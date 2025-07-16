Новая Юля – новый повод для шуток

Наверное, всем уже известно, очень скоро у нас с вами появится новый премьер… И даже не новый, а новая. Она. Ну то есть – Юля. Нет, не та, в которой многие подумали, а та, что Украину спасет, так, по крайней мере, Ванга предсказала. Не верите? Но как бы то ни было, а повод для шуток и мемов это более чем подходящий. Ловите новую подборку на злобу дня.

Как это не та?..

Мем про новую Юлю

Вот это поворот!..

Юля, но не та, мем

Кажется, Яценюк в недоумении:

Новая Юля – новый повод для шуток

И не опять, а снова!

Мем про Юлю

Очевидно, все дело в имени:

Украинцы шутят

Юля и Тигрюля (ну вы же помните, да?):

Юля и Тигрюля

А как же Шмыгаль?… Ну, вот как-то так:

Юля и Шмыгаль

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