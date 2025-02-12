Через повну заборону полювання внаслідок війни чисельність лисиці в Україні зросла на 416 відсотків, перевищивши екологічно допустиму норму у 6-8 разів. Популяція вовка збільшилась на 50 відсотків, шакала – на 439 відсотків.

Мисливські товариства – на межі зникнення

Голова Ренійської громадської організації мисливців та рибалок Георгій Вєрєнжак вважає, що разові акції щодо відстрілу хижаків не дають ефекту.

Георгій Веренжак

– Разові акції з відстрілу хижаків неефективні з низки причин, – каже Георгій Вєрєнжак. – По-перше, цього сезону заважають кліматичні умови. Минулого року у водоймах рівень води був вищим – і шакали жили на узбережжі. Цього року вода відійшла, залишивши сухими сотні гектарів очерету, – туди хижак переселився. І нам його звідти не дістати.

Якби у нас були спеціально навчені собаки, ми могли б «витравити» шакалів із чагарників. Знаю, що наші сусіди в Болгарії та Румунії влаштовують облави. Виходять одразу двадцять-тридцять чоловік, пускають групу гончаків, собаки «піднімають» звіра і він потрапляє під приціл мисливців. У нас не має собак, притравлених на шакала, – бо не було в нас ніколи такого лиха з хижаками.

Пенсіонери, діставайте гаманці!

– Зараз є спеціальні вимоги до полювання – заздалегідь подається інформація прикордонникам, погоджується локація, список учасників, – продовжує Георгій Вєрєнжак. – На території Ренійської громади в мисливські угіддя може виходити лише одна група. Інша річ, якби йшли одночасно 9-10 бригад, які могли б охопити велику територію, – тоді був би результат.

Причому зараз у полюванні беруть участь переважно пенсіонери. Їм складно долати пішки великі відстані, складно із коштами на полювання. Кожен вихід – це півтори тисячі гривень: бензин, патрони, внески тощо. Тобто виходить, загальну проблему розмноження хижаків тепер мають вирішувати пенсіонери власним коштом?

Я дуже вдячний активістам нашої організації Дмитру Златі, Андрію Суворову, Анатолію Шаповалову, Олегу Биканову, які віддають багато сил та часу для вирішення проблеми.

З’їдають все, крім вакцини

Мисливці вбачають проблему ще й у тому, що надмірна кількість хижаків може призвести до дисбалансу у природі.

– Є і загроза поширення сказу, – каже Георгій Вєрєнжак. – Спільно з ветслужбою ми проводимо імунізацію хижаків, восени минулого року розкидали близько 15 тисяч котлет на площі понад 15 тисяч гектарів. Коли пройшлися місцями проживання хижаків, виявили, що самі котлети вони з’їли, а капсули з вакциною – ні.

Відпочивати можна лише з келихом пива?

Лише товариства мисливців можуть вирішити проблему регуляції чисельності хижаків. Але вони самі опинилися на межі виживання.

– Якщо до війни у ​​Ренійській організації було понад триста осіб, то зараз утричі менше, – розповідає мисливець. – Люди не хочуть сплачувати щорічні внески, коли полювання заборонене. Гине сама організація. Ми третій рік без зарплати, фактично не працює єгерська служба.

Знаю, що в Миколаївській, Кіровоградській областях йде полювання, відкрито воно на Хмельниччині та Вінничині.

Заборона полювання на Одещині – велика помилка.

Люди розчаровані. Чому бари та ресторани відкриті, «відпочивати» за келихом пива під час війни можна, а ходити на полювання – ні?

Мисливець і браконьєр – дві великі різниці

У Буджацькій та Бессарабській громадах полювання – доволі поширене хобі. Втім, дехто вважає, що мисливці знищують природу, а для когось мисливець та бракон’єр – одне й те саме. Про проблеми мисливства під час війни говоримо з Володимиром Горбатенком, головою Бессарабського управління мисливців і рибалок.

Володимир Горбатенко

– Володимире Миколайовичу, чому ви стали мисливцем?

– Цьогоріч буде 25 років, як я очолюю організацію мисливців. Мій батько був мисливцем – з п’яти років я вже ходив з ним на полювання. І я почав брати на полювання свого сина ще малим, а він – вже мого онука.

Ми приймаємо в товариство мисливців юнаків з 14 років. Звісно, що вони не полюють. Зате отримують досвід в побудові годівниць, вчаться орієнтуватися на місцевості, нести відповідальність за природу, вивчають рідний край.

– Як війна вплинула на вашу роботу?

– До війни нас було 410, потім – 250, зараз – всього 160. Багато хто пішов воювати, хтось вийшов з організації через заборону на полювання, щоб не сплачувати внески. Залишилися самі стійкі.

Пдгодівля

До нашої організації входять три громади – Буджацька, Бессарабська і Петропавлівська. На добровільній основі працюють 13 єгерів. Взимку ми будуємо годівниці, кожен мисливець для цього здає по 300 кіло зерна, ставимо солонці – це годівниці з сіллю, обладнуємо місця для відпочинку, беремо участь в імунізації тварин.

Нарешті вийшли на полювання

– Місцеві скаржаться, що в наших краях розвелося багато хижаків.

– Так, через заборону полювання є тенденція перепопуляції хижаків. Стало більше лисиць, вовків, з’явилися і шакали – мисливці їх бачили у Буджаці, Рівному, Вільному, Бессарабському.

У січні Одеська ОВА видала наказ, згідно з яким до кінця лютого на території області триватиме відстріл диких хижих тварин. Нарешті за три роки у мисливців з’явилася можливість вийти на полювання. Також ми отримали дозвіл від Білгород-Дністровського прикордонного загону, адже велика частина наших угідь знаходиться в прикордонній смузі. Наразі більше відстрелили лисиць. Шакали нам поки не трапилися, а ось колеги з Криничненської громади Болградського району на першому ж тижні полювання знищили п’ять шакалів.

Важко спіймати браконьєра

– Як ви боретеся з браконьєрством?

– На жаль, це дуже важко – сьогодні у кожного браконьєра є навіть тепловізори. Та якщо і вдається затримати порушника, йому загрожує лише штраф. Кримінальним кодексом передбачено покарання до трьох років ув’язнення, але це майже ніколи не застосовується.

Тому браконьєри роблять все, що їм заманеться. Мисливці ж зацікавлені в збереженні природи – ми підтримуємо популяцію тварин, зберігаємо осередки їхнього існування, підгодовуємо звірів і птахів. Крім цього, привчаємо молодь любити та берегти природу.

На полювання – у сусідню область, бо там дозволено

Мисливці півночі області скаржаться, що на Одещині заборонено полювання на парнокопитних, зайців, птицю. У той час як, наприклад, у Миколаївській області вкотре відкрили мисливський сезон. А на Вінниччині дозволено і полювання на дикого кабана.

– Нас фактично поставили на коліна, залишивши без фінансування, а наші мисливці їздять за дичиною на Миколаївщину, де сезон полювання відкрито, – зауважив Сергій Курдванівський, директор Любашівського УТМР.

За словами Сергія, який воював з окупантами, а після важкого поранення знову повернувся на роботу, до війни мисливська спільнота Любашівщини нараховувала 400 осіб. Тепер залишилося лише 260 мисливців, більшість з яких – пенсіонери, найстаршому виповнилося 89 років. Дехто вийшов з організації, бо немає можливості полювати, а молодші – на фронті.

Єгері працюють на громадських засадах. Нещодавно мисливцям вдалося вислідити і передати правоохоронцям браконьєрів, які спиляли більше сотні дубів у заповідному лісі.

Любашівські мисливці

– Із сорока чотирьох здобутих нашими мисливцями лисиць чотири виявились хворими на сказ, – розповів Сергій Курдванівський. – 16 лютого завершується відстріл, тож, сподіваємося, вдасться вполювати ще й шакалів та вовків.

Мисливець розповів, що в угіддях Любашівської та Зеленогірської громад також мешкає понад 120 лисиць.

Півсотні лисиць вже вполювали

Мисливці з Миколаївщини

Голова Миколаївського УТМР Володимир Лукашевич повідомив, що єгерям вдалося зняти на відео стадо оленів, яке, ймовірно, вовки вигнали з Ширяївського лісгоспу. Загалом у мисливських угіддях Миколаївщини полюють на дичину десяток сіроманців, а ще 30 азійських шакалів. Одного з них мисливцям вдалося вполювати неподалік Ульянівки.

– Майже 50 лисиць вполювали мисливці. Найбільше біля Скосарівки, Чернового, Стрюкового. Нарівні з хижаками зросла кількість іншої дичини, – розказав Володимир Лукашевич.

Автори: Антоніна Бондарева, Юлія Валієва, Юрій Федорчук