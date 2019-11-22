До конца года еще можно успеть: бодеге «Два Карла» не продлили аренду

Думается, никто спорить не станет: «Бессарабская бодега «Два Карла» — это еще один одесский бренд. Некогда наливайка советских времен, расположенная на углу улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта (за что и получила народное прозвище «Два Карла»), пять лет назад осталась и «чисто одесским топонимом», и превратилась в новое заведение, наполненное современностью в лучшем смысле.

«Вошло в код ДНК нашего города»

Мини-ресторанчик с бессарабской кухней сумел сохранить «старину», стать довольно привлекательным, интеллигентным и даже войти в несколько одесских экскурсионных маршрутов. Потому что это было бы как-то не по-нашенски — изучать Одессу без «Двух Карлов». Ну все равно что без «Гамбринуса», честное слово.

Между тем, знаменитейшее место закрывается: об этом сообщил владелец ресторана Дмитрий Сикорский. Причина: «Двум Карлам» не продлевают аренду.

Пост Дмитрия в ФБ вызвал, как и ожидалось, бурю негодования одесситов. Они выражали его по-разному, но мысль, что заведение «Два Карла» вошло в код ДНК нашего города» проходила красной нитью практически у всех отозвавшихся на печальную новость горожан.

В разговоре со мной Дмитрий поблагодарил одесситов за поддержку:

— Даже не ожидал, что предстоящее вынужденное закрытие ресторана на этом историческом месте вызовет столько откликов, — говорит он.

Дмитрий рассказывает, что арендовал эти помещения уже пять лет. “Это был социально ответственный проект, И главное: мы состоялись. Ну и вот теперь нам официально сообщили, что аренда продлеваться не будет”, – отметил он.

— И что дальше?

— Ну а что дальше? «Два Карла» ведь нельзя перенести. Оно, как все понимают, строго привязано к конкретному месту. Может, будем делать другой проект. Но ведь это уже не будет «Два Карла»…

А шо там будет?

Дмитрий не знает, что будет на этом историческом месте в будущем. И, кстати, тема, что, мол, «летняя площадка «Двух Карлов» во дворике мешала жителям близлежащих домов» не проходит. Сам Дмитрий говорит, что никаких жалоб по этому поводу не поступало. “Мы всегда старались, чтобы был уют, чистота, порядок. Мы ведь популяризировали бессарабскую кухню во всем ее разнообразии. Многие, приезжая в Одессу даже на ненадолго, стремились стать нашими гостями», – сказал он.

Побывав во внутреннем дворике, сама в этом убедилась. Там сейчас проходят очередные «раскопки». Столики и стулья сложены в углу.

Одна из живущих здесь одесситок нервно отозвалась по этому поводу: «Нам не ресторан мешал, нам вот эти траншеи жить мешают!».

Расчудесный, кстати, дворик: крошечный, уютный, с местными «штучками». Такие дворики теперь называют «аутентичными». Даже «отыскалась» на радость еще одна неведомая мне до сих пор котоскульптура.

А здание-то старейшее!

Да уж, такая вот получается история. И самое время напомнить, что здание, где располагается полуподвальчик «Бессарабская бодега «Два Карла», — одно из наистарейших из сохранившихся в Одессе. Это бывший жилой дом, построенный по заказу полковника Прокопеуса (в других источниках — Прокопиуса), отличавшегося, кстати, постоянными склоками с соседями. Вполне возможно, что именно этот дом, бывший когда-то особняком Прокопиуса, даже лидирует в, увы, коротком списке почтеннейших зданий, которые сохранило нам время. И, кстати, уже тогда на этом перекрестке располагались заведения питейной направленности.

Успеть до конца года

Так и хочется продолжить вопросом: сохранит ли нам время местечко «Два Карла» с его колоритом, атмосферой, эдакую чисто одесскую штучку с ее неизменным названием, столь удачно обыгравшем два исторических имени?

В связи с этим интересуюсь у Дмитрия: а возможно ли так, что в будущем «Бессарабская бодега «Два Карла» все же вернется на свое место? Увы, Дмитрий только разводит руками в ответ. Да и как можно в этом случае дать однозначный ответ?

Остается добавить: на сегодняшний день мы знаем точно одно: до конца года еще можно успеть там побывать. Сделать это можно до 31 декабря, то есть, до конца срока аренды «Двух Карлов», так удачно расположившихся в некогда особняке полковника Прокопиуса, на углу сегодняшних улиц Екатерининской и Греческой, бывших Карла Маркса и Карла Либкнехта…

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