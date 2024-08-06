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Обязан ли семейный врач выезжать на дом?

Обязан ли семейный врач выезжать на дом?

Должен ли семейный врач выезжать на вызов и оказывать помощь пациенту у него дома? Некоторые украинцы убеждены, что да, поэтому жалуются, когда им отказывают.

Об обязанностях семейного врача сказано в Порядке предоставления первичной медицинской помощи, утвержденном Минздравом. Согласно ему:

  • семейный врач обязан оказывать первичную медпомощь во время личного приема пациента в медучреждении;
  • врач может выехать в отдельных случаях к человеку домой, если считает это целесообразным, но он не обязан этого делать и может отказать;
  • обстоятельства, например, такие, что пациенту далеко ехать в медучреждение или нет денег на проезд, не являются аргументами для выезда врача на дом.

В то же время семейный врач может предоставлять консультации по телефону или онлайн, например, в Вайбере.

В Минздраве также напомнили, что в случае неотложных состояний, когда человек нуждается в экстренной помощи специалистов, нужно звонить в «скорую» по телефону 103, а не семейному врачу.

Совет: Имейте в виду, если вы вернулись из-за границы, то можете обратиться к своему семейному врачу. Декларация о выборе врача остается в силе, независимо от того, как часто вы бываете у врача, сообщает Национальная служба здоровья (НСЗУ).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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