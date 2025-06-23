Как учитель стал пехотинцем

С первых дней большой войны учитель истории Балтского лицея №3 и воспитатель ячейки скаутов «Пласт — Балта» пошел добровольцем в военкомат и сказал, что хочет стать в ряды Вооруженных сил Украины. Он попал в роту охраны, затем в Одесский учебный центр и в 110-ю механизированную бригаду. Так учитель стал воином.

Потом было Донецкое направление, а там — адский бой и плен.

— Под Авдеевкой, возле села Веселого, где мы держали оборону, 22 марта 2023 года было совсем невесело. Мы с побратимом Дмитрием Медзяновским (»Одесская жизнь» рассказывала о воине Дмитрии Медзяновском в №7 от 12 февраля. — Прим. ред.) были на одном из самых горячих участков фронта. После возвращения с позиции должны были ехать в отпуск домой, — говорит Владимир.

Враг бил плотным артиллерийским огнем по нашим позициям. Их дроны и танки кошмарили постоянно. А 26 марта враг начал штурм. И даже когда на помощь пришли ребята, нашим бойцам не удалось выстоять. Противник оттеснил их в блиндажи, где завязался жестокий бой. У наших — двое погибших, трое раненых, среди которых и Владимир Жиленко.

У Владимира было тяжелое ранение руки, открылось кровотечение.

— Нас брал батальон «Восток». Его солдаты над нами не издевались. Меня конвоировал тот, которого я ранил в голову. И он во время разговора даже не скрывал, что доволен, что получил ранение, и надеялся на эвакуацию. Среди вражеских солдат был выходец из Украины. Он предложил сделать видео, сославшись на то, что они заинтересованы в обменном фонде. Мол, пусть ваши родные увидят, что вы живы, — вспоминает Владимир.

В плену потерял более тридцати килограммов

О том, что он жив и в плену, родные Владимира Жиленко узнали именно из этого видео. А дальше долгих 800 дней надежды и ожидания. Не было связи, не было ни одной весточки от сына, мужа и отца. Узнавали о пленных от таких же пленных, которые возвращались домой.

Также держали связь со службой реинтеграции и Службой безопасности Украины, которые работают над освобождением военнопленных и передают близким, в каких местах находятся их родные, сколько их и как Украина возвращает их домой. Также участвовали в мирных акциях в поддержку военнопленных и пропавших без вести.

А в это время Владимир находился в донецком госпитале. Потом — колония для военнопленных в Донецкой области и лагерь в Оренбургской области.

— В госпитале мне оказали медицинскую помощь и надели аппарат на руку, на которой у меня трезубец. Эту татуировку я сделал в 2014 году, — рассказывает Владимир, — Наверное, из-за моего ранения и увечья меня не привлекали к чрезмерному физическому труду. В плен попал, то весил 95 килограммов, а приехал домой — 63. Судите сами, как нас кормили.

Что с его товарищами, Владимир не знал, ведь военнопленные были разбросаны по разным лагерям. А о своем побратиме и земляке Дмитрии Медзяновском случайно узнал от парня, который занимался списками военнопленных. В то время Дмитрий был в Горловке. А потом он услышал, что Дмитрий шел на обмен и уже дома.

— Мы радовались за каждого и каждый из нас надеялся на обмен и ждал его. Были рады хоть какой-то информации. Пусть бы все поскорее вернулись домой.

Теплая встреча на родной земле

Владимир рассказывает, что 8 июня, вечером, их забрали. Потом дали подписать документы и приказали переодеться в чистую одежду.

— Тогда мы поняли, что, наверное, будет обмен. Нам завязали глаза и руки, чтобы мы не могли ориентироваться в пространстве и чтобы они могли нас контролировать. А когда нам развязали руки и открыли глаза, я увидел белорусские номера на автобусах и понял, что мы в Белоруссии. Это был город Гомель. А отсюда рукой подать до Украины.

Ребят, которые возвращались из плена, везли автобусами домой. И на протяжении всего пути на территории Украины их приветствовали города и села. Люди выходили с флагами, с едой и цветами.

— Такой теплой встречи мы не ожидали. Знаете, было очень щемяще, — признается Владимир.

И хотя воин уже на украинской земле, малая родина до сих пор ждет своего сына. Ждут коллеги и ученики, друзья и добрые знакомые, ждет вся Балтская громада. Когда придет желанная встреча, зависит от завершения реабилитации, которая предусматривает еще сложную операцию на руке.

Пусть все дождутся светлого часа

Нежнейшие чувства любви к родителям, к жене Алине и своим дочерям Владимир пронес сквозь плен, сквозь боль и мучения. Именно эта любовь давала силы, веру и надежду. И после возвращения в Украину он обновил свою страницу в Фейсбуке поэтическим обращением к своим дочерям. Ведь ради их будущего он пошел защищать родную землю.

«Це двоє моїх янголяток…» Я навіть не знаю, що більше в ціні: Квітуча весна чи гарячеє літо. Обирать не прийдеться, напевно, мені: Обидві пори принесли мені діток. Знав і раніше, та вже на війні Зрозумів, як безцінний той спадок, Що з Божої ласки дістався мені, – Це двоє моїх янголяток. Я пройду крізь біль і вогні, Сивиною покриються скроні. Майбутнє Вкраїни всміхнеться мені, Як сьогодні всміхаються доні.

— Я вижу деревья, я вижу траву, я вижу солнце и даже сорняки, и я счастлив, — сказал под конец нашего разговора герой.

И я не сдержала слез, представляя, через какой ад ему пришлось пройти.

А мой коллега сказал:

— Не плачьте. Не хочу, чтобы кто-то расстраивался, когда я счастлив. Мои девочки повзрослели, жена стала сильной женщиной, родители — живы-здоровы. Знаете, возвращение домой — это было для меня лучшее и самое болезненное дежавю. Ведь каждый день в плену я представлял свое возвращение в Украину. И сегодня жду возвращения всех пленных и пропавших без вести домой. И они там ждут. Я верю. Каждый дождется светлого часа. Потому что мы боремся за свободу.

***

Еще один воин вернулся домой, вписывая героические страницы борьбы украинского народа за свободу в историю Украины. Воин, который мечтает о мирной жизни и продолжении миссии учителя.

Справка «ОЖ»

До большой войны Владимир Жиленко был не только учителем истории, но и воспитателем и исполнял обязанности руководителя Балтского отделения «Пласт», который относится к Национальной скаутской организации Украины «Пласт».

Основным направлением деятельности пластовой ячейки была и остается воспитательная работа. В кружках и куренях воспитанники получают знания по туризму, спорта, оказания первой медицинской помощи, военного дела и прочее.

Также пластуны участвуют в благотворительных акциях, сборах средств для помощи армии и других социальных проектах.

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