Ремонтные работы нк водопроводе
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Как сообщается, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 08:00 2 апреля до 08:00 3 апреля 2025 года будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов:

  • с. Маяки;
  • с. Николаевка;
  • с. Надлиманское;
  • с. Калаглия;
  • пгт Овидиополь;
  • с. Каролино-Бугаз;
  • с. Роксоланы;
  • пос. Затока.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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