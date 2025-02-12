Полное видео интервью Зеленского для западного издания обнародовала пресс-служба президента. А «Одесская жизнь» собрала основные заявления украинского лидера.

О редкоземельных ресурсах и сотрудничестве с США

По словам Зеленского, Украина готова обсуждать различные варианты «сделки» с США по доступу к добыче ценных минералов на своей территории, которой заинтересовался глава Белого Дома Дональд Трамп, и ключевой принцип заключается лишь в том, чтобы это был взаимно выгодный формат.

«Сегодня мы по этому поводу очень гибкие по отношению к нашим партнерам. Я считаю, что это должно быть взаимовыгодно. Для нас невыгодно то, что происходит сейчас – что Путин захватывает наши территории и просто бесплатно получает ценные ископаемые», – ответил Зеленский, отметив, что немало таких территорий и шельф Черного моря уже оказались под оккупацией.

По его словам, это те «конкретные деньги», которые Украина может предложить союзникам, помогающим ей защищаться.

«Мы можем дать возможность вкладывать, инвестировать в них нашим партнерам, прежде всего американскому бизнесу. Мы можем вместе добывать и разрабатывать, перерабатывать. Это рабочие места, это доходы для американских компаний, для американцев, украинцев, европейцев. Мы очень открыты. Но об этом нужно предметно говорить», – сказал президент.

О приостановке финансирования USAID

Что касается приостановки финансирования USAID, то, по словам Зеленского, любая поддержка Украины сегодня очень важна.

«Мы внимательно относимся ко всем рискам и вызовам, которые могут возникнуть из-за сокращения программ. Но самое главное – это оборонная поддержка, и она не заморожена. Это ключевой приоритет для Украины, и я благодарен США за это», – отметил глава государства.

Что касается энергетических программ, то Зеленский напомнил, что эти программы поддерживает Европа, и потому Украина сможет справиться.

«Мы уже нашли альтернативные источники финансирования. Для нас важно обеспечить людей электроэнергией, сохранить работу школ, больниц и университетов. Также есть вопрос ветеранских программ. Я лично уделяю этому внимание. Государство найдет ресурсы для поддержки ветеранов и реабилитационных центров. Если США смогут помочь через другие каналы – мы будем благодарны, если нет – справимся сами», – сказал он.

Об условиях окончания войны

Как сказал Владимир Зеленский, Украина готова говорить о гипотетическом соглашении или временном прекращении конфликта, но важны серьезные гарантии безопасности. А идея размещения европейской вооруженной миссии без серьезных гарантий НАТО, по его мнению, не выглядит действенной.

«История показала, что ООНовские войска не всегда эффективны. Без участия США гарантии безопасности не могут быть полноценными. Украина должна иметь достаточно мощную армию, и финансирование этого – важный вопрос. НАТО – самый дешевый вариант, потому что содержание большой армии требует колоссальных ресурсов. Если нам не могут предоставить достаточный военный контингент, нам придется иметь армию, равную российской. Мы готовы обсуждать вопросы финансирования и вооружения нашей армии, включая природные ископаемые, как элемент соглашений с США. Это было частью наших переговоров и с Трампом, и с Байденом. Украина должна быть мощной за столом переговоров. НАТО или должно принять нас, или должно быть в Украине физически», – сказал президент Украины.

Каким должно быть давление на Путина

Также глава государства пояснил, каким должно быть давление на Путина. По его словам, если у Украины будет достаточно ресурсов, она сможет защищать себя без дополнительных контингентов.

«Но размещение европейских войск на территории Украины могло бы обезопасить и саму Европу от предстоящей агрессии. Европа не должна обсуждать свою безопасность с Путиным – это ее суверенное право. Россия вторглась в Украину, не спрашивая разрешения, поэтому нам не нужно спрашивать разрешения на размещение защищающих нас войск», – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что санкции – мощный инструмент, но пока европейские и американские компании остаются на российском рынке, они фактически финансируют войну. Кроме того, Россия не чувствует полной изоляции из-за того, что торгует с Китаем, Ираном, Индией и получает компоненты для своих ракет с Запада. И поэтому санкции должны быть более жесткими и комплексными.

О выборах в условиях войны

По словам Зеленского, проведение выборов во время войны – сложный вопрос. Он подчеркнул, что Украина за демократические процессы, но выборы должны проходить честно, без рисков для безопасности. Европа и США готовы поддержать в этом вопросе, но ключевой фактор – возможно ли организовать выборы так, чтобы они были безопасными и справедливыми. Сейчас важна консолидация общества, и выборы не должны его раскалывать.

«Сначала – победа, потом – выборы», –полагает украинский президент.

Как пытались убить Зеленского

Помимо всего прочего, Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения России его пытались убить. А во время одного из покушений на него погибли люди внутри Офиса президента.

По его словам, в начале большой войны к нему присылали «посыльных» – в частности, представителей депутатского корпуса, которые «приходили и говорили, что «завтра нас оккупируют, надо бежать».

Также Зеленский отметил, что с призывами покинуть Украину ему звонили лидеры разных стран.

«Были люди, которые хотели убить. Были и выстрелы и т.д. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса, были другие наши, которые защищали. Была высадка десанта и т.д. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы. Они давили», – сказал он.

В то же время президент сказал, что никогда не давал согласия ни на какие ультиматумы от России, которые, по его словам, требовали предательства украинских национальных интересов.

Что будет с Курской областью

Как рассказал Зеленский, у Украины нет претензий на российские территории, поскольку наша страна не стремится к захватническим войнам.

«Наша цель – освобождение собственных земель и обеспечение безопасности для наших граждан. Россия же должна понимать: ее политика агрессии может привести к внутренним проблемам и потере контроля над своими регионами», – сказал Зеленский.

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