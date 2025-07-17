Когда колбаса самая вкусная,

И сегодня мы собрали для вас летнюю коллекцию шуток и мемов, от которых невозможно не улыбнуться. Тут и акула с чувством юмора, и духи, заставляющие трепетать от страсти, и колбаса с особенным вкусом и даже горсть черешни… Присаживайтесь удобно – будет вкусно и весело!

А между тем, половина лета уже позади… А вы заметили?..

половина лета уже позади

Троллинг от акулы и «диагноз» от ученых:

Акула и ученые

Когда борщ – немного больше, чем еда:

Когда духи с необычным запахом

Кто ел холодную колбаску в темноте – тот поймет…

Особенный вкус колбасы

В экономике Украины новый игрок: черешня, гроза валют!

Черешня - гроза валют

Еще больше юмора:

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