Ключевые моменты:

2026 год по восточному календарю — год Красного Огненного Коня, образ которого имеет глубокое символическое значение в украинской культуре и истории Юга Украины.

В крестьянской, казацкой и чумацкой традициях конь олицетворял труд, свободу, воинскую честь и был незаменимым спутником человека в мирной и военной жизни.

Для Одессы конь стал важным элементом городской идентичности — от ярмарочной торговли до первого трамвая-конки и топонимики города.

Сегодня образ коня символизирует движение вперед, историческую память и надежду на освобождение, мир и послевоенное восстановление Украины в 2026 году.

Конь в крестьянской, казацкой и чумацкой культуре

Для крестьянина конь символизировал труд, силу. Хотя в хозяйстве были и волы, но без коня невозможно было обойтись. В социальном плане конь символизировал достаток семьи.

– В чумацкой культуре конь был помощником в перевозке грузов на большие расстояния — с одного края страны в другой, – говорит культуролог Галина Стоянова. – Хотя там тоже использовали волов, но кони были более мобильными, они выполняли еще и роль охранников.

Для казаков кони — это уже не просто помощники, а настоящие побратимы, символы воинской чести. Потеря коня для казака означала потерю брата, верного побратима и даже возможную гибель. Ведь именно кони выступали вместе с ними против врагов, привозили раненых к побратимам, приводили подмогу. Казаков чаще всего изображали на конях или рядом с конем. Вспомним изображение легендарного казака Мамая, рядом с которым непременно был его верный спутник — конь.

– У казаков кони имели имена. Это говорит о уважительном отношении к живому существу, – подчеркивает Галина Стоянова. – Имена чаще всего отражали характер коня или статус, либо воинское звание владельца (например, атаман, полковник). Поэтому выходит, что конь в украинских традициях — символ свободы, силы, чести и вообще имеет сакральное значение.

В городах с давних времен проводили ярмарки. Кони доставляли товары, с возов вели торговлю. Поскольку главным занятием евреев была именно торговля, кони стали частью и их культуры.

Первый одесский трамвай — конка — тоже не обошелся без коней. Вагоны по рельсам, чтобы перевозить товары и пассажиров, тянули кони. Особенно популярным был маршрут к морю.

Конь оставил свое место и в топонимике Одессы — Староконный рынок, улица Конная.

Если посмотреть на сегодняшние дни, сейчас во время городских ярмарок или фестивалей коней чаще всего привлекают к разным реконструкциям, например, рыцарских боев.

Застольное выражение «на коня»: откуда оно?

– Это выражение связано с украинской традицией угощения. Скорее всего, оно означало завершение застолья, и хозяева, которые подавали напиток «на коня», тем самым намекали гостям, приехавшим верхом, что им уже пора собираться, садиться на коней и ехать домой, – считает Галина Стоянова. – Еще я встречала версию, что выражение связано с казацкой традицией, а именно с традиционным украинским напитком — «варенухой» (самогон, который готовили на яблоках, грушах, сливах). Когда допивали напиток, на дне бутылки оставался фруктовый осадок, и когда гость его видел, это означало, что угощение закончилось и уже пора уходить. Сам осадок хозяева не выливали, а отдавали, чтобы лечить раны у коней, и при этом говорили: «На коня». Не знаю, легенда это или правда, но версия интересная.

Конь в фольклоре как отражение реальной жизни

– Конь постоянно присутствует в украинском фольклоре, – подчеркивает культуролог. – Это происходит потому, что он занимал значительное место в жизни людей.

В лирических песнях напоить или пасти коня — признак наибольшего доверия к милому:

Ой ты, месяц, я звездочка ясная, Ой ты, парень, я девушка красная. В вишневом саду я тебе коня пасла.

(«Козак и верный конь» Зураб Мартиашвили)

В этнографических описаниях встречаем свадебный обряд, когда жених с боярами едет за невестой, мать в вывернутом тулупе выходит на порог и осыпает всех овсом, а один из бояр тем временем обводит коня вокруг дежи.

Очень известная песня Ивана Негребецкого «Распригайте, хлопцы, кони» тоже свидетельствует о незаменимой роли коней в жизни людей, ведь они становятся посредниками между людьми и окружающим миром. В сказках кони часто помогали преодолевать злые чары и предсказывать опасность.

Кони в культурах разных народов

Нужно учитывать также, что на юге Украины, в частности в Крыму, жили разные кочевые народы, в культурах которых конь занимал почетное место, потому что всегда помогал выживать в непростых условиях степи. Это, например, ногайцы. Конь был также неотъемлемым элементом культуры крымских татар.

От родов до похорон

Конь сопровождал человека всегда — от момента рождения до путешествия к месту последнего упокоения.

– Раньше бабки-повитухи, когда ребенок рождался, говорили: «Если мальчик — садись на коня, если девочка — берись за гребень», – рассказывает Галина Стоянова. – Выходило, что с самого начала происходила не только половая идентификация, но еще и приобщение к определенной хозяйственной деятельности. И происходило это непосредственно в первые минуты жизни. Конь таким образом символизировал очень важную связь с миром людей.

Похоронные процессии тоже не обходились без коней. И это также стало частью традиционной культуры.

Символы и надежды

Сегодня образ коня в украинской культуре можно трактовать как символ исторической памяти и движения — способности не останавливаться даже в сложные времена. Если наложить все символы, связанные с конем, на наши надежды, выходит, что конь — не чужой украинской культуре, поэтому можем надеяться, что он поможет преодолеть любые препятствия и принесет нам в 2026 году долгожданные свободу, мир и начало послевоенного восстановления страны.

Досье «ОЖ»

Галина Стоянова — доцент кафедры культурологии факультета истории и философии Одесского национального университета имени Мечникова, кандидат исторических наук.

Читайте также: