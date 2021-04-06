Одесская улица Екатерининская: изрядно подуставшее зеркало города (фоторепортаж)

До 1820 года – Генуэзская (надо же!), потом – Екатерининская, в советские времена улица была наречена в честь Карла Маркса, во время оккупации именовалась именем Адольфа Гитлера, с 1991 – снова Екатерининская. И сразу хочу напомнить: императрица Екатерина к названию улицы отношения не имеет. Установленная в начале Екатерининской площади табличка просвещает всех нас, что и «площадь, и улица названы так в честь храма святой Великомученицы Екатерины Александрийской, заложенного при основании города Одессы». Храм, к слову, так и не был построен…

Длинная и разноликая

Ох, и длинная же улица! Тянется от одноименной площади до Новощепного ряда. И стала Екатерининская зеркалом всего города, потому как и торговая она, и праздная, и фешенебельная, и «упадочная». Она и величава, и безобразна, и, кажется, вобрала в себя все «виды» зданий Одессы – от несчастных развалюх до почти дворцов, от вида которых из груди вырывается «ах!» сразу в двух вариантах: «как же красиво!» и «как можно было довести все до такого состояния?!».

Почти от моря (во всяком случае, вида на него) до Привоза – ну разве не зеркало города, пусть даже изрядно подуставшее? Ну, не случайно же именно на Екатерининской служил товарищ Бендер управдомом, о чем до сих пор гласит табличка, правда, давно уже без лика самого Остапа Ибрагимовича.

Ближе к Привозу

Как выглядит Екатерининская сегодня? Тротуары – одна из болевых точек улицы. Торчат те самые пни, искромсавшие тротуарное покрытие корни старых деревьев рвутся наружу, и неубранные с какого-то там по счету урагана бывшие деревья нам тоже встретились по пути.

Мы начинаем наше путешествие по Екатерининской от Привоза. Здесь улица имеет свой особый дух – в прямом и переносном смысле. Здесь она в роли Одессы торговой, что и понятно: все, что рядом с Привозом, как-то автоматически превращается в его «мини-филиал» со всеми вытекающими отсюда последствиями – мусором, «ароматами», суетой и автонапрягом.

Тротуары Екатерининской – как сама улица: чуть ли не каждый квартал имеет свою особенность. И если несколько кварталов от Привоза и дальше – это нечто в смысле то и дело встречающихся проблем, то дальше ситуация улучшается. А уже в каком-нибудь «фешенебельном» районе улицы вдруг снова становится «все плохо».

Будьте готовы: балкон, который, вероятно, покажется вам красивейшим в мире, будет соседствовать с неким жутковатым «строением» на фасаде. Это тоже балкон, просто он ветхий, несчастный и еле «жив», рядом вы увидите следы того, что балкон когда-то существовал, но уже «почил». А чуть поодаль – еще одно балконное чудо, только уже современного «производства». Так и соседствуют вместе… Подобные «картинки» будут вам встречаться практически по всей Екатерининской.

Или вот дом-развалюха под №61… Ну, это же целая история! Здание разрушается так давно, что это, кажется, перестало быть «печалью». Оно – своеобразная достопримечательность Екатерининской: такой вот символ стойкости и кошмара одновременно. При этом чуть дальше вам встретится уже совершенно иная картина, причем по этой же стороне. И тут вам захочется остановиться, чтобы изучить фасад красоты невиданной, пусть и потрескавшийся, со щербинами и скрутками проводов у ворот.

И старейшие храмы, и современные «штучки»

Ну, а где ворота, там и уличные таблички-указатели. И, честно говоря, в отличие от многих других улиц в центре города, Екатерининская повела себя в этом смысле прилично: за редким исключением, все они выполнены в одном стиле.

Нет на улице памятников в их привычном понимании. Вероятно, решили, что памятников архитектуры вполне достаточно. В самом деле, чем дальше от Привоза, тем их больше на вашем пути. И два старейших храма города тоже расположены на Екатерининской: католический кафедральный Собор Успения Пресвятой Девы Марии и Свято-Троицкий (греческий) собор.

А время, между тем, все старается внести свою посильную лепту в облик улицы: и вот уже перед вами возникает вдруг современный стрит-арт, кто-то оформляет крылечко «под старину». Знаменитого мини-ресторана «Два Карла» уже тоже нет, хотя место пересечения бывших Карла Маркса и Карла Либкнехта по-прежнему именуется одесситами только так. Между прочим, одно из старейших зданий в Одессе.

И балкон, считающийся самым длинным в Европе – это тоже здесь, и самый знаменитый одесский запорожец (точнее, уже «Фиат») по имени Луиджи «проживает» на Екатерининской, а с недавних времен – и кот-джентльмен.

Об «европейскости улицы, граничащей с экзотичностью» исследователи писали еще в позапрошлом веке. И вот в этом смысле на Екатерининской ничего не изменилось.

В ожидании обновлений

В каком бы состоянии не пребывали здания на Екатерининской, чем ближе к одноименной площади, тем они прекраснее по «сути» своей. И пусть старинный эркер изрядно тронут временем и вопит о ремонте-реставрации, его оригинальность, порой граничащая с вычурностью, будет поражать ваше воображение. И здесь уже каждое здание – целая история, причем, далеко не только одесская. Тут они – целая эпоха, сумевшая вписаться в одну улицу, пусть очень длинную и такую разнообразную.

Ее архитектурные ансамбли от площади до главной улицы города – словно музей. И – надо же! – сохранились здесь и многие таблички с именами архитекторов. А вход в Пале-рояль с Екатерининской – это то самое «ах!», которым потом щедро делятся туристы, влюбляясь Одессу.

И вот на этих ее кварталах вам будет уже очень поверить, что эта улица ведет аж к Новощепному ряду, даже учитывая тот факт, что эту нашу «торговую клоаку» сейчас усиленно приводят в порядок.

Кстати, к началу туристического сезона Екатерининскую тоже обещают привести в порядок: все-таки «еще одно» лицо города, его зеркало. И от старых пней обещают избавить, и от «останков» еще не убранных деревьев, и тротуары привести в порядок, и обновить наружное освещение…

Ранее мы прогуливались по одесской улице Гаванной.

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