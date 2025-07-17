Ключевые моменты:

Подписан меморандум между Римом и Одессой;

Цель: помощь в сохранении и управлении историческим наследием;

Фокус на объектах ЮНЕСКО и культурной идентичности Одессы;

Создана экспертная группа, которая уже начала работу.

В рамках трехлетнего проекта уже начала работу совместная экспертная группа, цель которой — помощь Одессе в сохранении, восстановлении и управлении объектами исторического наследия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время видеовстречи с представителями Суперинтенденции Рима и советником мэра по международным вопросам, итальянская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству в сфере защиты культурного наследия Одессы, в частности в отношении объектов, имеющих статус ЮНЕСКО. Участники встречи обсудили пути поддержки, анализа ценности и восстановления наследия.

Советник Одесского мэра и амбассадор Одессы в Италии Аттилио Маллиани подчеркнул, что инициатива имеет глубокое символическое значение — как для Одессы, так и для всей Европы, которая сегодня борется не только за территории, но и за ценности, культуру и историческую память.

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