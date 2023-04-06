Пенсионеров в Украине становится меньше: три главные причины

В Украине снижается количество пенсионеров. Тенденция наблюдается с 2020 года. Тогда количество пенсионеров уменьшилось на 200 тысяч, в 2021 году – на 290 тысяч и в 2022 году – еще на 154 тысяч. Рассказываем куда пропадают пенсионеры и как будут назначаться пенсии в Украине.

Повышенная смертность пенсионеров в Украине

Согласно данным Пенсионного фонда, на 1 января 2023 года в Украине было зарегистрировано 10 миллионов 687 тысяч пенсионеров, а годом ранее – 10 миллионов 841 тысяча. При этом следует помнить, что постоянно назначаются новые пенсии.

Возьмем в качестве примера 2020 год. Тогда за год назначили ориентировочно 350 тысяч пенсий. В том же году в Украине умерло более 550 тысяч человек. Очевидно, что большее количество смертей естественно пришлось на пожилых людей. Таким образом, страна за год не досчиталась 200 тысяч пенсионеров. То есть темпы смертности, к сожалению, значительно превышают темпы притока новых пенсионеров.

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Официальная перепись населения в Украине не проводилась очень давно, но данные Пенсионного фонда достаточно точны, поскольку каждый месяц насчитываются пенсии, и мы можем знать, сколько у нас в стране получателей пенсии (то есть сколько людей состоит на учете).

Почему же пенсионеров становится меньше? Главная причина, как уже отмечено, – это высокая смертность. С одной стороны, это естественный процесс – так или иначе, люди стареют. С другой стороны, следует признать, что у нас не совсем совершенные системы социальной защиты, здравоохранения и т.д. То есть уровень жизни влияет и на продолжительность жизни.

Реформа и повышение пенсионного возраста в Украине

Вторая причина уменьшения количества пенсионеров – это пенсионные реформы. Как в печальном анекдоте: «Лучшая пенсионная реформа – это уменьшение количества пенсионеров». Возможно, это и не шутка, а суровая правда жизни. По крайней мере, в Украине наблюдается похожая тенденция.

В первую очередь речь идет о повышении пенсионного возраста. Ведь в 2011 году женщинам начали постепенно поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. В 2021 году переходный период закончился, и таким образом женщины стали уходить на пенсию позже. В настоящее время и у женщин, и у мужчин возраст выхода на пенсию установлен на уровне 60 лет.

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Однако сегодня даже в 60 лет можно не выйти на пенсию, если у человека нет необходимого количества стажа. Это так называемое скрытое поднятие пенсионного возраста.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

Для женщин и мужчин с 2011 года для выхода на пенсию стали постепенно поднимать стаж:

до октября 2011 года — нужно было всего пять лет стажа;

с октября 2011 — 15 лет;

с 2018 года — 25 лет;

с 2023 — 30 лет;

с 2024 по 2028 — ежегодное увеличение стажа до 35 лет.

Конечно, не все были готовы к этому. Не все работают официально, не каждый, в принципе, может найти себе работу и наработать необходимое количество стажа. Таким образом, пенсия может назначаться в 63 или даже в 65 лет в зависимости от стажа на дату наступления конкретного возраста. В некоторых случаях в 65 лет назначается уже не пенсия, а государственная социальная помощь именно для тех лиц, которые по новым правилам пенсию не заработали. Итак, пенсионный возраст наступил, а пенсия еще на 5 лет где-то потерялась. То есть большое количество людей не может вовремя оформить пенсию, и новых пенсионеров из года в год становится меньше.

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Также следует учитывать, что в разные годы может быть разное количество лиц, достигающих того или иного возраста. Это также в определенной степени может несколько влиять на количество назначенных пенсий и на соответствующий баланс.

Миграция пенсионеров в другие страны из-за войны

Третья причина уменьшения количества пенсионеров – это миграционные процессы. К сожалению, война делает свое дело – люди ищут убежища в других странах. Естественно, за границу преимущественно выехали женщины трудоспособного возраста вместе с детьми. Но есть и определенный процент пенсионеров, также покинувших страну. Пока неизвестно, кто вернется, а кто нет. То же касается и тех, кто остался по ту сторону линии фронта.

В нынешних условиях трудно давать прогнозы и достаточно сложно осуществлять точный учет таких лиц. Часть людей, выехавших за границу или оставшихся на оккупированных территориях, все еще учитываются в Пенсионном фонде Украины. Но рано или поздно может возникнуть вопрос о временной приостановке начислений таким лицам до выяснения обстоятельств.

Что интересно, несмотря на уменьшение количества пенсионеров, потребность в выплате пенсий растет. В январе 2022 года государство потратило на выплату пенсий 44 миллиарда гривен, а уже в декабре 2022 года – 51 миллиард гривен. После мартовской индексации 2023 года ежемесячная потребность в выплате пенсий в Украине пересекла отметку в 55,5 миллиарда гривен. Это означает, что даже небольшая индексация для 10 миллионов пенсионеров нуждается в огромных дотациях из бюджета.

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На сегодня, если пенсионер уехал на временное проживание за границу, выплата пенсии не прекращается. Вместе с тем на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №9004 о предоставлении Пенсионному фонду доступа к информации о пересечении гражданами границ Украины.

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