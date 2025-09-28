Ключевые моменты:
- 29 сентября в Одессе и области – переменная облачность, без осадков;
- Температура в Одессе: ночью +9+11°С, днем +16+18°С; температура морской воды +17+18°С;
- В области: ночью +6+11°С (местами до +2°С), днем +15+20°С; видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 29 сентября
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем 16-18°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Напомним, в ночь на 28 сентября враг атаковал ударными дронами Одесскую область. Пострадал винзавод и жилой дом в Белгороде-Днестровском.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С, местами до 2°С тепла, днем 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
