Пограничники показали эксклюзивные фото птиц с острова Змеиный

Пограничники Измаильского пограничного отряда, в зону отвественности которых входит остров Змеиный в Черном море (территория Одесской области), показали, какие птицы останавливаются на острове во время длительных перелетов.

“А вы знаете, что пограничники первыми встречают не только людей, прибывающих в Украину, но и птиц, которые возвращаются из теплых краев? Уставшие после длительного перелета, стаи перелетных птиц любят сделать передышку неподалеку от расположения пограничной заставы на острове Змеиный”, — сообщили пограничники.

Фото: Измаильский погранотряд