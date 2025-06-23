Как учитель стал пехотинцем

С первых дней большой войны учитель истории Балтского лицея №3 и воспитатель ячейки скаутов «Пласт — Балта» пошел добровольцем в военкомат и сказал, что хочет стать в ряды Вооруженных сил Украины. Он попал в роту охраны, затем в Одесский учебный центр и в 110-ю механизированную бригаду. Так учитель стал воином.

Потом было Донецкое направление, а там — адский бой и плен.

— Под Авдеевкой, возле села Веселого, где мы держали оборону, 22 марта 2023 года было совсем невесело. Мы с побратимом Дмитрием Медзяновским (»Одесская жизнь» рассказывала о воине Дмитрии Медзяновском в №7 от 12 февраля. — Прим. ред.) были на одном из самых горячих участков фронта. После возвращения с позиции должны были ехать в отпуск домой, — говорит Владимир.

Враг бил плотным артиллерийским огнем по нашим позициям. Их дроны и танки кошмарили постоянно. А 26 марта враг начал штурм. И даже когда на помощь пришли ребята, нашим бойцам не удалось выстоять. Противник оттеснил их в блиндажи, где завязался жестокий бой. У наших — двое погибших, трое раненых, среди которых и Владимир Жиленко.

У Владимира было тяжелое ранение руки, открылось кровотечение.

 — Нас брал батальон «Восток». Его солдаты над нами не издевались. Меня конвоировал тот, которого я ранил в голову. И он во время разговора даже не скрывал, что доволен, что получил ранение, и надеялся на эвакуацию. Среди вражеских солдат был выходец из Украины. Он предложил сделать видео, сославшись на то, что они заинтересованы в обменном фонде. Мол, пусть ваши родные увидят, что вы живы, — вспоминает Владимир.

В плену потерял более тридцати килограммов

БАЛТА ВОЛОДИМИР ЖИЛЕНКО

О том, что он жив и в плену, родные Владимира Жиленко узнали именно из этого видео. А дальше долгих 800 дней надежды и ожидания. Не было связи, не было ни одной весточки от сына, мужа и отца. Узнавали о пленных от таких же пленных, которые возвращались домой.

Также держали связь со службой реинтеграции и Службой безопасности Украины, которые работают над освобождением военнопленных и передают близким, в каких местах находятся их родные, сколько их и как Украина возвращает их домой. Также участвовали в мирных акциях в поддержку военнопленных и пропавших без вести.

ЖИЛЕНКО ДОНЕЧКИ

А в это время Владимир находился в донецком госпитале. Потом — колония для военнопленных в Донецкой области и лагерь в Оренбургской области.

— В госпитале мне оказали медицинскую помощь и надели аппарат на руку, на которой у меня трезубец. Эту татуировку я сделал в 2014 году, — рассказывает Владимир, — Наверное, из-за моего ранения и увечья меня не привлекали к чрезмерному физическому труду. В плен попал, то весил 95 килограммов, а приехал домой — 63. Судите сами, как нас кормили.

ЖИЛЕНКО ДРУЖИНА

Что с его товарищами, Владимир не знал, ведь военнопленные были разбросаны по разным лагерям. А о своем побратиме и земляке Дмитрии Медзяновском случайно узнал от парня, который занимался списками военнопленных. В то время Дмитрий был в Горловке. А потом он услышал, что Дмитрий шел на обмен и уже дома.

— Мы радовались за каждого и каждый из нас надеялся на обмен и ждал его. Были рады хоть какой-то информации. Пусть бы все поскорее вернулись домой.

Теплая встреча на родной земле

ЖИЛЕНКО І ДОНЕЧКИ

Владимир рассказывает, что 8 июня, вечером, их забрали. Потом дали подписать документы и приказали переодеться в чистую одежду.

— Тогда мы поняли, что, наверное, будет обмен. Нам завязали глаза и руки, чтобы мы не могли ориентироваться в пространстве и чтобы они могли нас контролировать. А когда нам развязали руки и открыли глаза, я увидел белорусские номера на автобусах и понял, что мы в Белоруссии. Это был город Гомель. А отсюда рукой подать до Украины.

Ребят, которые возвращались из плена, везли автобусами домой. И на протяжении всего пути на территории Украины их приветствовали города и села. Люди выходили с флагами, с едой и цветами.

— Такой теплой встречи мы не ожидали. Знаете, было очень щемяще, — признается Владимир.

И хотя воин уже на украинской земле, малая родина до сих пор ждет своего сына. Ждут коллеги и ученики, друзья и добрые знакомые, ждет вся Балтская громада. Когда придет желанная встреча, зависит от завершения реабилитации, которая предусматривает еще сложную операцию на руке.

Пусть все дождутся светлого часа

ЖИЛЕНКО (1)

Нежнейшие чувства любви к родителям, к жене Алине и своим дочерям Владимир пронес сквозь плен, сквозь боль и мучения. Именно эта любовь давала силы, веру и надежду. И после возвращения в Украину он обновил свою страницу в Фейсбуке поэтическим обращением к своим дочерям. Ведь ради их будущего он пошел защищать родную землю.

 «Це двоє моїх янголяток…»

Я навіть не знаю, що більше в ціні:

Квітуча весна чи гарячеє літо.

Обирать не прийдеться, напевно, мені:

Обидві пори принесли мені діток.

Знав і раніше, та вже на війні

Зрозумів, як безцінний той спадок,

Що з Божої ласки дістався мені, –

Це двоє моїх янголяток.

Я пройду крізь біль і вогні,

Сивиною покриються скроні.

Майбутнє Вкраїни всміхнеться мені,

Як сьогодні всміхаються доні.

— Я вижу деревья, я вижу траву, я вижу солнце и даже сорняки, и я счастлив, — сказал под конец нашего разговора герой.

И я не сдержала слез, представляя, через какой ад ему пришлось пройти.

А мой коллега сказал:

— Не плачьте. Не хочу, чтобы кто-то расстраивался, когда я счастлив. Мои девочки повзрослели, жена стала сильной женщиной, родители — живы-здоровы. Знаете, возвращение домой — это было для меня лучшее и самое болезненное дежавю. Ведь каждый день в плену я представлял свое возвращение в Украину. И сегодня жду возвращения всех пленных и пропавших без вести домой. И они там ждут. Я верю. Каждый дождется светлого часа. Потому что мы боремся за свободу.

***

Еще один воин вернулся домой, вписывая героические страницы борьбы украинского народа за свободу в историю Украины. Воин, который мечтает о мирной жизни и продолжении миссии учителя.

Справка «ОЖ»

ЖИЛЕНКО1 (1)

До большой войны Владимир Жиленко был не только учителем истории, но и воспитателем и исполнял обязанности руководителя Балтского отделения «Пласт», который относится к Национальной скаутской организации Украины «Пласт».

Основным направлением деятельности пластовой ячейки была и остается воспитательная работа. В кружках и куренях воспитанники получают знания по туризму, спорта, оказания первой медицинской помощи, военного дела и прочее.

Также пластуны участвуют в благотворительных акциях, сборах средств для помощи армии и других социальных проектах.

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