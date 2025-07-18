Ключевые моменты:

На Привозе работает «дешевая дорожка», где цены ниже, чем в основных рядах. Здесь можно торговаться, продавцы обычно в хорошем настроении;

Цены на овощи на Привозе;

Цены на фрукты на Привозе;

Цены на яйца и молочную продукцию на Привозе;

Цены на мясо на Привозе;

Цены на рыбу на Привозе.

«Сиротская тропинка» не такая уж сиротская

Да, гроза на Привозе, пожалуй, не нужна, хотя всем так надоела эта жара. Тем временем покупатели все больше пытаются попасть на рынке на «дешевую дорожку».

«Одесская жизнь» уже сообщала однажды: вот как только теплеет, посреди Привоза «открывается» торговая дорожка, которую кто-то называет (шутка такая) «сиротской тропинкой». А все потому, что здесь все дешевле. Хотя многие считают, что на этой дорожке торгуют только зеленью.

Так вот. Присмотрелись мы сегодня к этой дорожке, увидели: здесь продается почти все, а не только зелень. Поэтому «сиротская тропа» не такая уж сиротская. Еще примета: продавцы здесь обычно в настроении, да и торговаться можно чаще, чем в других местах. Пожалуй, все так потому, что дорожка эта на солнце, хотя продавцы пытаются прикрыться самим и свой товар зонтиками…

Ну а что с ценами на рынке?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-35 грн;

помидоры – 40-100 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 20-45 грн;

огурцы – 25-45 грн;

сладкий перец – 60-120 грн;

баклажаны – 100-130 грн;

капуста – 30-40 грн;

чеснок – 140-150 грн;

морковь – 50-70 грн;

зелень в пучках – от 5 грн;

кукуруза – 15–20 грн (за один початок).

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 60-90 грн;

груши – 70-120 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 80-150 грн;

виноград – 90-200 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 60-130 грн;

черешня – 60-150 грн;

вишня – 80-160 грн;

клубника – 100-200 грн;

крыжовник – 160-200 грн;

персики – 50-100 грн;

абрикосы – 60-100 грн;

сливы – 70-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 50-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе:

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-200 грн;

шея – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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