Об этом в интервью журналистам рассказала климатолог Вера Балабух.

Климатолог объяснила, что из-за глобального потепления такие ночи будут случаться все чаще.

Это может негативно сказаться на самочувствии людей, особенно пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы легче переносить жару, рекомендуется проводить больше времени в прохладных помещениях и избегать пребывания на солнце в обеденные часы.

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Кроме этого, стоит уделить больше внимания увлажнению организма: пить достаточное количество воды, избегать сладких и алкогольных напитков, которые могут усилить обезвоживание. Помимо жары, из-за изменения климата возрастает вероятность сильных гроз, града и даже пылевых бурь, особенно в южных областях.

Напомним, сегодня, во вторник, 1 апреля 2025 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая погода с умеренным ветром.