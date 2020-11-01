В Одессе появился кот-джентельмен – в белом шарфе и с медалью (фото) 

Еще один мини-памятник проекта “Одесские коты” появился в Одессе. Скульптура установлена на Екатерининской, 17. Этот кот изображен с белым шарфиком (который уже нельзя будет снять) и с медалью. А назвали его Кот-джентельмен. Но обо всем по порядку.

Место установки было выбрано не случайно. Именно в этом доме жил известный одесский драматург, сценарист и трижды чемпион Высшей лиги КВН (1972, 1987, 1990 годов) Ян Гельман. В ноябре 2012 году Ян Гельман погиб, а в 2019 году члены команды КВН “Джентльмены” ОГУ учредили Премию его имени, которая вручается за новые, оригинальные достижения в любых сферах деятельности, направленных на благо и во славу Одессы.

В прошлом году одним из лауреатов стал Анатолий Кавун, создатель благотворительного проекта “Доброе дело” . Именно он и предложил установить скульптуру кота-джентльмена в рамках известного далеко за пределами нашего города маршрута “Одесские коты”.

Автором кота – джентльмена стала скульптор Татьяна Штыкало, на счету которой уже 14 котов.

-Образ кота – фантазийный, – рассказывает Татьяна. – В этом случае не было никакого прототипа. Мне пришлось пересмотреть множество архивных видео, чтобы понять, кто был в то время участником команды и как на них сидят знаменитые белые шарфики. Еще одна деталь – это чемпионская медаль. Когда я ее увидела, то поняла, что она будет смотреться довольно старомодно, поэтому решила ее немного стилизовать.

Стилизация медали ничуть не смутила КВНщиков – ими тут же была придумана новая примета: к тому, кто потрет медальку придет слава.

А вот снять медаль или шарфик будет невозможно, эти детали не стали отделять от скульптуры. Сам кот, как и предыдущие, сделан из специального полимерного материала, который не представляет никакой ценности.

Также Анатолий Кавун сообщил, что и в следующем году одесситы увидят продолжение кото-маршрута. Если все будет хорошо, то город пополнится еще тремя десятками скульптур котов.

Ранее мы «ходили на экскурсию» об Одесской кошачьей тропе.

Фото: Юлия Сущенко