Ключевые моменты:

В Одессе развернули дополнительные мобильные Пункты несокрушимости из-за длительных отключений света и воды после обстрелов.

В палатках можно согреться, зарядить телефоны, воспользоваться интернетом и получить горячий чай.

Чаще всего пункты посещают пожилые люди после ночных отключений электроэнергии.

ГСЧС опубликовала список адресов, где работают мобильные пункты помощи по всему городу.

В Одессе появились новые пункты несокрушимости

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в городе развернули дополнительные мобильные пункты помощи для поддержки населения во время длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций.

В пунктах горожане могут:

согреться — палатки отапливаются;

подзарядить телефоны и другие гаджеты;

воспользоваться интернетом;

получить горячий чай и воду;

отдохнуть в безопасном месте;

обратиться за помощью к дежурным специалистам ГСЧС.

Репортер «Одесской жизни» посетила один из таких пунктов еще утром, но внутри уже были люди. Кто-то сидел с телефоном у розетки, кто-то держал в руках стакан горячего чая, кто-то просто молча согревался.

Не было ни суеты, ни давки, места хватало всем.

Большинство посетителей в это время — люди пожилого возраста. Они приходят с самого утра — после ночных отключений света, когда квартиры успевают остыть:

— Мы пришли утром, потому что дома холодно. Уже шестой день у нас нет электроэнергии. Хорошо, что такие Пункты несокрушимости появились по всему городу, — говорит пожилая женщина, осторожно ставя телефон на зарядку.

Эти Пункты несокрушимости начали работать всего несколько дней назад. Их открыли дополнительно после серии обстрелов, из-за которых часть районов Одессы уже несколько дней остается без света и воды.

Здесь люди ищут не комфорта — а базовых вещей: тепло, возможность зарядить телефон, горячий чай, свет. Многие заходят на час-два — переждать холод. Кто-то остается дольше.

Внутри — обычный ритм жизни. На столах — термосы с горячей водой, чай, кофе, сладости. Люди тихо разговаривают, читают новости, звонят родным.

И даже в лютые морозы одесситы стараются делиться друг с другом теплом, потому что украинцы — несокрушимы!

Где в Одессе работают дополнительные пункты помощи

По данным ГСЧС, мобильные пункты развернуты по следующим адресам:

ул. Евгения Чикаленко, 50/1

парк «Луч», угол Королева — Левитана

пр-т Князя Ярослава Мудрого, 2

ул. Евгения Чикаленко, 55

ул. Академика Королева, 85

пр-т Князя Ярослава Мудрого, 22

ул. Семьи Глодан, 49

пр-т Небесной Сотни, 10а

пр-т Небесной Сотни, 47/2

пр-т Небесной Сотни, 87а

ул. Евгения Чикаленко, 75

ул. Академика Королева, 58а

пр-т Небесной Сотни, 15а

ул. Семьи Глодан, 4

ул. Сергея Шелухина, 57

ул. Евгения Чикаленко, 81/1

ул. Академика Королева, 55

пр-т Небесной Сотни / Левитана (фасад магазина «Копейка»)

парк Победы

В ГСЧС призывают горожан пользоваться пунктами помощи во время длительных отключений света или воды и не оставаться один на один с проблемами.

