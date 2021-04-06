Эксперименты по замене природного газа проводят также во многих странах Европы, ведь отопление водородной смесью намного уменьшает объемы вредных выбросов в атмосферу.

Водородные поезда и альтернативное отопление

Многие считают водород топливом будущего. Кроме того, что это самый распространенный химический элемент на планете, водород более экологичен, чем ископаемые виды топлива, так как при сгорании он не выделяет углекислый газ. Ученых привлекает и еще одно качество этого химического элемента, которое способно сделать его реальным конкурентом природного газа, – водород имеет большую энергоемкость. Кстати, идея применять водород для бытовых целей появилась еще двести лет назад – почти на протяжении столетия, начиная с 1820 года, водород использовали для освещения парижских улиц.

Сегодня европейцы активно занимаются «продвижением» водорода. Например, в Великобритании смесью газа и водорода начали отапливать дома, в Нидерландах создали речное судно, которое работает на водородном топливе, а в Германии уже три года курсируют два водородных поезда.

Не остается в стороне и Украина – наши ученые и энергетики еще 30 лет назад стали интересоваться использованием водородных технологий. В будущем Украина может перейти на газоводородную смесь для отопления жилых домов и работы предприятий в масштабах страны. Украинские ученые не только изучают перспективы этого проекта, но и начали тестировать смесь газа и водорода на специальных полигонах в пяти областях страны. Предполагается, что испытания будут проходить с 2023-го по 2025 год.

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«Водородное отопление» тестируют в Украине

В украинской «водородной» программе будут принимать участие жители около ста домов двух населенных пунктов (каких именно, пока не известно). Эти дома в экспериментальных целях будут отапливать природным газом, в котором содержится 10 процентов водорода. Позже его концентрацию повысят до 20 процентов, хотя представители газовой компании утверждают, что даже 30 процентов водорода в составе газовой смеси – совершенно безопасно. Кстати, газовое оборудование в домах потребителей менять не придется, лишь в некоторых случаях нужно будет заменить газовые горелки.

Водородные технологии в мире быстро развиваются, но в Украине их использование пока находится только на стадии исследований. Поэтому сейчас нельзя сказать, когда именно мы сможем пользоваться газоводородной смесью. Известно только, что первую очередь экспериментов на полигоне планируют завершить летом 2022 года. После этого исследования переместятся в лаборатории, где ученые будут анализировать полученные данные. Задача эта не из легких – им придется оценить совместимость действующих газовых систем с новыми видами энергии, а также поведение различных материалов и оборудования. Если все пройдет гладко, то исследования в рамках водородного проекта планируют закончить через пять лет.

Однако не все так просто, и самая большая проблема для нашей страны заключается в другом. Дело в том, что водород, не загрязняющий окружающую среду, получают в результате электролиза воды с использованием источников возобновляемой энергии, например, солнечной. А это очень дорогое удовольствие, даже в масштабах Европы, и для осуществления этого проекта нужны миллиарды долларов. Но в правительстве утверждают, что это всего лишь вопрос времени, и производство и даже транзит водорода в Европу – одна из главных задач страны. Что же касается специалистов, то они настроены не так оптимистично, и считают, что пользоваться газоводородной смесью потребители смогут не раньше чем через 10 лет. Все эти проекты – дело очень далекого будущего и больших денег, поэтому как скоро они будут реализованы и будут ли реализованы вообще, пока сказать сложно.

В Испании для освещения используют апельсины

В испанской Севилье начали вырабатывать электроэнергию из газа, который получают из апельсинов, растущих на улицах города. Эксперименты показали, что электроэнергией, полученной из тонны апельсинов, можно обеспечить пять домов в течение дня. Происходит это очень просто. Апельсины измельчают, а из сахара, содержащегося в соке, получают газ с большим содержанием метана, который используют для производства энергии. Подсчитано, что если переработать все апельсины, растущие на улицах Севильи, электроэнергией можно было бы обеспечить 73 000 домов.

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