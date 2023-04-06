Новости Одессы и Одесской области

Пенсионеров в Украине становится меньше: три главные причины

Пенсионеров в Украине становится меньше: три главные причины

В Украине снижается количество пенсионеров. Тенденция наблюдается с 2020 года. Тогда количество пенсионеров уменьшилось на 200 тысяч, в 2021 году – на 290 тысяч и в 2022 году – еще на 154 тысяч. Рассказываем куда пропадают пенсионеры и как будут назначаться пенсии в Украине.

Повышенная смертность пенсионеров в Украине

Согласно данным Пенсионного фонда, на 1 января 2023 года в Украине было зарегистрировано 10 миллионов 687 тысяч пенсионеров, а годом ранее – 10 миллионов 841 тысяча. При этом следует помнить, что постоянно назначаются новые пенсии.

Возьмем в качестве примера 2020 год. Тогда за год назначили ориентировочно 350 тысяч пенсий. В том же году в Украине умерло более 550 тысяч человек. Очевидно, что большее количество смертей естественно пришлось на пожилых людей. Таким образом, страна за год не досчиталась 200 тысяч пенсионеров. То есть темпы смертности, к сожалению, значительно превышают темпы притока новых пенсионеров.

Читайте также: Как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Официальная перепись населения в Украине не проводилась очень давно, но данные Пенсионного фонда достаточно точны, поскольку каждый месяц насчитываются пенсии, и мы можем знать, сколько у нас в стране получателей пенсии (то есть сколько людей состоит на учете).

Почему же пенсионеров становится меньше? Главная причина, как уже отмечено, – это высокая смертность. С одной стороны, это естественный процесс – так или иначе, люди стареют. С другой стороны, следует признать, что у нас не совсем совершенные системы социальной защиты, здравоохранения и т.д. То есть уровень жизни влияет и на продолжительность жизни.

Реформа и повышение пенсионного возраста в Украине

Вторая причина уменьшения количества пенсионеров – это пенсионные реформы. Как в печальном анекдоте: «Лучшая пенсионная реформа – это уменьшение количества пенсионеров». Возможно, это и не шутка, а суровая правда жизни. По крайней мере, в Украине наблюдается похожая тенденция.

В первую очередь речь идет о повышении пенсионного возраста. Ведь в 2011 году женщинам начали постепенно поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. В 2021 году переходный период закончился, и таким образом женщины стали уходить на пенсию позже. В настоящее время и у женщин, и у мужчин возраст выхода на пенсию установлен на уровне 60 лет.

Читайте также: Кому в Украине платят огромные пенсии

Однако сегодня даже в 60 лет можно не выйти на пенсию, если у человека нет необходимого количества стажа. Это так называемое скрытое поднятие пенсионного возраста.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

Для женщин и мужчин с 2011 года для выхода на пенсию стали постепенно поднимать стаж:

  • до октября 2011 года — нужно было всего пять лет стажа;
  • с октября 2011 — 15 лет;
  • с 2018 года — 25 лет;
  • с 2023 — 30 лет;
  • с 2024 по 2028 — ежегодное увеличение стажа до 35 лет.

Конечно, не все были готовы к этому. Не все работают официально, не каждый, в принципе, может найти себе работу и наработать необходимое количество стажа. Таким образом, пенсия может назначаться в 63 или даже в 65 лет в зависимости от стажа на дату наступления конкретного возраста. В некоторых случаях в 65 лет назначается уже не пенсия, а государственная социальная помощь именно для тех лиц, которые по новым правилам пенсию не заработали. Итак, пенсионный возраст наступил, а пенсия еще на 5 лет где-то потерялась. То есть большое количество людей не может вовремя оформить пенсию, и новых пенсионеров из года в год становится меньше.

Читайте также: Вопросы от читателей: как неуплата страховых взносов влияет на стаж и пенсию

Также следует учитывать, что в разные годы может быть разное количество лиц, достигающих того или иного возраста. Это также в определенной степени может несколько влиять на количество назначенных пенсий и на соответствующий баланс.

Миграция пенсионеров в другие страны из-за войны

Третья причина уменьшения количества пенсионеров – это миграционные процессы. К сожалению, война делает свое дело – люди ищут убежища в других странах. Естественно, за границу преимущественно выехали женщины трудоспособного возраста вместе с детьми. Но есть и определенный процент пенсионеров, также покинувших страну. Пока неизвестно, кто вернется, а кто нет. То же касается и тех, кто остался по ту сторону линии фронта.

В нынешних условиях трудно давать прогнозы и достаточно сложно осуществлять точный учет таких лиц. Часть людей, выехавших за границу или оставшихся на оккупированных территориях, все еще учитываются в Пенсионном фонде Украины. Но рано или поздно может возникнуть вопрос о временной приостановке начислений таким лицам до выяснения обстоятельств.

Что интересно, несмотря на уменьшение количества пенсионеров, потребность в выплате пенсий растет. В январе 2022 года государство потратило на выплату пенсий 44 миллиарда гривен, а уже в декабре 2022 года – 51 миллиард гривен. После мартовской индексации 2023 года ежемесячная потребность в выплате пенсий в Украине пересекла отметку в 55,5 миллиарда гривен. Это означает, что даже небольшая индексация для 10 миллионов пенсионеров нуждается в огромных дотациях из бюджета.

Читайте также: Индексация пенсий в 2023 году: когда ожидать повышение

На сегодня, если пенсионер уехал на временное проживание за границу, выплата пенсии не прекращается. Вместе с тем на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №9004 о предоставлении Пенсионному фонду доступа к информации о пересечении гражданами границ Украины.

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Сергей Коробкин ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Почему не индексируют «новые» пенсии?
    Почему не индексируют «новые» пенсии?

    В марте этого года в Украине была проведена индексация пенсий почти для всех категорий получателей. Но пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, индексация не коснулась.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Когда доплатят к пенсии работающим пенсионерам?
    Когда доплатят к пенсии работающим пенсионерам?

    В марте 2023 года в Украине прошла индексация пенсий, которая, по данным Пенсионного фонда, затронула более 10 миллионов человек. С 1 апреля был запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Его сделают для 600 тысяч человек – после поступления данных о стаже и зарплате в реестр застрахованных лиц. Такие данные теперь подаются не ежемесячно, а ежеквартально, поэтому повышенные пенсии выплачиваются в июне с доплатой за апрель и май.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Помощь пенсионерам: новый закон для выплат от меценатов
    Помощь пенсионерам: новый закон для выплат от меценатов

    Порядок предоставления помощи пенсионерам через благотворительные взносы был утвержден депутатами Верховной рады в ноябре 2022 года. Для большинства из нас такая инициатива была необычной. К тому же было непонятно, как она будет воплощаться в жизнь. Механизм, позволяющий делать благотворительные взносы в пользу пенсионеров, уже заработал. Так каков же он?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кто может выйти на пенсию раньше?
    Кто может выйти на пенсию раньше?

    Досрочно выйти на пенсию можно, отработав на вредных производствах (по спискам №1 и №2). Также досрочную пенсию назначают лицам с особым статусом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам и госслужащим?
    Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам и госслужащим?

    С 1 марта 2023 года были проиндексированы пенсии для 10,5 миллиона пенсионеров. Это пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца. Кроме того, пересчитали пенсии военнослужащих и чернобыльцев.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить