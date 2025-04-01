Когда взрывы – не повод для паники

«Главное – не свистит!»

Когда начались массированные ракетные атаки, одесситы шутили:

– Если свистит – то шахед. Если не свистит – то уже прилетело.

– Если в городе громко – это либо концерт, либо ПВО.

«Здесь люди обедают!»

Одна из самых известных фраз, ставшая мемом. Во время очередной атаки дронов одессит, сидя в кафе, выкрикнул в небо: «Ты шо, офигел? Здесь люди обедают!»

Это настолько точно передало местный характер, что стало своего рода народным мемом.

«Чайка – это не шахед!»

После многочисленных ночных атак и постоянного гула двигателей многие начали путать шум чаек с шахедами. И, соответственно, родилась и шутка:

– Ты не параноик, если слышишь шахеды. Ты параноик, если видишь их в чайках.

– Одесситы уже распознают шахеды на слух: это не просто беспилотник, а музыкальная колыбельная перед сном.

– Ночная атака? Ну, значит, будет утренний кофе под новости.

– Чайки Одессы не боятся шахедов. Они, напротив, могут им объяснить, что летят не туда.

И еще: знаете ли вы, что такое «шахедная» или «баллистическая» сторона? Вот одесситы точно знают!

Ну, а когда прозвучал отбой тревоги, что надо делать?.. И пускай эта фраза появилась на свет не в Одессе, у нас ее тоже очень любят:

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Одесская ПВО – новая «звезда» соцсетей

А еще пользователи соцсетей создали собственный «бренд» одесской ПВО – как самой эффективной и быстрой в мире:

– Только в Одессе ПВО сбивает шахеды быстрее, чем успевают включить сирену.

– Наши ребята работают так быстро, что россияне не успевают анонсировать свои атаки.

– Дрон заходит в воздушное пространство Одессы… А дальше вы знаете: хлопок, красивый фейерверк и куча обломков.

Свет, вода и «приключения» одесситов

«Одесситы идут на звук генератора, как на джазовый концерт»

Во время блэкаутов в центре Одессы можно было увидеть целые группы людей, которые приходили в кафе, потому что там работал генератор. И, само собой, понеслось:

– Что вы на звук оркестра идете? Это всего-навсего бензиновый генератор!

– Свет в Одессе появляется неожиданно, как первая любовь.

После многочасовых отключений:

– Электричество вернулось так неожиданно, что я чуть не закурил на радостях.

И поскольку, во время длительных обстрелов большинство одесситов таки остаются в своих квартирах, идея идти в коридор или ванную «заиграла» в несколько ином свете:

– Одессит не бежит в убежище. Одессит сидит в ванной, потому что там ловит Wi-Fi.

Одесские бабушки – легенды несокрушимости

«Бабушка из Люстдорфа»

Женщина из пригорода Одессы во время воздушной тревоги вышла на балкон, чтобы посмотреть, как там наши ПВО работают. И, само собой, родилась одесская примета:

– Если одесская бабушка ругается на шахед – он не долетит.

Одесские бабушки стали героями многих видео, когда во время обстрелов комментировали:

– Тю, да я хуже слышала в 90-х!

– Ракета? Что вы мне здесь гудите, у меня кот спит!

– В убежище?.. Да у меня сериал и котлеты в духовке!

А когда сообщали об угрозе, одесские бабушки отвечали:

– Да как уйду, когда у меня сериал на самом интересном месте?

Одесса и Черное море: когда юмор – это еще и троллинг врага

«Черное море – лучшее ПВО»

После уничтожения крейсера «Москва» появились мемы:

– Одесса – город-герой. Черное море – тоже.

– Черное море – единственный водный объект, эффективно работающий по враждебным целям.

– Черное море – самое эффективное украинское оружие, и оно не нуждается в обслуживании.

А когда возобновилось судоходство после атак на порты, одесситы шутили:

– Россияне, не плавайте в нашем море – оно вас не любит.

– Одесса принимает судоходство, но не всех.

– Черное море – не Красное. Перед оккупантами не расступается.

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? После начала полномасштабной войны одесский юмор никуда не исчез – он адаптировался, стал острее и еще больше отражает несокрушимый дух нашего города. И еще никогда не следует забывать о том, что наш непревзойденный юмор – это наше неистребимое оружие. А шутки – не просто шутки, нол и способ выживать, поддерживать друг друга и даже троллить врага.

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