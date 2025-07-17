И сегодня мы собрали для вас летнюю коллекцию шуток и мемов, от которых невозможно не улыбнуться. Тут и акула с чувством юмора, и духи, заставляющие трепетать от страсти, и колбаса с особенным вкусом и даже горсть черешни… Присаживайтесь удобно – будет вкусно и весело!
А между тем, половина лета уже позади… А вы заметили?..
Троллинг от акулы и «диагноз» от ученых:
Когда борщ – немного больше, чем еда:
Кто ел холодную колбаску в темноте – тот поймет…
В экономике Украины новый игрок: черешня, гроза валют!
Еще больше юмора:
- Дом мечты и гастрономические приключения;
- Кто такой кусьминог и сколько весит биткоин;
- Когда кухня в шоке, а ангел-хранитель устал.