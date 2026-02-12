Ключевые моменты:

Когда в доме становится холодно — будь то печь, которую уже нечем топить, или котел, для которого закончилось топливо, — вопрос «где взять дрова» перестает быть бытовым и становится критическим. Именно с такими обращениями этой зимой люди приходят в старостаты и звонят в поселковые советы.

Чтобы разобраться, какие решения действительно работают, мы обратились к руководителям Буджакской и Бессарабской громад, начальникам отделов соцзащиты и представителям лесничества. Мы уточнили процедуры получения разрешений, актуальные цены, сроки ожидания и объемы помощи. Это позволяет говорить не о предположениях, а о конкретных механизмах, которые сегодня доступны жителям приграничных громад.

Что делать, когда зима еще продолжается, а дров уже нет?

— Вам в селе легче выживать, — говорит мне подруга, которая живет в Одессе. — Вы можете пойти в лес, срубить дерево и отапливать дом. Это в городе, если нет отопления и света, остается только замерзать.

Но так ли все просто на самом деле? И тепло ли в сельских домах жителей громад Одесчины этой аномально холодной зимой?

Большинство сельчан отапливают дома только дровами, ведь уголь сейчас стал почти роскошью. Обычно дрова покупают осенью, рассчитывая, чтобы их хватило на всю зиму. Но в этом году у многих запас закончился еще в январе — морозы просто его «съели». И люди столкнулись сразу с двумя проблемами — где взять дрова и деньги на них?

Мы с мужем тоже осенью приобрели семь кубометров дров — это полный тракторный прицеп. Тогда один куб стоил 1500 гривен. Вместе с доставкой, погрузкой и распиловкой мы заплатили около 15 тысяч. Еще три куба оставались с прошлого года. Обычно десяти кубов для твердотопливного котла нам хватало. Но в этом году уже к середине января запас полностью иссяк.

Пришлось искать деньги, чтобы докупить дрова. И тут возникла другая проблема — где их найти?

В местном лесничестве спрос на дрова в этом году настолько велик, что сотрудники не успевают удовлетворить все заявки — приходится ждать несколько недель. А холодный циклон не ждет. Что делать?

Были бы деньги — запаслись бы

Пойти в лес и нарубить сухостой, как советует подруга, не получится. Объясню почему.

Буджакская и Бессарабская громады находятся в приграничной полосе, поэтому посещение леса запрещено с начала полномасштабной войны. Сейчас это разрешено только лесникам, пограничникам и другим уполномоченным службам. Тот, кто рискнет нарушить запрет, может получить сразу два штрафа: от 1530 до 15300 гривен — за административное нарушение запрета на посещение леса, и от 17000 до 25500 — за незаконную вырубку, что уже влечет уголовную ответственность.

Если сделать примерные расчеты: средний размер пенсии — 3–4 тысячи гривен, субсидия на топливо — 4–5 тысяч на всю зиму, чего хватает примерно на три кубометра. То есть запастись дровами заранее, выложив не менее 20 тысяч гривен, не каждому сельчанину под силу. В итоге люди оказались в ситуации, когда и денег нет, и дрова закончились, а морозы не отступают.

С вопросами о том, что можно предпринять и к кому обращаться за помощью, «Одесская жизнь» обратилась к специалистам и ответственным лицам Буджакской и Бессарабской громад.

Подай заявку — расчищай лес

На январской сессии депутаты Буджакского поселкового совета, учитывая кризисную ситуацию с твердым топливом, приняли Положение о порядке удаления деревьев, кустарников и других зеленых и сухих насаждений на территории громады. В документе прописана процедура получения разрешения на санитарную очистку отдельных участков от сухостоя, веток и поваленных деревьев.

Как это будет происходить, объяснил глава Буджакской громады Иван Кюссе.

— В Законе Украины «О местном самоуправлении» в статье 30 был добавлен пункт 17/1. Он предусматривает, что органы местного самоуправления имеют право предоставлять разрешение (ордер) на удаление зеленых насаждений в лесополосах, находящихся в коммунальной собственности громады. Чтобы люди могли законно и бесплатно заготовить дрова, мы и приняли это Положение. Аналогичный документ приняла и соседняя Арцизская громада.

— Как будет проходить процедура?

— Человек должен подать заявку в местное коммунальное хозяйство. Ее рассматривает исполком поселкового совета. После утверждения заявитель проводит санитарную очистку (например, 50–100 метров) участка, который коммунальщики определят как требующий расчистки. Процесс будет проходить под контролем коммунального предприятия и старостата. Сейчас отдел ЖКХ дорабатывает процедуру в соответствии с действующим законодательством. Думаю, через неделю начнем принимать заявки.

Чем помогает государство?

С таким вопросом мы обратились к руководителям отделов соцзащиты населения.

Лина Шокот:

— Государство предоставляет субсидии пенсионерам и уязвимым категориям населения на воду, свет и отопление в денежной форме. Размер субсидии определяется индивидуально. На твердое топливо пенсионер с пенсией 2800–3000 гривен получает около пяти тысяч гривен.

Однако чем выше пенсия, тем меньше субсидия. Понятно, что этих средств на отопление дома в течение зимы недостаточно.

Кроме того, у многих сельчан есть земельные паи, из-за чего им могут отказать в субсидии. Поэтому в критической ситуации помочь может только поселковый совет. Если Положение заработает, коммунальные предприятия смогут обеспечивать одиноких пожилых людей и другие уязвимые категории дровами. Семьи военнослужащих и погибших защитников в среднем получают около восьми тысяч гривен на приобретение твердого топлива — и этого также немного.

Анна Стоянова:

— В нашей громаде действует Программа помощи уязвимым категориям населения — одиноким пожилым людям, ВПЛ, семьям военнослужащих и погибших на войне. Она предусматривает бесплатное предоставление двух кубометров дров. В прошлом году громада выделила на это 300 тысяч гривен. Также почти 70 семей получили твердое топливо через благотворительный фонд.

Спрос на дрова вырос вдвое

Буджакское лесничество подчиняется филиалу «Измаильское лесное хозяйство» государственного специализированного предприятия «Леса Украины». С прошлого года к нему относятся лесные насаждения ряда громад.

Дмитрий Кичук сообщил, что цена дров сейчас составляет 1254 гривны за кубометр. Для оформления необходимо подать заявку, оплатить по реквизитам и предоставить квитанцию и копию паспорта. Ордер на вырубку выдается после оплаты. Погрузка и доставка оплачиваются отдельно.

Из-за нехватки транспорта и погодных условий ожидание может занять от недели до двух.

Если дрова нужны срочно и есть средства — следует подать заявку в лесничество и найти транспорт. В Арцизе также работают частные предприятия, продающие уже распиленные и колотые дрова, но доставка увеличивает стоимость.

Если средств нет, следует обращаться в поселковый совет своей громады за материальной помощью — каждое обращение рассматривается индивидуально.

