Юморина замерла во время войны: какой она будет после победы

«Мы не можем без Юморины»

Одесскую Юморину невозможно представить без международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада». По сути, он стал самой яркой и остроумной частью первоапрельского карнавала. Создатели «Комедиады», любимцы одесситов, и не только — комик-труппа «Маски» — изначально не собирались привязывать свой фестиваль к первоапрельской дате. Но городские власти предложили. И «Комедиада» фактически стала главным событием Юморины.

На фестиваль приезжали клоуны и мимы из 25 стран мира. В составе жюри были продюсеры цирка дю Солей, сын Чарли Чаплина.

Прославилась «Комедиада» не только гомерически смешными виртуозными представлениями в Доме клоунов. Каждый год 1 апреля артисты театра «Маски-шоу» устраивали на одесских улицах озорные шествия. А в финале — гала-представление, зрители которого заполняли всю площадь перед открытой сценой.

— У каждого человека, наверное, Юморина своя — в сердце, в голове, — говорит директор театра «Маски-шоу» народный артист Украины Борис Барский. — Одесса — это родина юмора, и мы не можем без Юморины. 1 апреля «Маски» выходили в город даже во время карантина: ходили по Дерибасовской, «обнимашки» делали со всеми. Обязательно выйдем и в этом году.

Билеты в подарок

Гала-концерты под открытым небом во время войны, конечно, проводиться не могут. Но для того, чтобы люди все же смогли попасть на представления «Маски-шоу», театр провел в «Тик Токе» специальную акцию.

— У многих людей, находящихся в других городах и странах, есть материальная возможность приобрести билеты на наши спектакли. Но нет возможности прийти к нам в театр, — рассказывает Борис Барский. — Одесса как мама — очень гостеприимная. Для нее нет чужих детей. Она принимает всех. У нас сейчас много переселенцев — людей, которые потеряли дом, работу. Многим из них хотелось бы прийти в наш театр, но не у всех для этого есть материальная возможность. И мы решили объединить этих людей. Те, кто в состоянии приобрести билеты, могут связаться с нами. А мы эти билеты вручим людям, которые хотели бы прийти в наш театр, но у них нет такой возможности. 20 таких билетов уже точно насобиралось. 1 апреля — примерно с 12.00 до 15.00 — мы пройдемся по Дерибасовской и, наверное, осчастливим многих людей, просто приглашая их в наш театр, даря билеты на спектакли.

«Юмор — это очень сильное оружие»

Во время войны юмор «Масок» не изменился. Это — добрый юмор.

— Я стараюсь отслеживать, чтобы не было сейчас «черного» юмора. Не время для него, — считает лидер комик-труппы. — Иногда слышал: «Вот, сейчас такие времена, а вы ходите и шутите». Да, такие времена. Ну возьмите и запретите, к примеру, женщинам рожать в такие времена: «Времена тяжелые, приостанови и потерпи. Когда победим — тогда родишь». Это же нереально. Точно так же, как невозможно молодым людям запретить влюбляться друг в друга. Кто знает — сколько, что, кому суждено. Поэтому наслаждайтесь каждым мгновением. Именно потому у нас будет только добрый юмор.

Во время войны юмор необходим. Без него прожить невозможно, убежден Борис Барский. И на спектаклях «Маски-шоу» всегда присутствуют бойцы, проходящие в Одессе реабилитацию, приехавшие прямо с линии фронта — из Херсона, Николаевской области.

— Во время второй мировой войны многие актерские бригады ездили по фронтам: Утесов, Сичкин, Тарапунька и Штепсель. Они же не возили рояль в грузовике, чтобы сыграть там, на фронте, Шостаковича. Наоборот — представляли веселые программы, и этим поддерживали бойцов. Поэтому я считаю, что юмор — очень сильное оружие, — подчеркивает артист. — А на спектаклях всегда говорю, что народ, не разучившийся смеяться, победить невозможно.

На «Комедиаду» во время войны, естественно, ни участники, ни гости не приедут. Да и финансирования фестиваля сегодня нет.

— Но в любом случае, когда-то это все вернется, — убежден Борис Барский.

Вместо Юморины — помощь ВСУ

Во время войны Юморина неуместна, убежден историк, директор общественной организации «Общество и историческое наследие» Александр Бабич.

Во-первых, как любой хороший праздник, она будет стоить недешево. А у города сегодня есть более актуальные траты: начиная от турникетов и аптечек военным — заканчивая беспилотниками и реабилитацией раненых.

— Делать дешево — лучше не делать вовсе, — считает Александр. — Мы уже насмотрелись на дешевые действа — и они только отталкивают. Вторая причина — риск массовых скоплений людей во время фестиваля при вероятности ракетных обстрелов.

Без Бендера и Паниковского

Но после войны Юморина должна возродиться.

— Я считаю, что в контексте сохранения городского мифа, имиджа Одессы — это коммерчески перспективно, — полагает Александр Бабич. — Юморина имеет уже достаточную историю. Поэтому не надо придумывать на пустом месте, что Одесса — город смеха и юмора.

Вместе с тем фестиваль, безусловно, должен быть не таким, как раньше.

— Мы убираем абсолютно все, что, так или иначе, связано с российской, советской культурой. А значит, фактически уйдут в тень традиционные персонажи: Остап Бендер, Беня Крик, Паниковский с гусем. На первой машине фестивальной колонны они точно ехать не будут. Значит, нужны другие герои, другие образы, — подчеркивает Бабич. — Второе, чего я бы очень хотел: чтобы жлобский формат Юморины — напиться пива, прицепить на нос поролоновый шарик и поржать — был заменен более интеллигентным, глубоким. Например, хорошими, качественными фестивалями политической карикатуры, пантомимы, сатирической рекламы.

Фестиваль фестивалей

Могли бы проходить в Одессе фестивали стендапа, юмористической анимации, кинокомедии, уличных театров.

— Они будут выступать на каждой уличной локации с какой-то классной постановкой, — предлагает Александр. — Таких театров в мире много, они универсальны с точки зрения репертуара и понятны всем даже без знания языка. Можно устроить конкурс мемов. Ведь сегодня они рождаются очень быстро. Предположим, участники должны выдавать в течение определенного времени заявленный продукт. А жюри оценивает и выводит лучшие мемы на большой экран.

То есть форматов, так или иначе связанных со смехом, достаточно много.

— Смех может быть умным, интеллигентным — не «про поржать», а иногда даже — «про поплакать», — убежден Александр Бабич. — Как чудесно развивался созданный театром «Маски-шоу» фестиваль «Комедиада». Какого высокого класса мастера клоунады и пантомимы к нам приезжали. Это был вообще не «95-й квартал» — это высокое искусство.

И такие фестивали, конечно, могут проходить не только 1 апреля — круглый год. А Юморина станет их ключевым событием.

После войны, считает историк, есть смысл именно в таком направлении развивать в Одессе фестивальное движение. Конечно, это потребует бюджетных денег, дополнительных вливаний спонсоров, взаимодействия с отельерами. Но результат будет стоить затраченных усилий и средств. И тогда люди будут приезжать в наш город не просто к морю, но и для того, чтобы поучаствовать в фестивальных событиях. Актеры, режиссеры, художники, блогеры, гости фестивалей привезут в Одессу деньги. То есть — не купят две бутылки пива, а оставят тысячи в наших ресторанах и отелях и принесут городу доход.

— Во всяком случае, нам есть на что опереться, — говорит Александр Бабич. — «Одесса — город юмора» — это состоявшийся бренд. И Юморина не умерла, она просто замерла на время войны. А после победы — вперед, делай!