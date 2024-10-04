«Бездомные, но не брошенные»: истории волонтеров, которые заботятся о бездомных животных

На каждом рынке есть свои любимцы

Наверное, все собаки хотят иметь своего Человека. Или хотя бы найти место под солнцем — ведь это шанс выжить. Таким местом для некоторых собак и кошек стал Балтский рынок. Здесь они сплочены в стайки. Кто в рыбных рядах, кто возле мясного, молочного корпусов. Здесь их вкусно кормят, поэтому они спокойны, не агрессивны к человеку.

— Животные никогда не обижают, не обманывают. Люди же способны на предательство. Многие собаки знают, что такое человеческая агрессия, но продолжают верить людям, — делится мыслями продавщица Таисия.

Виноваты не собаки, а люди

— Во двор нашего многоквартирного дома регулярно подбрасывают котов и собак. Мы их подкармливаем, лечим, а нам их все приносят, и приносят. Но ведь не проще ли регулировать размножение домашних животных, чем выбрасывать их на улицу? Там они либо погибают, либо пополняют стаи бездомных животных. Люди их боятся, и это неудивительно. Но виноваты не собаки, а люди, которые их выбрасывают, — говорит жительница Балты Любовь Козаченко.

Как отмечает ветеринар Владимир Глухов, сегодня владельцы домашних животных довольно часто обращаются по поводу стерилизации и прививок. Люди стали внимательнее относиться к здоровью братьев наших меньших и больше заботятся об их безопасности, да и о собственной. По его словам, стерилизация — это единственный возможный способ контролировать количество бездомных животных на улицах. Об этом говорят ведущие ветеринары, биологи и кинологи. Конечно, программа массовой стерилизации будет успешной прежде всего при содействии городских властей.

Или к собачьей проблеме во время войны?

В чем заключается системная работа? Это и приспособление помещения под приют, и стерилизация животных, и их передержка с передачей под опеку. Все это требует больших финансовых затрат. Может ли городской бюджет позволить их себе сейчас? За разъяснением обратилась в горсовет.

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— На Балтщине уже много лет проводится работа по уменьшению количества бездомных животных с привлечением специализированных организаций и волонтеров. Даже во время войны эта проблема на повестке дня горсовета, — говорит Ирина Матарас, главный специалист по благоустройству отдела развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Балтского городского совета.

Место под солнцем

Балтяне успешно сотрудничают с благотворительными и общественными организациями «Место под солнцем», «12 стражей», «Зооконтроль». Первые две благотворительные организации не только помогают бездомным животным, они еще и спасают их с территорий, где идут бои.

Так, еще в июле 2022 года волонтер Кристина Драгомарецкая при поддержке зарубежных благотворительных фондов организовала в Балтской общине стерилизацию десятков бездомных животных. Кроме того, Кристина пристроила их в семьи.

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Благотворительная организация «12 стражей» год назад три дня проводила отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных в громаде. По результатам работы 160 собак и кошек были простерилизованы.

Коммунальным управлением «Балта-благоустройство» в ноябре 2023-го заключен договор с общественной организацией «Зооконтроль». Этой организацией простерилизовано 60 бездомных животных на общую сумму 260 тысяч гривен.

Как отмечает Ирина, на 2024 год местным бюджетом запланировано 285 тысяч гривен на работу с бездомными животными. Объявлен тендер.

Стерилизация бесплатная

Чтобы на улицах не было бездомных животных, их надо оттуда забрать. Именно этим занимаются местные зооволонтеры Ольга Задерей, Алена Пипиш, Елена Хмеленко.

— Благодаря этим женщинам и неравнодушным жителям громады, которые откликаются на нужды волонтеров, делая денежные взносы, было простерилизовано 20 животных и устроено в семьи более сотни щенков. Навстречу волонтеркам всегда идет ветврач Владимир Глухов — главный специалист Госпотребслужбы Подольского района. Учреждение стерилизует животных бесплатно. Заплатить надо только за лекарства, — уточняет Ирина, — Также волонтеры занимаются лечением и кормлением животных.

— Операции животным проводятся под наркозом, поэтому они спят и не чувствуют боли. Также вводят антибиотик, который действует в течение трех суток, и обезболивающее. Кроме того, на ухо цепляют клипсу (бирку). Наблюдают за ними после операции и доставляют на то место, откуда животное было взято. Поэтому если вы видите собаку с такой бирочкой — знайте, что пес стерилизован, вакцинирован от бешенства и не представляет опасности для людей, — говорит Владимир Глухов.

Хочешь-не-хочешь, должен

Пенсионерка Ирина Ружаленко обустроила приют для бездомных животных не по собственной воле. В ее двор постоянно подбрасывают котят и собак. Женщина же не может оставить животных умирать голодной смертью. Поэтому занимается ими. Сегодня в этом вынужденном приюте содержится около ста животных. Свою мизерную пенсию Ирина делит с теми, кто был предан, даря им свое тепло и давая кров над головой.

Недавно в ее стихийный приют приезжал «Зооконтроль». Специалисты были очень удивлены тем, что все животные здесь стерилизованы, упитанные, шерсть у них аж сверкает. Везде порядок, обустроенные места. И это все — на средства пенсионерки.

«Кошки-хромоножки»

Есть в городе и частный приют «Кошки-хромоножки». Под опекой Елены Хмеленко более 20 котиков.

— У меня перегревается телефон от звонков с просьбой забрать домашних животных. Куда же я денусь, забираю. Возмущает человеческая безответственность! Есть много бездомных, за которыми надо присмотреть и пристроить, — с волнением рассказывает Елена.

«Это вы заведуете собаками?»

— Это вы заведуете собаками в центре города? Я каждое утро отбиваюсь от них сумками. Заберите их, — кричала мне вдогонку женщина, — говорит Ольга Задерей.

Ольга — журналистка, волонтер, которая вместе со своими коллегами самостоятельно ловит «злых, страшных» собак и везет их на стерилизацию. Сколько спасенных собачьих и кошачьих душ на счету энтузиастов, женщина не считала. Зато знает, что всем бездомным дала шанс на жизнь в любящей семье. И если кто-то видит где-то выброшенных животных, они сразу звонят Ольге. Ведь ее номер телефона есть в Фейсбуке и она всегда на связи.

— Бездомные — это бывшие домашние, — говорит Ольга, — Будьте ответственными за них. Стерилизуйте! Будьте терпимыми к бездомным животным, которые пытаются как-то выжить. И отбивайтесь от них не камнями, а сосисками!

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Как говорит зооволонтерка, в обществе нет меценатов, которые бы давали деньги на нужды бездомных животных. Те средства, которые дают друзья, и есть ресурсы волонтерок.

— На днях мы ехали стерилизовать двух собачек. Таксист содрал 400 гривен, лекарства на стерилизацию — полторы тысячи. На двоих потратили три тысячи. А нам сбросили всего 700 гривен, — объясняет Ольга.

Сейчас волонтеры ищут состоятельных людей, которые могли бы делать благотворительные взносы. Тогда ситуация с бездомными животными улучшилась бы. Их можно было бы своевременно стерилизовать, вакцинировать, обрабатывать от паразитов.

— Во всем мире собаки — это экочасть территорий. И не собака, а человек должен уметь себя вести. Во всем мире знают, что надо слезть с велосипеда, если ты увидел вдалеке собаку, и пройти этот отрезок пешком. А не размахивать ногами и бросать камни, — говорит Ольга.

Количество бездомных животных могло бы уменьшиться и оставаться стабильным. Но безответственность жителей общины, которые просто выбрасывают животных, дестабилизирует ситуацию. Каждый должен сам нести ответственность за судьбу своего четвероногого друга.

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