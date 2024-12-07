День украинского платка: как появился этот праздник и его традиции

История праздника

День украинского платка (День української хустки или кратко ДУХ) – неофициальный праздник, который начали отмечать с 2019 года по инициативе группы общественных деятелей, актеров и успешных женщин Украины. Его учредили с целью объединить женщин разных профессий, возраста и национальности для сохранения украинских традиций. Ведь издавна в украинских семьях оберегом, символом любви и согласия служил именно платок – не просто аксессуар, а целая вселенная, переплетенная цветами, орнаментами и историями поколений. И каждый имеет свое значение.

В старину девушки и женщины носили платок в течение всего года. При этом он был обязательным головным убором замужней женщины. Платок был признаком социального положения женщины: молодые женщины носили белые или яркие платки, старшие женщины – темные, вдовы – черные. Хустка также говорила об уровне достатка семьи: состоятельные женщины покрывали голову платками из дорогих тканей, бедные – из более дешевых.

Традиции Дня украинского платка

Несмотря на то, что этот праздник довольно молодой, но уже успел обрасти традициями. Например, в этот день в соцсетях стал очень популярным «Сделай фото с платком». Суть его заключается в том, чтобы надеть платок, сфотографироваться в нем, после чего выложить фотографию в соцсетях с тематическими хештегами.

Во флешмобе принимают участие украинки со всего мира – выкладывают фото в бабушкиных и прабабушкиных платках и фотографируются целыми семьями.

Также в этот день проводят мастер-классы по различным способам завязывания и ношения украинского платка – ведь только в Украине существует несколько десятков таких техник.

Уже в 2019 году День украинского платка отмечали в Испании. Канаде, США, Казахстане, Иордании, Латвии, Индии и Португалии. Тогда фотографии с украинским платком опубликовали в соцсетях более миллиона участниц. А в 2020 году был установлен национальный рекорд – Международный флешмоб на протяжении суток – наибольшее количество женщин в украинских платках. К установлению рекорда присоединились этнические украинки, проживающие за границей и женщины из 20 стран мира.

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