На Одессу всегда смотрели через призму легенд. Некоторые из них оказываются правдой, другие — лишь красивыми сказками. Рассмотрим самые популярные мифы одесского края и выясним, что из них соответствует действительности.

Куда уехало одесское метро и что с катакомбами

В 1970-х советская власть приняла решение построить метро в крупных областных центрах Украины — Днепре, Харькове и Одессе. Население этих городов стремительно росло и приближалось к миллиону. Но денег на строительство в трех городах одновременно не было, поэтому выбор стоял между Одессой и Харьковом.

Исследования показали, что строительство метро в Харькове обойдется дешевле. К тому же там была острая необходимость доставлять работников на крупные предприятия — Харьковский тракторный завод, завод Малышева. Так одесское метро «поехало» в Харьков, а одесситам пообещали построить до 1980 года.

Проект предусматривал депо за поселком Котовского и две очереди метро: первая должна была соединить район Поскот с Пересыпским мостом, вторая — везти пассажиров через центр в Таиров. Катакомбы не мешали бы строительству — их можно было затампонировать смесью песка и извести. Надежность этой технологии подтверждают многоэтажки на Балковской, которые более 50 лет стоят над засыпанными катакомбами.

Но Московская Олимпиада-80 поглотила все государственные средства. В 1985 году даже появились рабочие площадки метростроя, но Чернобыль в 1986 году снова отложил проект на неопределенный срок. Сегодня ходят слухи о секретной ветке, которая соединит военные гавани Одесского и Львовского портов.

Настоящая правда о катакомбах

Одесские катакомбы — самые длинные в мире, более 2,5 тысяч километров. Но это не единственная система, а множество частных штолен для добычи черепашника. Как современные бизнесмены не хотят дыры в заборе между предприятиями, так и владельцы катакомб не желали, чтобы их штольня соединялась с конкурентом.

В XIX веке город имел множество глубоких оврагов, которые прерывали пласты ракушечника и ограничивали длину выработок. Со временем овраги засыпали, а входы в старинные шахты похоронили навсегда. Пройти под землей весь центр Одессы невозможно — это лишь миф.

В Михайловской катакомбе под одноименной площадью расположен единственный в Европе подземный палеонтологический музей-заповедник. Здесь найдены останки доисторических животных, живших здесь 5 миллионов лет назад, — от сумчатых хомяков до мастодонтов. Среди артефактов есть останки со следами обработки человеком разумным. Поэтому первых одесситов вполне могли звать не Адам и Ева, а Моня и Соня.

Миф, который оказался правдой

Долгое время над одесским мифом о возможности вылезти из катакомб на крышу Оперного театра смеялись все скептики. Но во время реконструкции театра в начале 2000-х рядом строили жилой дом. Копая котлован, нашли отверстие в катакомбы.

Исследователей привлек сильный сквозняк — редкое явление для одесских подземелий. По его направлению нашли штольню, которая поднималась в гору и соединялась с вентиляционным каналом театра. Внутри были скобы-ступеньки, ведущие прямо на крышу.

Специалисты объяснили это инновационным для XIX века решением: разница температур и атмосферного давления между катакомбами и крышей создает стабильную тягу, выводящую из театра лишнее тепло. Когда промышленных кондиционеров еще не существовало, это обеспечивало комфорт зрителям и артистам.

Одесса интересна и без мифов и легенд. Обычно их придумывают, чтобы что-то скрыть или продвинуть странную идею. А настоящая история города настолько увлекательна, что не нуждается в никаких прикрасах.

