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На углу Дерибасовской и Екатерининской: от «Рваных парусов» до аутентичности (фото)

На углу Дерибасовской и Екатерининской: от «Рваных парусов» до аутентичности (фото)

Мы на углу одесских улиц Дерибасовской и Екатерининской, в еще одном «сердечно-историческом» месте города. Да-да, это то самое место, где в советские времена сиял огнями ресторан «Братислава». Первый этаж огромной «стекляшки» сейчас пустует: магазин выехал. И вообще там сейчас тихо…

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как недавно стало известно, в этом здании в скором времени появятся «аутентичные окна». Как сообщил глава Управления ГАСК Александр Авдеев, такое решение приняла Консультативно-совещательная комиссия ГАСКа.

О чем же идет речь? Здание (его официальный адрес — Екатерининская, 19) в сердце города ожидают перемены, а именно: «реконструкция фасадов с установкой энергосберегающих окон, теплоизоляцией стен и восстановлением стилистики, присущей историческому ареалу».

Заказчиком выступает ООО «Одесса Риэлти Центр».

Предполагается утепление минераловатными плитами и облицовкой плитками из керамогранита, а также фасадная система из алюминиевого «теплого» профиля с остеклением энергосберегающими стеклопакетами.

проект реконструкции

Фото из Facebook Александра Авдеева

проект реконструкции на Екатерининской

По поводу «стилистики, присущей зданиям, расположенным историческом ареале» одесский архитектор Николай Чепелев на своей странице в Facebook пишет: «У здания, построенного в 1967 году, будут восстанавливать «стилистику, присущую историческому ареалу»?.. Пир духа».

Добавить к этому по поводу «предстоящей аутентичности», пожалуй, и нечего. Мы быстренько зафиксировали, как выглядит здание сейчас, чтобы потом показать разницу.

Одесса, на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской

Здание на углу Дерибасовской и Екатерининской, наши дни

на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской, здание ресторана

А вот ресурс «Старая Одесса в фото» подарил нам возможность узнать кое-какие любопытные факты по поводу этого углового здания.

Итак, в 1967 году, на углу Дерибасовской и тогдашней улицы Карла Маркса открылся ресторан… Нет, не «Братислава». Именовался он «Юбилейный»: название получил в честь 50-летия ВОСРа.

«Архитектор — Лариса Иосифовна (Ляля) Швальбина. Художники-оформители — Юзеф Кармелюк и его жена (позже оба выехали в Израиль). По воспоминаниям Льва Штерна, когда ресторан строили, подготовили название «Космос» (поэтому угловая эмблема напоминала орбиту — очень популярная в то время тема). Но когда подошло время открытия (1967 год), оказалось, что все надо подгонять под «50-летие советской власти». Поэтому ресторан в последний момент переименовали в «Юбилейный». Потом, после событий в Чехословакии, заменили угловую эмблему на нечто похожее на крепостные ворота и переименовали в «Братиславу», — рассказывает ресурс «Старая Одесса в фото».

Одесский ресторан «Братислава»

Ресторан «Братислава» в советские времена

Благодаря этому ресурсу узнаем еще одну любопытнейшую вещь: до всего этого на месте «Юбилейного»-«Братиславы» стояла себе кафешка. Так вот, в народе она именовалась «Рваные паруса».

Кстати, история донесла до нас фотографии, как выглядело это место и в период тех самых «Рваных парусов», и строительства «Юбилейного».

Дерибасовская, старая

Так выглядело это место до постройки ресторана «Юбилейный», 1960-е годы

Одесса, 1966 год, строительство ресторана

Строительство ресторана «Юбилейный» на углу улиц Дерибасовской и Карла Маркса. Одесса, 1966 год

Фото: ресурс «Старая Одесса в фото», Facebook-страницы Александра Авдеева и Николая Чепелева, здание сегодня — автора

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Мария Котова
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