Одесская улица Гаванная: смешение стилей и жанров, львиные морды и немного сельского колорита (фоторепортаж)

Да, я тоже, как и абсолютное большинство, привычно произношу название Гаванной с ударением на втором слоге, а это неправильно, потому как названа улица не в честь столицы Кубы. Ее название происходит от слова «гавань». И, значит, правильно делать ударение на первом слоге.

Один четный квартал и два нечетных

Одесский краевед Ростислав Александров по этому поводу писал: «Гаванная рукотворна вдвойне. Когда-то в районе Греческой площади начиналась балка, которая, прорезая Дерибасовскую, где через нее был переброшен мост, спускалась к гавани. Дорогу по дну балки именовали Гаваньской или Гаванной улицей, а после строительства тут казарм – Военным спуском, и много лет оба названия существовали одновременно. Но с середины 1860-х годов, когда добрая половина балки оказалась засыпанной, оставшуюся ее часть продолжали именовать Военным спуском, а улица, протянувшаяся поверх засыпанной балки от Малого переулка до Дерибасовской, осталась Гаванной».

Да, именовалась улица и Гаванной (Гаванской), и Портовой. В советские времена носила имя Халтурина. В 90-х годах снова стала Гаванной.

По нечетной стороне Гаванная занимает всего один квартал, а по четной – два. Да, улица маленькая, отнюдь не широкая, а ее сегодняшний день – это такое вместилище всего и вся, что стоит только удивляться, как мирно сосуществует весь этот «микс».

Разноликая улица

Это улица всего – старейших домов (один из них датируется 1819 годом), старейшего католического храма Святого апостола Петра, зданий гораздо более поздней постройки, строений, надежно спрятанных под драпировкой по причине ремонта. А еще здесь – превеликое множество ресторанчиков-кафешек, кофемашин, кофейных ларьков и огромное количество прелюбопытнейших авто «на приколе»…

Всматриваются в нас пришедшие из прошлого львиные морды с фасадов и ворот, умиляют расположенные здесь же коммунально-тематические объявления с обращением «ГражданИ!..».

А поднимешь голову – и вдруг предстанет перед вами фасад красоты невиданной, где кариатиды уже кажутся не просто украшением, а настоящим произведением искусства, потому как прекрасны они до невозможности. Надо же, дожили до наших времен!

Тут вам и Историко-краеведческий музей, и гимназия (постройка советских времен), и ворота в Горсад, и Ароматная аптека. А улица при этом такая крошечная!

Она словно выплывает из Военного спуска, где он «утыкается» в переулок Маяковского, тут же – Гоголя. А другой ее конец – сама госпожа Дерибасовская. И вот ведь какой он, сегодняшний день: Гаванная выходит на главную улицу города своим очередным современным кафе под открытым небом с вычурными скамьями.

А эти скульптурные сюжеты старых домов Гаванной! Разноликая улица отличается и целым набором уличных табличек. «Гаванна» в самых разных вариантах, словно каждое здание хочет с их помощью еще раз выделиться.

Трагедия с комедией

И здесь же, на Гаванной, ближе к Дерибасовской, имеется выход из кинотеатра «Уточкино». Всего лишь выход из кинотеатра (бывшего Иллюзиона «Кино-Уточ-Кино»). Да вы только посмотрите, как он оформлен! Поднимите голову вверх: рельеф над входом – это же целый трагедийный сюжет! Тут вам и трагическая маска, и нашептывающий что-то дьявол, и грудь, пронзенная кинжалом. А внизу – головы-маскароны, трагические маски с широко раскрытыми в крике ртами…

Но мы же – о дне сегодняшнем! Перекрывает теперь весь этот театральный трагизм прописавшаяся тут же развеселая рекламная мега-хрюшка. У Гаванной вообще все в порядке с сельским колоритом. Тут вам и глечики сушатся на заборчике, и настенная картина с деревцами – в тему.

Совсем недавно Гаванная, к счастью, распрощалась с одним своим давним «ужастиком» – целым рядом вечно переполненных альтфатеров, содержимое которых «шибало в нос» даже в холодное время года. Сейчас здесь выстроились в ряд современные подземные контейнеры. Не самое большое украшение, но по сравнению с тем, что было – благодать!

Гаванная – как сама жизнь: в ней есть все – печаль и трагедия, смех и неувязки, великая красота и неустроенность. Главное – она все же сумела частично сохранить свое прошлое: по ней – как по историческим страничкам…

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