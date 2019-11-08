Мемориальная табличка по-одесски, или Где товарищ Бендер трудился управдомом?

Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей — это еще одно «наше все» по-одесски. И хотя нет в городе фундаментального памятника Осе, память о нем увековечивается практически постоянно, причем обычно каким-то типично одесским способом.

Одна из таких штучек — мемориальная табличка на ул. Екатерининской, 47. Этот адрес знает большинство одесситов. Еще бы: именно в этом доме, как гласит текст мемориальной таблички, сын турецкоподаного служил управдомом. Как, собственно, и решил в самом конце романа «Золотой теленок» Остап Ибрагимович.

Любопытно не только это. Следует внимательно обратить внимание на даты «службы» нашего Оси. Великий комбинатор «выдержал» этот нелегкий труд с 31 марта 1931 года по 1 апреля 1932.

Табличка на этом доме появилась в 2002 году. И висела себе, как и ее собратья, выделяясь, впрочем, одесско-юморным подходом к увековечиванию памяти легендарного литературного героя. Она даже стала настоящей достопримечательностью: возле нее останавливаются, фотографируются, сюда приводят туристов.

Но у табличек, как и у памятников, — своя судьба. И вспомнили мы об этой «дани уважения» к Остапу Бендеру по причине того, что эта мемориальная табличка обладает какой-то «мистикой», снова и снова напоминая о себе.

Она «прозвучала», когда ее открыли, потом, когда с нее (как это у нас водится «при всем уважении») исчез «лик» Остапа.

Осю, вернее его барельеф, увели тихо в 2017-м году, потом долго спорили, чьих это рук дело и «в чьей частной коллекции» теперь красуется наш товарищ Бендер.

Что касается «мистики», то происходит нечто странное: со времени пропажи «лика» Оси, время от времени появляется информация, что его то ли вернули на место, то ли восстановили заново.

Вот и совсем недавно в ленте новостей и в соцсетях появилась радостная информация о том, что наш известный управдом снова радует своим барельефом на табличке всех проходящих мимо дома № 47 по ул. Екатерининской.

Так вот, никаким барельефом Оси табличка по-прежнему не радует! Барельефа Бендера на ней нет, а буковки с изумительным текстом продолжают себе стираться от времени.

Но зато я точно знаю две вещи. Первая: пройдет немного времени — и мы снова «узнаем», что барельеф Бендера на табличке восстановили.

Вторая: если вы поедете любоваться нашим Осей, и не узрите его на табличке, не огорчайтесь. Сделайте несколько шагов, поверните на ул. Еврейскую и зайдите в дом под № 32. Там вы увидите гигантскую настенную картину (кстати, попавшую у Книгу рекордов Украины) с одесским героями. На ней вы полюбуетесь и Осей. Кстати, вместе с Кисой — задолго до того, как наш Бендер «заделался» одесским управдомом.

А о других мемориальных адресах в Одессе, которые связаны с самым легендарным одесским литературным героем, «Одесская жизнь» рассказывала весной этого года.

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