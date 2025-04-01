Ще не вмерла Юморина

Евгений Женин, член правления Национального союза кинематографистов Украины, академик Академии литературы и искусства Gloria (Германия):

– Одесса всегда была абсолютно специфическим, уникальным, легендарным городом. Одессу создавали люди, которых никто не знал, но которые стали теперь уже легендами и вошли в историю. Это еще задолго до Юморины. Когда в один прекрасный день, в конце 60-х годов, решили отметить в Одессе День дурака – 1 апреля, День юмора, и когда по Потемкинской лестнице на старом запорожце прокатился один из одесских таксистов, это стало на тот момент символом Юморины. Когда еще Аркадий Цыкун не придумал знаменитого «Морячка», ставшего одним из символов, в Одессе были действительно очень мощные силы. Это было время, когда в Одессу приезжали гастролеры, которых ждали, и это было время, когда сами одесситы создавали одесскую легенду посредством юмора.

Одесские юмористы и их вклад

– Это и Саша Краснопольский, и Лева Котляр. Это те же одесские КВН, которые так или иначе творили славу Одессы как города юмора и иронии, как города улыбки. Не случайно нашему легендарному драматургу, писателю Георгию Голубенко принадлежит выражение: «Одесса – это «Улыбка Бога». Это рыжий город, это улыбка Бога. Так или иначе, это все зарождалось в Одессе. И когда в Одессе начинали смеяться, это не были те бессмысленные хождения в глуповатых масках людей, не имеющих никакого отношения к настоящему юмору. Это были не карнавалы, а знаменитые Дерибасовские проходы с хохмами, с шутками, с декорированными старыми машинами, с остроумными плакатами. Это рождалась Юморина.

Что такое День юмора?

– Огромное участие в развитии Юморины принимал замечательный одессит Дэвид Лужнянский. К Юморине приложили руку такие знаковые для Одессы персоны, как два полных тезки Александры Павловские. Один – известный кинокомедиограф, автор многих блестящих фильмов («Зеленый фургон», «Светлая личность» и др.), и другой Александр Павловский – человек бизнеса, который также активно участвовал в создании праздника юмора.

Было в Одессе Объединение молодежных клубов во главе с Михаилом Бочаровым, и это объединение существенную часть своей деятельности посвящало организации «Одесских юморин». Это был сугубо одесский праздник, посмотреть на который съезжались практически отовсюду.

Так было много лет. Потом, когда все это начало формализоваться, когда мероприятия начали вводить в административно-номенклатурные рамки, это превратилось в бессмысленную, пустую трату денег.

Так или иначе, желание одесситов показать себя, почувствовать свою востребованность всегда было у любого нормального горожанина. В любом случае, память остается, легендарная история Юморины остается, специфика Одессы – уникальная, неповторимая, не переводится ни на один язык, это все остается в памяти.

Одесский язык и юмор в кино

– Поскольку я более полувека имею отношение к кино, у меня есть собственное мнение. Я считаю, что фильмы, где так или иначе подается Одесса, подчеркнуто для приезжих, для гостей. Типа «Ликвидации». Это не Одесса. Это псевдо-Одесса, это квази-Одесса. Потому что вся специфика одесского языка построена на том, что он органичен. Все звучит «между прочим», естественно и логично, а в фильмах, где пытаются подчеркивать особую манеру речи, по-моему, это выглядит нарочито и искусственно. И это рассчитано на тех, кто не знает настоящей Одессы. Чистый одесский язык все же другой.

Несколько лет назад одесское издательство «Оптимум» выпустило словарь одесского языка. Это действительно юмористический словарь чисто одесских выражений. А если говорить о фильмах, то, на моей памяти, только в одном-единственном одесский специфический язык выглядел органично. Это старая-старая картина «Первый курьер». Там настоящие одесские изречения: «Шо такое, почему ребёнок молчит? Он шо, умер?». «Вы имеете разговор ко мне или ко всей Молдаванке? Если ко мне, то таки зайдите в помещение». Вот это органично, это, мне кажется, естественно. А не когда начинают придумывать, выворачивать наизнанку, нанизывать собственные выдумки и выдавать это за одесский язык, как в той же «Ликвидации». Но кому-то это нравится, я не спорю.

Воздействие войны и современные реалии

– Будет ли дальше Юморина, в каком виде будет проходить, если будет, я не знаю. Но у каждого одессита в памяти остается своя старая Одесса и, естественно, у каждого одессита в памяти остается та самая зародившаяся в Одессе Юморина, которая стала легендарной. Потому что Родина юмора, Юморины, одесской улыбки, той же улыбки Бога рыжего города, как говорил Гарик Голубенко, – это все-таки Одесса.

Об уникальности одесского юмора

Борис Барский, актер, режиссер, поэт, заслуженный артист Украины:

«Мы не разучились смеяться»

– Одесский юмор напрямую связан с особенностями формирования населения города. Одесса – интернациональная, здесь проживают представители более 130 национальностей. Исторически так сложилось, что при строительстве города привлекали людей со всего мира, часто авантюристов и искателей лучшей жизни. Им выдавали деньги на строительство жилья (по 200 рублей, а, кстати, построить жилье тогда умудрялись и за 50), освобождали от службы в армии. В результате здесь сформировалась особая среда, в которой люди влюблялись, создавали семьи и передавали потомкам «веселые» гены.

Одесский юмор отличается парадоксальностью. В нем часто присутствует неожиданный поворот мысли: разговор идет в одном направлении, а в конце возникает анекдотичная, парадоксальная развязка. В мире существуют другие точки с похожими традициями юмора, например, «Армянское радио», когда-то было «Одесское радио», есть болгарский город Габрово, а также Сибирь. Однако одесский юмор остается самобытным и узнаваемым.

Одесский язык как часть юмора

– Во время учебы в институте мне говорили не пытаться избавляться от южного акцента. Преподаватель утверждал, что этот акцент только помогает, поскольку с ним успешно выступали знаменитые артисты, такие как Ильченко и Карцев. Однажды ко мне подошли студенты и стали спрашивать про Одессу. Я начинаю им рассказывать, и вокруг меня все больше и больше студентов. Я смотрю, думаю, Боже мой, какой я харизматичный. И вдруг они посреди фразы меня обрывают и один другому говорит: «Я же говорил, акцент никогда не убрать». И уходят…

Как меняется юмор: от шуток до современного стендапа

– Юмор меняется в зависимости от времени и обстоятельств. В разные периоды он бывает разным: иногда легкий и беззаботный, иногда глубже и рефлексивнее. Сегодня популярность приобретают стендап-шоу, которые распространяются с невероятной скоростью. Это закономерно, ведь юмор должен быть разнообразен и отражать дух времени.

Юмор бывает ниже плинтуса, а бывает выше крыши. Вот в какой-то период начал появляться и очень быстро популяризироваться такой мультикласс, как, допустим, стендап-шоу. Их невероятное количество, они очень популярны. Наверное, так и должно быть, юмор должен быть разным. Я отношусь хорошо ко всем, кто любит юмор, обожаю людей, которые шутят. Даже на концертах всегда говорю: «Народ, который не разучился смеяться, непобедим!».

Я верю, что после Победы город обязательно вернется к своему привычному ритму. Одесса живет, дышит, а жители не разучились шутить. Очень хочется, чтобы наша родная Одесса снова расцвела, снова стала гостеприимной, чтобы наконец-то снова улыбалась.

Одесский юмор – это микс из лучших качеств

Наталья Лаврова, историк, экскурсовод туристической компании «Тудой-сюдой»:

Одесса именно на юмор опиралась в трудные времена

– Одесса всегда была городом юмора. Когда людям было очень сложно, обычно спасал именно юмор. И это стало такой особенностью одесситов. Именно у нас появилась фраза: «Из любого лимона ты можешь сделать лимонад». И это спасает.

Очень многие города Украины пережили много горя, но Одесса почему-то именно на юмор опиралась в эти трудные времена. С чем это может быть связано? Люди, которые ехали сюда, были всегда талантливые, решительные, смелые оптимисты. Они ведь съезжались из разных городов, с нуля строить новую жизнь. Они видели здесь множество шансов реализоваться. Люди из разных европейских стран со здоровой долей авантюризма.

Так началось смешение национальностей, традиций, привычек, обмен рецептами даже. Украинцы, евреи, болгары, греки, молдаване и кто угодно – все пытались показать себя с лучшей стороны. Появились новые семьи. Вот таким образом сконцентрировались самые лучшие качества, которые были у тех людей. Микс – это и есть наша изюминка.

Одесситы именно хохмят

– Если вы помните, слово хохма (хохме) – «светлее», это мудрость, знания. Наши «хохме» – внутри. Если посмотреть вглубь изречений, в корни, то мы обретем какую-нибудь мудрость. А это идея из еврейства. Дело в том, что советская власть не любила то, что отличается от установленных ею правил. И она действительно душила. Можно было за свои шутки поплатиться. И тогда появляется манера общения: я не шучу, я так говорю. Это как эзопов язык, когда говоришь одно, а в уме – совсем другое. И человек должен по движению глаз и каких-то таких мимик понять, о чем ты говоришь.

«Так мало поводов улыбнуться»

– Сегодня туристы воспринимают юмор особенно. Иначе. Из-за войны у людей слишком много горя, трудностей, потерь. И так мало поводов улыбнуться, позволить себе получить удовольствие от чего-нибудь. Потому к нам приходят. Многие приходят. Поначалу серьезные лица, под середину экскурсии меняются на спокойные, заинтересованные. Затем появляются улыбки. Люди, потерявшие жилье, чудом вышедшие из оккупации, вдохновляются этой энергией, юмором. Они понимают, что жизнь все равно продолжается. Сейчас часто можно услышать: «Слава Богу, что мы живы!». А значит, нужна энергия жить дальше.

Одесса – самая свободная в мире экономическая зона

Максим Кравец, стендап-комик, основатель первого в Украине комедийного клуба «Культ», военнослужащий ВСУ:

– Юмор был всегда. С развитием путей донести до аудитории свой юмор (ютуб, соцсети и т.п.), а также примитивность современного украинского телевидения, юмора просто стало больше, поэтому создается впечатление, что он трансформировался. Появились новые темы для юмора. На сцене много комиков, что увеличивает конкуренцию, а конкуренция порождает качество.

Возможно, если бы не война, в моем репертуаре было бы больше шуток и об Одессе, и о наших людях. Однако выступая теперь уже реже, потому что на фронте больше насущных задач и мало времени на поговорить, я рассказываю историю, ярко демонстрирующую этот город. Даже название можно не говорить, все догадаются. У меня много друзей в Одессе, с одним из них мы как-то сидели в заведении. И когда позвонил третий, чтобы уточнить, где мы, то коллега сказал: «Мы между церковью и синагогой в чайхане» и я понял – вот где самая свободная в мире экономическая зона.

Справка «ОЖ» об одесском юморе

Одесский юмор – это уникальное явление, сформировавшееся под влиянием многонациональной культуры Одессы, ее истории и особого мировосприятия местных жителей.

Основные черты одесского юмора:

Еврейский колорит – значительное влияние на стиль шуток оказывают еврейские традиции, особенно одесский вариант идиша, что отразилось в манере разговора и построении фраз. Игра слов – тонкие речевые каламбуры, двусмысленность и неожиданные повороты фраз. Ирония и самоирония – одесситы любят смеяться не только над другими, но и над собой. Жизненная философия – шутки часто содержат глубокую мудрость, замаскированную под легкую беседу. Особая интонация – одесские шутки звучат лучше именно в исполнении одесситов, поскольку их особая манера языка придает выражениям дополнительный колорит.

Таким образом, одесский юмор – это не просто анекдоты, а особый взгляд на жизнь, в которой есть место и легкому сарказму, и теплой душевности.