В ожидании туристов: в Одессе хотят благоустроить улицу Екатерининскую (видео)

В Одессе к началу туристического сезона, который традиционно начинается 1 мая, городские власти планируют привести в надлежащий вид улицу Екатерининскую.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, об этом шла речь сегодня в ходе инспекции санитарного состояния улицы, которую провел вице-мэр Дмитрий Жеман совместно с представителями профильных департаментов и коммунальных предприятий.

Как показала проверка, на Екатерининской необходимо восстановить тротуарное покрытие, демонтировать неработающие электропоры и восстановить наружное освещение, восстановить проваленные люки, выкорчевать пни, обустроить карманы (площадки) для мусорных контейнеров и/или разместить мусорные контейнеры в экобоксах.

«Мы понимаем, что вскоре начнется туристический сезон и к нам приедут туристы. Поэтому сейчас необходимо подготовиться, в первую очередь привести в надлежащий вид пешеходную часть центральных улиц», – отметил Жеман.

По словам вице-мэра, работы будут выполняться силами коммунальных предприятий.

Большую часть работ хотят провести до 1 мая 2021 года, а полностью завершить их планируют к 1 июня.

В дальнейшем, отмечают в мэрии, работы по благоустройству будут выполняться и на других центральных улицах.

Ранее сообщалось, что к лету в Одессе благоустроят Дюковский парк.

Читайте также: В Одессе хотят убрать свалки от железной дороги и снабдить люки крышками (видео).

Фото: пресс-служба Одесского горсовета, видео: Думская, 1