Ключевые моменты:

  • В Одессе развернули дополнительные мобильные Пункты несокрушимости из-за длительных отключений света и воды после обстрелов.
  • В палатках можно согреться, зарядить телефоны, воспользоваться интернетом и получить горячий чай.
  • Чаще всего пункты посещают пожилые люди после ночных отключений электроэнергии.
  • ГСЧС опубликовала список адресов, где работают мобильные пункты помощи по всему городу.

В Одессе появились новые пункты несокрушимости

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в городе развернули дополнительные мобильные пункты помощи для поддержки населения во время длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций.

В пунктах горожане могут:

  • согреться — палатки отапливаются;
  • подзарядить телефоны и другие гаджеты;
  • воспользоваться интернетом;
  • получить горячий чай и воду;
  • отдохнуть в безопасном месте;
  • обратиться за помощью к дежурным специалистам ГСЧС.

Репортер «Одесской жизни» посетила один из таких пунктов еще утром, но внутри уже были люди. Кто-то сидел с телефоном у розетки, кто-то держал в руках стакан горячего чая, кто-то просто молча согревался.

Пункт незламності у наметі в Одесі
Пункт незламності у наметі в Одесі
Пункт незламності у наметі в Одесі

Не было ни суеты, ни давки, места хватало всем.

Большинство посетителей в это время — люди пожилого возраста. Они приходят с самого утра — после ночных отключений света, когда квартиры успевают остыть:

— Мы пришли утром, потому что дома холодно. Уже шестой день у нас нет электроэнергии. Хорошо, что такие Пункты несокрушимости появились по всему городу, — говорит пожилая женщина, осторожно ставя телефон на зарядку.

Пункт несокрушимости в палатке в Одессе
Несмотря на раннее время, в Пункте несокрушимости уже много посетителей

Эти Пункты несокрушимости начали работать всего несколько дней назад. Их открыли дополнительно после серии обстрелов, из-за которых часть районов Одессы уже несколько дней остается без света и воды.

Пункт незламності у наметі в Одесі
Пункт незламності у наметі в Одесі
Пункт незламності у наметі в Одесі

Здесь люди ищут не комфорта — а базовых вещей: тепло, возможность зарядить телефон, горячий чай, свет. Многие заходят на час-два — переждать холод. Кто-то остается дольше.

Пункт несокрушимости в палатке в Одессе
Некоторые одесситы приходят зарядить гаджеты и согреться вместе с домашними питомцами

Внутри — обычный ритм жизни. На столах — термосы с горячей водой, чай, кофе, сладости. Люди тихо разговаривают, читают новости, звонят родным.

И даже в лютые морозы одесситы стараются делиться друг с другом теплом, потому что украинцы — несокрушимы!

Пункт несокрушимости в палатке в Одессе
Обогрев

Где в Одессе работают дополнительные пункты помощи

По данным ГСЧС, мобильные пункты развернуты по следующим адресам:

  • ул. Евгения Чикаленко, 50/1
  • парк «Луч», угол Королева — Левитана
  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 2
  • ул. Евгения Чикаленко, 55
  • ул. Академика Королева, 85
  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 22
  • ул. Семьи Глодан, 49
  • пр-т Небесной Сотни, 10а
  • пр-т Небесной Сотни, 47/2
  • пр-т Небесной Сотни, 87а
  • ул. Евгения Чикаленко, 75
  • ул. Академика Королева, 58а
  • пр-т Небесной Сотни, 15а
  • ул. Семьи Глодан, 4
  • ул. Сергея Шелухина, 57
  • ул. Евгения Чикаленко, 81/1
  • ул. Академика Королева, 55
  • пр-т Небесной Сотни / Левитана (фасад магазина «Копейка»)
  • парк Победы

В ГСЧС призывают горожан пользоваться пунктами помощи во время длительных отключений света или воды и не оставаться один на один с проблемами.

Пункт несокрушимости в палатке в Одессе
Пункты несокрушимости от ГСЧС ждут одесситов. Места должно хватить всем

Ранее мы сообщали, что в Одессе открыли дополнительные пункты помощи: где согреться и зарядить телефон.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, почему в Киевском районе нет света и как продвигаются работы на юге области.

