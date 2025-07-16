Наверное, всем уже известно, очень скоро у нас с вами появится новый премьер… И даже не новый, а новая. Она. Ну то есть – Юля. Нет, не та, в которой многие подумали, а та, что Украину спасет, так, по крайней мере, Ванга предсказала. Не верите? Но как бы то ни было, а повод для шуток и мемов это более чем подходящий. Ловите новую подборку на злобу дня.
Как это не та?..
Вот это поворот!..
Кажется, Яценюк в недоумении:
И не опять, а снова!
Очевидно, все дело в имени:
Юля и Тигрюля (ну вы же помните, да?):
А как же Шмыгаль?… Ну, вот как-то так:
А еще вы можете заглянуть сюда:
- Трамп колеблется – Украина смеётся;
- Как Крым открыл сезон, а Трамп успокаивал Путина;
- Когда президенты болтают, а народ – смеется.