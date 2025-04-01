Как сообщается, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 08:00 2 апреля до 08:00 3 апреля 2025 года будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов:
- с. Маяки;
- с. Николаевка;
- с. Надлиманское;
- с. Калаглия;
- пгт Овидиополь;
- с. Каролино-Бугаз;
- с. Роксоланы;
- пос. Затока.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).