Мстители из Савранского леса: как в Одесской области действовали партизаны во время Второй Мировой

Как появился партизанский отряд

На оккупированной территории румыны массово расстреливали военнопленных и мирных жителей. Для поддержания внутреннего порядка в Транснистрии, борьбы с партизанами и охраны побережья Черного моря были задействованы четыре румынские дивизии. А в каждом уезде «наводили новый порядок» жандармские отряды из 250-300 человек.

Сперва захватчикам пытались противостоять небольшие подпольные организации.

В селе Саврань одну из групп создали учитель Евгений Благодырь и лесничий Алексей Шелковников. Впоследствии она пополнилась рабочими лесхоза и советскими воинами, бежавшими из плена. В Концебе действовала организация из восьми патриотов, в Осичках — из семи. Позже подпольщики появились в Дубках, Бакше и Гетмановке.

Лишь осенью 1942-го Николай Костюк из Первомайска объединил разрозненных подпольщиков в партизанский отряд «Прибужец».

В лесах и под землей

На Одесщине действовали два центра партизанского движения — в Одесских катакомбах и Савранских лесах.

Недавно на нашем Ютуб-канале вышло видео об Одесских катакомбах. Рекомендуем его посмотреть.

В июне 1943-го в Савранщине высадилась парашютно-десантная группа из семи человек во главе с Иваном Кухаренко. Из подпольщиков «Прибужца» был создан новый партизанский отряд под названием «Буревестник». Сначала он насчитывал 200 бойцов, а в январе 1944 года — 705. Базируясь в Савранском лесу, партизаны осуществили около 40 боевых операций. В частности, в январе 1944-го из лагеря военнопленных, расположенного возле села Мазурово, освободили 480 военных, большинство которых затем влилась в «Буревестник».

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27 марта 1944 года советские войска освободили Саврань. Отряд «Буревестник» вошел в состав Красной армии.

Из воспоминаний юного партизана

В «Буревестнике» мужественно воевал житель Бакши Иосиф Гранкивский. Его сын Иван рассказывал, что родители, два брата и сестренка были участниками партизанского движения. Его, 12-летнего, привлекали к сбору информации. Мальчишку одевали в лохмотья и посылали разведывать железнодорожные станции Заплазы и Любашевка. Как-то юный партизан помог взорвать поезд с танками и гитлеровцами. Тогда удалось на несколько недель перекрыть движение на этом маршруте. Позже между Любашевкой и разъездом Сырово был пущен под откос поезд с вражескими солдатами, на перегоне Заплазы-Любашевка взорваны три вагона с военным снаряжением. Удалось освободить из товарняка и людей, которых отправляли в трудовое рабство в Германию.

Якут, сбивший из винтовки самолет

В рядах партизан воевал якут Семен Сюльский. В 1943-м он бежал из плена и присоединился к «Буревестнику».

Семен, командовавший взводом, отличился героизмом в многочисленных боях, а еще из винтовки сбил немецкий самолет.

В составе Первого Украинского фронта Сюльский дошел до Праги и вернулся жить в Украину. Ветеран собрал материал о славных делах бойцов отряда «Буревестник» и подпольщиков Саврани, составил личные дела более 70 однополчан, картосхему Савранского партизанского района, оформил фотостенд (181 фотография) для Музея партизанской славы Украины и подготовил к печати свои воспоминания.

Книгу удалось издать его детям и внукам только после смерти героя. Экземпляр «Воспоминаний» есть в Савранском историко-краеведческом музее, а также на родине Семена Сюльского — в Якутии.