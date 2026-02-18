Ключевые моменты:
- В Одессе развернули дополнительные мобильные Пункты несокрушимости из-за длительных отключений света и воды после обстрелов.
- В палатках можно согреться, зарядить телефоны, воспользоваться интернетом и получить горячий чай.
- Чаще всего пункты посещают пожилые люди после ночных отключений электроэнергии.
- ГСЧС опубликовала список адресов, где работают мобильные пункты помощи по всему городу.
В Одессе появились новые пункты несокрушимости
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в городе развернули дополнительные мобильные пункты помощи для поддержки населения во время длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций.
В пунктах горожане могут:
- согреться — палатки отапливаются;
- подзарядить телефоны и другие гаджеты;
- воспользоваться интернетом;
- получить горячий чай и воду;
- отдохнуть в безопасном месте;
- обратиться за помощью к дежурным специалистам ГСЧС.
Репортер «Одесской жизни» посетила один из таких пунктов еще утром, но внутри уже были люди. Кто-то сидел с телефоном у розетки, кто-то держал в руках стакан горячего чая, кто-то просто молча согревался.
Не было ни суеты, ни давки, места хватало всем.
Большинство посетителей в это время — люди пожилого возраста. Они приходят с самого утра — после ночных отключений света, когда квартиры успевают остыть:
— Мы пришли утром, потому что дома холодно. Уже шестой день у нас нет электроэнергии. Хорошо, что такие Пункты несокрушимости появились по всему городу, — говорит пожилая женщина, осторожно ставя телефон на зарядку.
Эти Пункты несокрушимости начали работать всего несколько дней назад. Их открыли дополнительно после серии обстрелов, из-за которых часть районов Одессы уже несколько дней остается без света и воды.
Здесь люди ищут не комфорта — а базовых вещей: тепло, возможность зарядить телефон, горячий чай, свет. Многие заходят на час-два — переждать холод. Кто-то остается дольше.
Внутри — обычный ритм жизни. На столах — термосы с горячей водой, чай, кофе, сладости. Люди тихо разговаривают, читают новости, звонят родным.
И даже в лютые морозы одесситы стараются делиться друг с другом теплом, потому что украинцы — несокрушимы!
Где в Одессе работают дополнительные пункты помощи
По данным ГСЧС, мобильные пункты развернуты по следующим адресам:
- ул. Евгения Чикаленко, 50/1
- парк «Луч», угол Королева — Левитана
- пр-т Князя Ярослава Мудрого, 2
- ул. Евгения Чикаленко, 55
- ул. Академика Королева, 85
- пр-т Князя Ярослава Мудрого, 22
- ул. Семьи Глодан, 49
- пр-т Небесной Сотни, 10а
- пр-т Небесной Сотни, 47/2
- пр-т Небесной Сотни, 87а
- ул. Евгения Чикаленко, 75
- ул. Академика Королева, 58а
- пр-т Небесной Сотни, 15а
- ул. Семьи Глодан, 4
- ул. Сергея Шелухина, 57
- ул. Евгения Чикаленко, 81/1
- ул. Академика Королева, 55
- пр-т Небесной Сотни / Левитана (фасад магазина «Копейка»)
- парк Победы
В ГСЧС призывают горожан пользоваться пунктами помощи во время длительных отключений света или воды и не оставаться один на один с проблемами.
Ранее мы сообщали, что в Одессе открыли дополнительные пункты помощи: где согреться и зарядить телефон.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, почему в Киевском районе нет света и как продвигаются работы на юге области.