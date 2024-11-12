Сколько золота в одесской Опере – тайны легендарного театра (видео)

В новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь» знаток Одессы Александр Отдельнов отвечает на такие вопросы:

Сколько золота было использовано только за две последние реконструкции?

Где спрятан золотой ключ от театра?

Как связан Одесский оперный с катакомбами?

Что символизируют скульптуры на его фасаде?

Как построили одесский Оперный

Одесский оперный создан по проекту австрийских архитекторов Фельнера и Гельмера. По их проектам построены несколько десятков самых выдающихся театров Европы.

Одна из первых особенностей Одесского театра – он построен из легкого и хрупкого ракушняка, который добывали в одесских катакомбах.

Где спрятан Золотой ключ от театра

На церемонии открытия театра архитектор Фельнер торжественно передал городскому голове Григорию Маразли символический золотой ключ от театра. Ключ был замурован под одним из зеркал лестницы каретного подъезда. Эти зеркала не менялись со времени открытия театра. Существует легенда, по которой, если долго всматриваться в именно то зеркало, под которым спрятан золотой ключ, можно увидеть, как вы выглядели в прошлой жизни.

Сколько золота ушло на реставрации

Одесский театр оперы и балета несколько раз реставрировали. Самые масштабные реставрации состоялись в 1965-67 и в 1996-2007 годах. Один из самых распространенных вопросов туристов: сколько сусального золота было потрачено на реставрацию скульптур и предметов декора?

Отвечаем: около 9 килограммов – при первой реставрации и более 7 – во время второй, то есть всего более 16 килограммов.

А еще во время второй реставрации вокруг фундамента театра было осторожно установлено 1800 железобетонных свай, которые удерживают здание от оползней.

Как попасть из катакомб в Оперу

В Одессе существовала городская легенда, по которой из одесских катакомб можно попасть на крышу оперного театра. Все смеялись над ней, пока во время второй реставрации в котловане для установки свай не открылся ход к катакомбам.

Когда специалисты начали их изучать, они нашли вертикальный штрек, который переходил в вентиляционное отверстие театра! И, представьте себе, заканчивалось это отверстие именно на крыше!

Так легенда оказалась правдивой, а такая конструкция обусловлена улучшением вентиляции путем разницы атмосферного давления и температуры в катакомбах и на крыше театра.

О том, что символизируют скульптуры театра и другие его секреты, смотрите в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».

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Александр ОТДЕЛЬНОВ