, людей в длинных пальто и цилиндрах, флаг над фасадом, часы под фронтоном. Это Одесса, которая только учится быть большой культурной столицей.

Из истории первого одесского театра

Перший одеський міський театр
Перший одеський міський театр
Перший одеський міський театр
Перший одеський міський театр

Открытие театра состоялось 10 февраля 1810 года — по инициативе Дюка де Ришелье, который искренне стремился к тому, чтобы одесситы приобщались не только к торговле, но и к искусству. Показательный и трогательный факт: театр в Одессе появился раньше, чем тюрьма. Город с первых лет выбрал сторону культуры.

Белоснежное здание, похожее на античный храм, стояло ближе к современному скверу Пале-Рояль и было обращено фасадом к морю. В зале было 800 мест на город с 12,5 тысячами жителей. Каждый пятнадцатый одессит был театралом. Без люстры, без электричества — при свете свечей и лампад, среди запаха воска, масла и дамских духов. Театр имел свой особый аромат — аромат эпохи.

Именно здесь впервые на территории Украины звучали оперы Россини, Доницетти и Пуччини. Здесь играл Ференц Лист. Здесь присутствовал Николай Гоголь. Здесь выступал Айра Олдридж — друг Тараса Шевченко.

Перший одеський міський театр
Перший одеський міський театр
Перший одеський міський театр

А в ночь на 2 января 1873 года театр исчез в огне — из-за возгорания газового рожка, освещавшего часы. Одесса осталась без главной сцены на долгих четырнадцать лет.

И теперь, почти через два столетия, этот театр снова смотрит на нас — с тонкого листа бумаги, напечатанного в Париже.

Эта гравюра — не просто изображение исторического здания. Это редкий свидетель времени, когда Одесса только училась быть Одессой. Когда сюда ехали за музыкой, за голосами, за чудом сцены.

Ее ценность не только в возрасте.

Ее ценность — в памяти.

Такие вещи не кричат. Они тихо говорят:
«Посмотри, каким был твой город. И как рано он выбрал искусство».

Фото автора

