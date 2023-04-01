«Скажите что-нибудь по-одесски»: что такое одесский юмор? (видео)

1 апреля, в День смеха, сложно не вспомнить об одной из визитных карточек нашего города – уникальном одесском юморе. Но какой он, какие у него особенности? Мы попросили горожан объяснить особенности местного юмора и сказать что-нибудь «по-одесски».

Федор Николаевич:

– Ну что я могу сказать по-одесски? «Шаланды полные кефали в Одессу Костя привозил». А мне самому уже не до юмора. У меня вон, весь одесский юмор теперь – моя собака.

Светлана Анатольевна:

– Сказать что-то по-одесски? Я не смогу, наверное, я не умею. Разве что: «Ну я вас умоляю». В принципе, когда-то был одесский юмор. Сейчас уже, по-моему, люди не сильно юмором занимаются. Это было такое специфическое смешение национальностей, вы же знаете.

Игнат:

– Одесский юмор возникает по ситуации, это же не про то, что надо ждать с минуты на минуту, когда одесситы что-то выдадут. Это вещь непроизвольная, неожиданная. В этом вся ее ценность! Лично я по-одесски вряд ли что-то скажу. Тех одесситов, которые это умели, совсем мало осталось, а подражать им нет смысла. Это вот наши дедушки, бабушки еще могут что-то такое выдать.

Ирина Николаевна:

– Сказать что-то по-одесски, наверное, смогу, но так, сходу, не получается. Я думаю, настоящий одесский юмор до сих пор существует. А как же без юмора в такое тяжелое время? Мы без него, наверное, не смогли бы выстоять. У одесситов определенное отношение к жизни, не такое, как у всех остальных, мне так кажется.

Виктор:

– Я думаю, что одесский юмор существует, ведь мы живем в многонациональном городе. Из-за большого количества национальностей, которые тут жили и живут, их юмор соединился в один. Думаю, в большей степени это еврейский юмор. Некоторые коренные одесситы до сих пор общаются с помощью еврейских словечек. И я бы сказал, что эти слова сами по себе смешные, на самом-то деле. Если взять эти слова, смешать с обычными и добавить шуточки, получится очень даже хороший одесский юмор. Таки можно попробовать сказать что-то по-одесски. Есть у меня анекдот:

– Мойша, у меня такое дело, я на пляж собираюсь. Шо мне такого надеть, шобы все ахнули?

– Ну Роза, ну наденьте коньки. Так на пляже точно все ахнут.

Доминик:

– На Юморину мы не ходим, потому что там как-то скучно, но само по себе одесское общение – очень интересное. Я когда-то давно была в Беларуси, так там меня просили: «Ну поговори с нами. Ты так красиво говоришь, совершенно не так, как мы!» Так что, видимо, в нас всех есть что-то одесское, хотя я вообще-то болгарка. А чисто по-одесски я ничего не скажу: не хочу портить впечатление, которое производят настоящие одесситы.

Ирина Анатольевна:

– Таки сказать вам шо-то за Одессу-маму? Наш Жванецкий – одессит, его юмор был, есть и будет. Он из Одессы, с Фонтана, с Привоза нашего родного. Всегда так было: если хочешь что-то найти в Одессе – пойди на Привоз. Жванецкий черпал юмор и на Привозе в том числе. Он всегда ходил со своим красивым портфелем и с «талмудом» – со своей большой тетрадью – и все за всеми записывал. А Одесса всегда была колоритным городом: одни евреи как разговаривали! У нас тут свой, одесский, язык. А одесский юмор нас выручает и поможет нам победить.

Александр Борисович:

– Сказать что-то по-одесски? А шо вы хотели услышать? Есть вот анекдот: «Русские говорят: «Вань, ты в тюрьме сидел? Да? И я сидел. А Петька не сидел, надо его подставить. А евреи говорят: «Изя, слушай, Хаим вышел, надо ему помочь». Я думаю, одесский юмор существует, это не придумано. Все-таки в городе было 130 национальностей, и каждая придавала какой-то колорит Одессе. Тут были и евреи, и румыны, и болгары. Каждый был со свои определенным языком. Естественно, что люди общались между собой. Так появился наш, одесский, язык. Многие им гордятся. Все же анекдоты и поговорки – из быта. Просто кто-то потом это складывает так, чтобы было смешно, а кто-то нет. Вот и сегодня очень много национальностей сплотилось, и мы все гордимся людьми, которые нас защищают. Мы хоть и говорим на русском, но все равно верим в победу Украины. Может, именно к 1 апреля она и не состоится, но, я считаю, надо быть оптимистами.

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