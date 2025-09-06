Ключевые моменты:

  • В Одессе снова открыт бювет на улице Ицхака Рабина после капремонта;
  • Здесь заменены коммуникации, облицовка, крыша и пандус для маломобильных граждан.

Напомним, бюветный комплекс на улице Ицхака Рабина был закрыт на капитальный ремонт с 4 июня 2025 года.

Как отмечается, здесь были выполнены такие работы:

  • демонтирована пластиковая вагонка и выполнена облицовка поверхностей стен керамическими плитками;
  • установлена новая входная дверь;
  • обновлена кровля из поликарбоната;
  • заменены коммуникационные трубы и обновлен водоотвод от атмосферных осадков;
  • снята старая плитка по периметру бювета и уложено новое плиточное покрытие, в том числе из тактильных плиток;
  • полностью обновлена зона выдачи воды;
  • обновлен пандус для маломобильных групп населения;
  • отремонтировано оборудование в технологическом помещении бюветного комплекса и заменено покрытие пола;
  • проведены электромонтажные работы и обновлена система вентиляции.
  • На финальном этапе работники КП «Сервисный центр» провели благоустройство прилегающей территории.

После ремонта: бювет на Ицхака Рабина в Одессе стал современным и доступным

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что строительство бюветного комплекса с артезианской водой возле бывшего кинотеатра «Звездный» в Одессе фактически завершено. Сооружение готово и ждет открытия.

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров воды в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.

