Из-за полного запрета охоты в результате войны численность лисы в Украине выросла на 416 процентов, превысив экологически допустимую норму в 6-8 раз. Популяция волка увеличилась на 50 процентов, шакала — на 439 процентов.

Охотничьи общества — на грани исчезновения

Председатель Ренийской общественной организации охотников и рыбаков Георгий Веренжак считает, что разовые акции по отстрелу хищников не дают эффекта.

Георгий Веренжак

— Разовые акции по отстрелу хищников неэффективны по ряду причин, — говорит Георгий Веренжак, — Во-первых, в этом сезоне мешают климатические условия. В прошлом году в водоемах уровень воды был выше — и шакалы жили на побережье. В этом году вода отошла, оставив сухими сотни гектаров камыша, — туда хищник переселился. И нам его оттуда не достать.

Если бы у нас были специально обученные собаки, мы могли бы «вытравить» шакалов из кустарников. Знаю, что наши соседи в Болгарии и Румынии устраивают облавы. Выходят сразу двадцать-тридцать человек, пускают группу гончих, собаки «поднимают» зверя и он попадает под прицел охотников. У нас нет собак, притравленных на шакала, — потому что не было у нас никогда такой беды с хищниками.

Пенсионеры, доставайте кошельки!

— Сейчас есть специальные требования к охоте — заранее подается информация пограничникам, согласовывается локация, список участников, — продолжает Георгий Веренжак, — На территории Ренийской громады в охотничьи угодья может выходить только одна группа. Другое дело, если бы шли одновременно 9-10 бригад, которые могли бы охватить большую территорию, — тогда был бы результат.

Причем сейчас в охоте участвуют преимущественно пенсионеры. Им сложно преодолевать пешком большие расстояния, сложно со средствами на охоту. Каждый выход — это полторы тысячи гривен: бензин, патроны, взносы и тому подобное. То есть получается, общую проблему размножения хищников теперь должны решать пенсионеры за свой счет?

Я очень благодарен активистам нашей организации Дмитрию Злате, Андрею Суворову, Анатолию Шаповалову, Олегу Быканову, которые отдают много сил и времени для решения проблемы.

Съедают все, кроме вакцины

Охотники видят проблему еще и в том, что чрезмерное количество хищников может привести к дисбалансу в природе.

— Есть и угроза распространения бешенства, — говорит Георгий Веренжак, — Совместно с ветслужбой мы проводим иммунизацию хищников, осенью прошлого года разбросали около 15 тысяч котлет на площади более 15 тысяч гектаров. Когда прошлись по местам обитания хищников, обнаружили, что сами котлеты они съели, а капсулы с вакциной — нет.

Отдыхать можно только с бокалом пива?

Только общества охотников могут решить проблему регуляции численности хищников. Но они сами оказались на грани выживания.

— Если до войны в Ренийской организации было более трехсот человек, то сейчас втрое меньше, — рассказывает охотник, — Люди не хотят платить ежегодные взносы, когда охота запрещена. Погибает сама организация. Мы третий год без зарплаты, фактически не работает егерская служба.

Знаю, что в Николаевской, Кировоградской областях идет охота, открыта она в Хмельницкой и Винницкой областях.

Запрет охоты в Одесской области — большая ошибка.

Люди разочарованы. Почему бары и рестораны открыты, «отдыхать» за бокалом пива во время войны можно, а ходить на охоту — нет?

Охотник и браконьер — две большие разницы

В Буджакской и Бессарабской громадах охота — довольно распространенное хобби. Впрочем, некоторые считают, что охотники уничтожают природу, а для кого-то охотник и браконьер — одно и то же. О проблемах охоты во время войны говорим с Владимиром Горбатенко, председателем Бессарабского управления охотников и рыболовов.

Владимир Горбатенко

— Владимир Николаевич, почему вы стали охотником?

— В этом году будет 25 лет, как я возглавляю организацию охотников. Мой отец был охотником — с пяти лет я уже ходил с ним на охоту. И я начал брать на охоту своего сына еще маленьким, а он — уже моего внука.

Мы принимаем в общество охотников юношей с 14 лет. Конечно, они не охотятся. Зато получают опыт в построении кормушек, учатся ориентироваться на местности, нести ответственность за природу, изучают родной край.

— Как война повлияла на вашу работу?

— До войны нас было 410, потом — 250, сейчас — всего 160. Многие ушли воевать, кто-то вышел из организации из-за запрета на охоту, чтобы не платить взносы. Остались самые стойкие.

Подкормка

В нашу организацию входят три общины — Буджакская, Бессарабская и Петропавловская. На добровольной основе работают 13 егерей. Зимой мы строим кормушки, каждый охотник для этого сдает по 300 кило зерна, ставим солонцы — это кормушки с солью, оборудуем места для отдыха, участвуем в иммунизации животных.

Наконец вышли на охоту

— Местные жалуются, что в наших краях развелось много хищников.

— Так, из-за запрета охоты есть тенденция перепопуляции хищников. Стало больше лисиц, волков, появились и шакалы — охотники их видели в Буджаке, Ровно, Вольном, Бессарабском.

В январе Одесская ОВА издала приказ, согласно которому до конца февраля на территории области будет продолжаться отстрел диких хищных животных. Наконец-то за три года у охотников появилась возможность выйти на охоту. Также мы получили разрешение от Белгород-Днестровского пограничного отряда, ведь большая часть наших угодий находится в пограничной полосе. На данный момент больше отстрелили лисиц. Шакалы нам пока не попались, а вот коллеги из Криничненской громады Болградского района на первой же неделе охоты уничтожили пять шакалов.

Трудно поймать браконьера

— Как вы боретесь с браконьерством?

— К сожалению, это очень трудно — сегодня у каждого браконьера есть даже тепловизоры. Но если и удается задержать нарушителя, ему грозит лишь штраф. Уголовным кодексом предусмотрено наказание до трех лет заключения, но это почти никогда не применяется.

Поэтому браконьеры делают все, что им заблагорассудится. Охотники же заинтересованы в сохранении природы — мы поддерживаем популяцию животных, сохраняем очаги их существования, подкармливаем зверей и птиц. Кроме этого, приучаем молодежь любить и беречь природу.

На охоту — в соседнюю область, потому что там разрешено

Охотники севера области жалуются, что в Одесской области запрещена охота на парнокопытных, зайцев, птицу. В то время как, например, в Николаевской области в очередной раз открыли охотничий сезон. А в Винницкой области разрешена и охота на дикого кабана.

— Нас фактически поставили на колени, оставив без финансирования, а наши охотники ездят за дичью на Николаевщину, где сезон охоты открыт, — отметил Сергей Курдвановский, директор Любашевского УООР.

По словам Сергея, который воевал с оккупантами, а после тяжелого ранения снова вернулся на работу, до войны охотничье сообщество Любашевщины насчитывало 400 человек. Теперь осталось всего 260 охотников, большинство из которых — пенсионеры, самому старшему исполнилось 89 лет. Некоторые вышли из организации, потому что нет возможности охотиться, а младшие — на фронте.

Егеря работают на общественных началах. Недавно охотникам удалось выследить и передать правоохранителям браконьеров, которые спилили более сотни дубов в заповедном лесу.

Любашевские охотники

— Из сорока четырех добытых нашими охотниками лисиц четыре оказались больными бешенством, — рассказал Сергей Курдвановский. — 16 февраля завершается отстрел поэтому надеемся, удастся поймать еще и шакалов и волков.

Охотник рассказал, что в угодьях Любашевской и Зеленогорской громад также проживает более 120 лисиц.

Полсотни лисиц уже поймали

Охотники из Николаевской области

Председатель Николаевского УООР Владимир Лукашевич сообщил, что егерям удалось снять на видео стадо оленей, которое, вероятно, волки выгнали из Ширяевского лесхоза. Всего в охотничьих угодьях Николаевщины охотятся на дичь десяток сероманцев, а еще 30 азиатских шакалов. Одного из них охотникам удалось поймать неподалеку от Ульяновки.

— Почти 50 лисиц поймали охотники. Больше всего возле Скосаровки, Чернового, Стрюково. Наравне с хищниками возросло количество другой дичи, — рассказал Владимир Лукашевич.

Авторы: Антонина Бондарева, Юлия Валиева, Юрий Федорчук