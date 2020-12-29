Новости Одессы и Одесской области

Одесский Луиджи кардинально изменился и преобразился к зимним праздникам (фото)

Одесский Луиджи кардинально изменился и преобразился к зимним праздникам (фото)

Знаменитый (пожалуй, самый знаменитый) одесский запорожец-«горбатик» Луиджи, который стоит на приколе возле ресторана на улице Екатерининской, преобразился к Новому году.

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Луиджи — один из самых старых арт-объектов Одессы, известен многими приключениями и страстью к «переодеванию». Он преображается практически постоянно, под его капотом можно время от времени увидеть и дрова, и винные бутылки, он работает то клумбой, то импровизированным баром. Мы его видели разным.

И вот он сейчас поднимает одесситам настроение своим рождественско-новогодним нарядом. Он стал красным, разукрасился новогодней атрибутикой и привлекает к себе внимание очень позитивным внешним видом. Таким он стал к 25 декабря. Надпись на нем гласит: Buon Natale! («С Рождеством!»).

запорожец Луиджи

запорожец преобразился к Новому году

Мега-снежинки, елочные ветки, огромный красный бант — и вот уже кажется, что наш Луиджи улыбается и вещает одесситам: все будет хорошо!

Одесский арт-объект Луиджи

Кстати, напомним, что запорожец Луиджи был в числе первых арт-объектов города, который «надел» на себя в марте маску.

А теперь — внимание, приглядитесь: наш Луиджи уже «не совсем» запорожец! Вот что по этому поводу сообщают в ресторане Tavernetta: «Кому-то 2020-й пошел на пользу. Например, нашему Луиджи. Перед зимой он успел уехать в отпуск и даже закрутить роман с маранелльской красавицей. Во время этих итальянских каникул наш Луиджи не только отлично отдохнул, но и знатно помолодел. Блеск фар так и выдает в нем юного Казанову»…

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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