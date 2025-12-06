Ключевые моменты:

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил.

Корни украинской армии уходят в национально-освободительные движения начала ХХ века и формирование УПА.

После провозглашения независимости Украина унаследовала крупную группировку советских войск и ядерный арсенал, от которого впоследствии отказалась.

Перелом в развитии ВСУ произошел после 2014 года – началась модернизация и укрепление армии.

Празднование Дня ВСУ стало более личным.

Как формировалась украинская армия

Корни современных ВСУ уходят в события начала ХХ века, когда во времена национально-освободительной борьбы возникла идея самостоятельной украинской армии. В 1917 году Центральная Рада начала процесс ее создания, который продолжался при Гетманате Павла Скоропадского и Директории. На западе страны собственные силы формировала Украинская Галицкая армия. Однако тогдашняя международная ситуация не позволила удержать независимость.

Очередная попытка создать украинские вооруженные формирования произошла во время Второй мировой войны – подразделения УПА долгое время вели борьбу сразу против двух тоталитарных режимов.

К моменту восстановления независимости Украины на ее территории находилось огромное количество советских войск – около миллиона военнослужащих, десятки дивизий и бригад, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов, мощная система ПВО и даже стратегические ядерные силы. Однако в дальнейшем страна отказалась от ядерного потенциала и получила лишь часть кораблей Черноморского флота.

В последующие годы армия сокращалась, а техника устаревала. Переломным моментом стал 2014 год, когда после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе ВСУ начали ускоренное возрождение, переоснащение и модернизацию.

Символика ВСУ

Эмблема Вооруженных Сил объединяет элементы украинской военной традиции разных эпох. В ее основе – малиновый равносторонний крест, в центре которого расположен синий медальон с золотым Тризубом. Эти символы отсылают к княжеским временам Владимира Великого и к казацкому наследию, которое веками формировало украинскую военную культуру.

Как отмечают День ВСУ сегодня

Если ранее 6 декабря носило преимущественно официальный характер, то в последние годы праздник стал куда более личным. День Вооруженных Сил отмечают в городах и селах, в учебных заведениях, коллективах, семьях и онлайн-сообществах. Украинцы выражают благодарность военным, поддерживают сборы, организуют волонтерские инициативы.

В городах проходят церемонии, возложения цветов, тематические выставки и концерты. В школах проводят встречи с защитниками, рассказывая молодежи о современном значении армии. Главное в этом дне – напомнить о людях, которые ежедневно защищают страну и дают ей возможность жить и развиваться.

